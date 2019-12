NATAŠA KANDIĆ KOD STANKOVIĆA: Čudi me promjena Hrvatske prema procesuiranju ratnih zločina

Mirovna aktivistica iz Beograda, nekadašnja direktorica Fonda za humanitarno pravo i žena koja je pomogla brojnim žrtvama rata iz Hrvatske u sudskim procesima u Srbiji, tako je Aleksandar Stanković predstavio svoju ovotjednu gošću u emisiji Nedjeljom u 2, Natašu Kandić. Tijekom gostovanja Kandić se dotakla regionalne inicijative za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima pa otkrila kako je desetak nevladinih organizacija iz cijele regije 2006.godine razmatralo što se dobiva u odnosu na vladavinu prava, pravdu za žrtve, suđenjima za ratne zločine te što tu nedostaje i što bi trebalo biti neki od instrumenata kojima bi se došlo do sveobuhvatne slike o onome što se dogodilo.

”Organizirali smo velik skup s oko 400 predstavnika raznih organizacija civilnog društva, uključili smo pravnike, povjesničare, udruge žrtava. I dobili smo jasan rezultat: da se slika o tome što se dogodilo može dobiti samo zajedničkim radom institucija i civilnog društva. Mi se od tada zalažemo za regionalni pristup suočavanju s prošlošću. Ono što je svih ovih godina u debatama iskristalizirano, to je da nema prečeg zadatka nego da znamo imena svih onih koji su izgubili život i koji su još uvijek na listama nestalih, da znamo okolnosti u kojima su stradali i nestali. Želimo da to bude nasljeđe koje ćemo ostaviti budućim generacijama, ali i da taj jedan zajednički rad mora biti zajednički rad državnih institucija, a da mi kao organizacije civilnog društva pomognemo našim stručnim kapacitetima, s obzirom na to da već godinama provodimo empirijsko istraživanje na terenu i dokumentiranje žrtava”, rekla je aktivistica naglašavajući da je važno da Hrvatska uoči predsjedanja EU pokaže što će biti njeni prioriteti u odnosu na proširenje EU i odnose u regiji. Prema njenim riječima bitno je da se na Međunarodnom forumu za tranzicijsku pravdu u postjugoslavenskim zemljama pod nazivom “Da žrtve žive u pamćenju društva” koje se održava sutra i na kojem će, prema informacijama ekipe emisije Nedjeljom u2, doći i predstavnici hrvatske Vlade, pošalje poruka. Začuđena je što od hrvatskih institucija nisu, kako tvrdi, dobili nikakav odgovor o dolasku na forum, a čudi je i promjena Hrvatske prema procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskloj.

”Kao da sada Hrvatska više nije na mjestu gdje je bila u vrijeme kada su počinjeni zločini. Kao da ju je to članstvo u EU promijenilo, kao da je pravda za hrvatske žrtve postignuta i kao da više nema potrebe za procesuiranjem ratnih zločina s tom ne baš voljnom Srbijom, nego je dovoljno samo reći da ona nije dovoljno učinila i ne treba biti u EU”, poručila je Kandić dotićući se i rezervi koje se pojavljuju od hrvatske strane prema navedenoj inicijativi, a tiču se toga da bi Hrvatska izgubila nadležnost nad utvrđivanjem činjenica kad bi Rekom u našoj zemlji zaživio, aktivistica navodi kako za to nema niti jednog argumenta. ”Haški tribunal je dosad utvrdio identitet oko 14.000 žrtava ratnih zločina. Haški tribunal se nije bavio pripadnicima oružanih formacija, vojske, policije, dragovoljaca. Time smo se bavili mi i razne udruge, i branitelja, i udruge veterana. Ali značajan broj podataka, presuđenih činjenica, je javno poznat. Prema tome tu nacionalni pristup ili prioritet nacionalnih institucija u utvrđivnaju činjenica o žrtvama nema nikakve veze”, argumentirala je Stankovićeva sugovornica koja drži da bi bilo dobro sjedište definitirati u Sarajevu gdje je najveći broj žrtava.

Dotakla se također i voljnosti srpske policije i vojske o ostupanju podataka o primjerice masovnim grobnicama. ”Moja procjena na osnovu višegodišnjeg rada je da su institucije Srbije, prije svega vojska i policija, kada su u pitanju zločini na Kosovu, rekla bih da je tu bilo manipulacija i s dokumentima, i da je bilo ispravljanja nekih datuma. I ne bih dala povjerenje svim dokumentima koji su u formi dokaza izvođeni i bili viđeni u predmetima pred Haškim tribunalom”, rekla je Kandić među ostalim.