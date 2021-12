NASTAVLJA SE SDP-OV RAT OKO MILANOVIĆA! Okuplja desnicu i ruši Plenkovića: Pretvara se u Kolindu, a SDP je postao njegov taoc

Autor: Iva Međugorac

Na iznenađenje onih koji su ga doveli na vlast, predsjednik Republike Zoran Milanović uvlači se pod kožu desnom biračkom tijelu i izaziva animozitet među članstvom svoje nekadašnje stranke. Dobro upućeni SDP-ovci danima progovaraju o trzavicama između Milanovića i njihova šefa Peđe Grbina, a u SDP-u se sve otvorenije smišlja strategija kojom bi se u cijelosti ogradili od Milanovića. Upravo zato Grbin i jest nedavno kada je Milanović govorio o Srebrenici javno istupio i prvi put poslao prilično izravnu poruku da ne podržava ono što predsjednik govori na ovu temu.

Kako traže metode kojima bi se odrekli Milanovića, tako u SDP-u već danima analiziraju što se točno Milanoviću dogodilo pa ga uspoređuju s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.

”On se počeo pretvarati u bivšu predsjednicu, koja je u prvim godinama svojega mandata bila liderica desnice u HDZ-u, Milanović osim što uživa ovacije s HDZ-ove desnice, oko sebe okuplja Most i manje stranke koje s nama nemaju veze’‘, ocijenjuje naš sugovornik iz SDP-a koji smatra kako Milanović na krivi način nastoji destabilizirati premijera Andreja Plenkovića.

”Vidljivo je da on s Mostom nastoji rušiti Plenkovića, ali ljevica od toga nema ništa, on nama s time ne pomaže, dapače ruši nam priliku za povratak, on ujedinjuje desnicu, oko Mostova referenduma su se svi već okupili, a svima njima predvodnik je Milanović, dok je SDP tu postao taoc njega, njegove politike i retorike”, kaže naš sugovornik te napominje da je predsjedniku radi toga i radi njegova napadačkog pristupa već počeo padati rejting.

”Ako tako nastavi, mi od njega nećemo imati nikakve koristi sve i da ga doista pristanemo kandidirati kao svojega kandidata na idućim predsjedničkim izborima, jednostavno će se istrošiti, ljudi će ga se zasititi, i onda će opet nama donijeti problem, kao da nemamo dovoljno svojih problema” zaključuje naš sugovornik uz opasku da su dio Milanovićevih glasača već sada ne može oprostiti što su glasovali za njega, a do kraja mandata dijeli ga još podosta vremena pa je slijedom toga u ovoj zamršenoj političkoj priči sve moguće.