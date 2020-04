NASTATI ĆE POBUNA U SDP-U! Bernardić u velikim problemima: Ucjena koju nije ni sanjao

Naravno da niti jedan političar u doba nezapamćene krize neće posve ogoliti svoje ambicije, a to što se o ambicijama ne priče na znači da su one s koronavirusom nestale. Štoviše, Davor Bernardić još uvijek živi svoj san, i da Davor Bernardić još uvijek sanja da će postati premijer. Za realizaciju tog sna potrebno je djelovati, pa Bernardić daleko od očiju javnosti vodi burne i intenzivne pregovore s pootencijalnim koalicijskim partnerima, no kako to obično biva, male političke opcije nerijetko zagrizu veći udio kolača nego bi im inače pripadao pa se tako i Bero našao u poroblemima, jer i HSS i HSU s kojima vodi pregovore o formiranju predizborne koalicije pokazuju se kao tvrdi pregovorači koje neće biti lako slomiti.

Iako u djelu SDP-a drže da bi stranka na izbore trebala izaći samostalno pa sukladno tome zaigrati na sve ili ništa, Bernardiću nije do rizika i igranki, pa je u ovim kriznim vremenima osvjestio kako će i sitni postati bitni, jer pred njim je neizvjesna borba, a baš bi HSU i Beljakov HSS mogli odlučiti o tome tko će biti relativni pobjednik izbora, kada god da se oni budu održali. ”HSU je postavio nemoguće, i nadasve nerealne zahtjeve pred Bernardića oni žele formirati svoj zastupnički klub u sabornici, to su Beri dali do znanja i zahtjevaju da im se kroz koaliciju osigura osvajanje tri mandata, ali to je tri mandata manje za SDP, i Bernardić na to ne može pristati.

Mi smo se usuglasili unutar stranke da im se ponudi treće mjesto u osmoj, te peto mjesto u četvrtoj i devetoj izbornoj jedinici ali oni na to ne pristaju, htjeli bi da se ponuda proširi, pristane li Bero na te uvjete izbiti će pobuna u SDP-u”, komentira naš sugovornik iz najveće oporbene stranke nagoviještavajući time prve probleme u realizaciji Bernardićevih snova.