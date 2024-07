Nastala panika među Hrvatima: Neki su dobili SMS poruku

Autor: F.F

Neki korisnici A1 Hrvatska trenutno se suočavaju s problemima prilikom uspostave poziva prema mobilnim i fiksnim mrežama. Pojedini korisnici također su primili SMS obavijesti u kojima ih operater upozorava na moguće probleme s uslugama.

U tekstu poruke stoji: “Moguća nedostupnost usluga. Na vašem području trenutačno su moguće poteškoće s korištenjem fiksnih usluga. Naši timovi već rade na njihovom otklanjanju.”

Iz A1 Hrvatska pojašnjavaju da je riječ o standardnoj proceduri slanja obavijesti korisnicima kada se jave tehničke smetnje. Ovaj sustav obavještavanja funkcionira već dvije godine.

Oglasio se A1

Iz A1 su objasnili što se točno dogodilo za Jutarnji:

“Ovaj put je došlo do ispada čvorišta na Svetom Duhu. To nije problem širokog opsega, već situacija koju tehničar rješava na terenu u roku od 30 do 45 minuta.”









U isto vrijeme dok neki korisnici imaju problema s uspostavom poziva, drugi korisnici istog operatera, na istom području, ne prijavljuju nikakve poteškoće. Za njih, usluge prema mobilnim i fiksnim mrežama rade uobičajeno.