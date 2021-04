NASLJEDNICI HRVATSKIH POLITIČARA! Nestašni i bogati klinci školuju se u inozemstvu, otvaraju tvrtke i izazivaju skandale

Autor: Iva Međugorac

Djeca hrvatskih političara u medijima se nerijetko pojavljuju, pune novinske stupce svojim uspjesima, ali i osebujnim stilom života.

Jedan od takvih svakako je i zaboravljeni pjevač Josip Katalenić, koji je svojedobno u dva navrata privođen pod optužbom za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece, a nakon toga započeo je i sudski proces na varaždinskom Općinskom sudu. Lokalni mediji u to su doba pisali i o vještačenju o Katalenivćevoj ubrojivosti, jer se vještaci po tom pitanju nisu mogli usuglasiti, unatoč tome na teret mu se stavljalo desetak kaznenih djela – od skidanja dječje pornografije, do mamljenja dijece zbog zadovoljavanja spolnih potreba, ali su te dvije optužnice u jednoj fazi objedinjene.

Posljednji medijski napisi o Kateleniću spominju raspravu na kojoj su se čitali materijalni dokazi i iskazi svjedoka, sa čime se obrana nije složila pa je zatraženo izdvajanje dijela dokaza kao nezakonitih na što sud nije pristao.

Oglasio se Katalenićev otac

Premda je suđenje zatvoreno za javnost, Katalenićev otac Drago Katalenić svojedobno je javno progovorio o svojem sinu. ”Umoran sam od svega, a žena je pred infarktom”, komentirao je jedne prigode otac ističući da se ne može ljutiti na svoje dijete, koje je u teškom psihičkom stanju, a svi u obitelji strahuju za njega jer bi si mogao oduzeti život. ”Slomljen je, u svojoj je sobi i ne želi s nikim razgovarati, možda do ovog svega ne bi došlo da nije nastupio u novom filmu, ovako su ga se svi opet sjetili”, tvrdio je otac, inače bivši pomoćnik ministra obrta. Drago Katalenić jedan je od utemeljitelja Hrvatske narodne stranke, nekoć je bio i koordinator HNS-a sjeverne Hrvatske, a potom je karijeru 1997.godine nastavio graditi u HSS-u, nakon čega postaje pomoćnik ministra Uprave za obrt, na toj se poziciji zadržao četiri godine.

A kada već govorimo o bogatim hrvatskim nasljednicima tada valja spomenuti neke kapitalce, jedan od takvih nedvojbeno je sin najuspješnijeg hrvatskog premijera, ali i ne odveć uspješnog poduzetnika Nikice Valentića. Riječ je o samozatajnom Ivanu Valentiću u čijoj se poslovnoj biografiji krije podosta zanimljivosti. Naime, ovaj mladić direktor je ili pak član Nazdornih odbora u čak 18 poduzeća. Valentić je pak kakve li slučajnosti vjenčani kum Ivana Todorića sina Ivice Todorića, a Valentićeve kompanije, bave se i raskošnim biznisima od projektiranja, sve od osiguravateljstva, energetike pa i prerade.









Zanimljiva priča vezuje se i uz Valentićeva imenjaka Đakića. Naime, Ivan Đakić, sin HDZ-ova zastupnika Josipa Đakića nedavno je nepravomoćno osuđen radi prijetnji novinaru, ali i radi božićne čestitke Srbima, no ta presuda nije pokolebala poduzetnički duh Đakića juniora osuđenog na 11 mjeseci uvjetno, štoviše, sud je kao olakotnu okolnost prilikom izricanja presude uzeo u obzir činjenicu da je Ivan Đakić poduzetnik.

Đakić u poduzetničkim vodama uistinu niže uspjehe pa mu je tako svojedobno Ministarstvo turizma dodijelilo 130 tisuća kuna bespovratnih sredstava. Slučajno ili ne, Ministarstvom je tada rukovodio HDZ-ov ministar Gari Cappelli, HDZ-ovac, baš kao i Đakićev otac Josip. Ovu je lovu Đakić junior trebao ulupati u izgradnju bazena u pitomačkom hotelu Divino, a novac mu je dodijeljen preko Programa ministarstva turizma Konkurentnost turističkog gospodarstva. No, to baš kao u onim dosadnim reklamama još uvijek nije sve jer tvrtke ĐAKIĆ THIM i godinu prije dobile su 90 tisuća kuna subvencije za bazen, ali od Hrvatske turističke zajednice, pa je tako Đakić do sada za bazen od države uspio inkasirati oko 220 tisuća kuna. Hotel se inače nalazi u najmu tvrtke kojom ne upravlja samo Ivan već i Tomislav Đakić kao član uprave, a izgleda da hotel kojemu su dodjeljena izdašna sredsta sasvim solidno posluje.

Sin bivšeg ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića ne može se okarakterizirati kao problematičan mladić, ali svakako se može reći da je riječ o spretnom momku. Naime, sa svega 25 godine postao je predsjednik Nadzornog odbora komunalne tvrtke Ivakop iz Ivanić Grada, Bošnjaković mlađi u istom je gradu član predsjedništva HDZ-ove mladeži, ali i član HDZ-ove mladeži Zagrebačke županije.









Zlatna mladež

U političkim vodama, skrasio se i sin pokojnog Ivice Račana, Ivan Račan koji je završio srednju matematičko-informatičku školu te se skrasio u očevoj Partiji. Iako u javnost istupa iznimno rijetko, njegov utjecaj u SDP-u i danas je tvrde upućeni ogroman. Račanova agencija Maksima komunikacije bila je da priča bude ironična na pretposljednjim parlamentarnim izborima angažirana u predizbornoj kampanji stranke Pametno. Kći jednoga od najutjecajnijih HDZ-ovaca Željka Reinera svojedobno je na svojem Facebook profilu napisala da počinje raditi za HDZ, nešto prije toga stranci je donirala 30 tisuća kuna, ne bi to ni bilo toliko čudno, da se nije radilo o djevojci od svega 19 godina. Kćeri nekadašnjeg šefa HSS-a Zlatka Tomčića također su se spominjale u javnosti, najpoznatija među njima svakako je operna solistica Martina Tomčić Moskaljov.

Amika je pak u Americi studirala astrologiju te danas za 15 minuta konzultacija s njom valja izdvojiti oko 400 kn. Najmlađa kćerka Marija završila je Međunarodnu gimnaziju, studirala grafički dizajn i okušala se kao novinarka. Sin Branimira Glavaša, mladi Filip radio je pak u osječkom odvjetničkom uredu Marijana Hanžekovića, djeca HDZ-ova doajena Andrije Hebranga daleko su od politike. Sin Darko radi kao projektni menažer u bankarskoj grupaciji Intesa, dok je kći Ivana doktorica znanosti zaposlena na Filozofskom fakultetu, pokćerka Vanda jedno je vrijeme bila zaposlenica Agrokora, što zapravo i ne čudi budući da je u Americi završila poslovnu školu. Kao viši asistent na Katedri za komparativnu povijest hrvatske književnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu radi sin Jadranke Kosor, koja je nedavno postala i baka. Na školovanje u London, svojedobno je kćerku otpravila Vesna Pusić, dok se Sanaderova kćer Bruna prije par godina na Hvaru udala. Za razliku od nje, Petra Sanader i dan, danas glumačku karijeru gradi u SAD-u. U Haagu se školovao sin SDSS-ova Milorada Pupovca koji se nedavno zaposlio na riječkom Filozofskom fakultetu, dok je njegova sestra Tihana diplomirala sociologiju i filozofiju. Hrvatsku je svojedobno napustio i Ante Jakov, koji se posljednji put u medijima spominjao zbog novinarskog posla na jednoj lokalnoj televiziji. U medijima se nedavno spominjala kćerka pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića njegova Anamarija djelatnica je tvrtke Combis koja je u vlasništvu HT-a.

Ako govorimo o nestašlucima zlatne mladeži tada valja podsjetiti i na davni incident Vladimira Arlovića, čiji je otac ustavni sudac i bivši SDP-ovac Mato Arlović, ovaj je dečko napravio ozbiljnu scenu ispred jednog zagrebačkog noćnog kluba. Nije mu se dopalo što njega i društvo zaštitari nisu pustili u klub, pa je nasrnuo na njih, tu međutim s mladenačkim nestašlucima nije stao već je mokrio po autima u kojima su sjedile nepoznate djevojke, da priča bude do kraja suludadruštvo mu je radio sin ondašnjeg glavnog državnog odvjetnika Branka Jordanića. I unuk Josipa Manolića uspio se pobrinuti za publicitet pa je tako jedne zgode pucao ispred jednog zagrebačkog narodnjačkog kluba. Kada je riječ o političarima, tada zanimljivu priču za sobom vuče aktualnni splitsko-dalmatinski župan HDZ-ov Blaženko Boban. Naime, njegov zet Frane Radelja prije par godina imenovan je voditeljem županijskog pododsjeka za pomorrsko dobro, rješenje mu je potpisao pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Stipe Čogelja. osim što mu je zet prvi čovjek županije, Radelja se i sam svojevremeno hvalio članstvom u Mladeži HDZ-a. županov sin Tomislav Boban bez javnog je natječaja posao našao u Plovputu, i naravno ko za vraga, evo opet slučajnosti, radi se o državnoj firmi. Na natječaju je pak posao dobio drugi županov sin Matko koji opet slučajno naravno jer drugačije ne može radi u Ljekarnama Splitsko-dalmatinske županije.