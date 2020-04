NASILNICI NA JAVNIM DUŽNOSTIMA: Imamo popis!

Gradski vijećnik HDZ-a u Solinu Nikola Perjajica završio je u jednomjesečnom istražnom zatvoru jer je prošlog tjedna pretukao svoju suprugu ispred njihovih dvoje male djece.

Ovo je još jedan u nizu slučajeva u kojima se prokazuju nasilnici koji obnašaju javne dužnosti. Nedavno je tako bivši direktor HOPS-a Ivica Modrić pretukao mladića nanijevši mu teže ozljede glave. Prema informacijama koje su tada pojavile u medijima, do obračuna je došlo zato što je mladić udario rukom po haubi Modrićeva auta, nakon čega je uslijedila svađa koja je, prema svjedočenjima, rezultirala tučnjavom, a popraćena je i Modrićevim povikom “Znaš li ti tko sam ja?”, pri čemu je navodno spominjao HDZ i svoju direktorsku poziciju.

Pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u Gradu Zadru, također HDZ-ovac Mario Pešut, u središtu pažnje javnosti našao se nakon izjava njegova nećaka da je pod utjecajem alkohola napao njega i njegovu majku.“Bilo me strah da će nauditi mojoj majci. Nakon što sam mu rekao da je ostavi na miru, dok sam odlazio, stric, koji je bio u vidno alkoholiziranom stanju, nekoliko me puta udario šakom u glavu i počeo gušiti. Kad sam se oslobodio, pozvao sam policiju. Nisam se osjećao dobro, pa sam potražio liječničku pomoć na Hitnom prijemu istu večer. Želimo da se sazna istina o ovom čovjeku. On je obiteljski nasilnik”, svjedočio je nećak za lokalni Antenazadar.

U obranu kolege stao je tadašnji zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta. “S obzirom na to da dobro poznajem pročelnika Marija Pešuta i prilike u kojima živi, odgovorno tvrdim da pročelnik Mario Pešut ne samo da nije nikakav obiteljski nasilnik, već upravo suprotno. On sam žrtva je višegodišnjeg obiteljskog nasilja u toj obiteljskoj kući, samo što je godinama šutio, trpio i nije to htio prijavljivati. Štoviše, osobno sam imao priliku svjedočiti jednoj takvoj agresiji na njega u njegovu domu, a ovaj navodni incident upravo je bila još jedna u nizu obiteljskih agresija na njega”, tvrdio je Kalmeta. Nedugo potom Pešut je osuđen na zadarskom Općinskom sudu.

Nedavno se u HDZ vratio i lički poduzetnik Joso Mraović, osuđeni silovatelj. Zbog obiteljskog nasilja nad suprugom Marom Tomasović osuđen je i bivši HDZ-ov požeški župan Tomasović, a za obiteljsko nasilje prozivan je i bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac, no optužbe njegove supruge na koncu su ipak odbačene.