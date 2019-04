NASILNICI IZ JAVNOG ŽIVOTA: Prebijali mladiće, ženama gurali papir u usta, nasrtali na kćeri

Ivica Modrić član je HDZ-a i Uprave državne tvrtke Hrvatski operator prijenosnog sustava, no u javnost nije dospio zbog kakva zapaženog uspjeha ove kompanije već stoga što je prije tjedan dana nokautirao mladića u Zagrebu. Do napada je, kako se saznaje došlo nakon što je mladić pokušao prijeći cestu na pješačkom prijelazu. Modrić koji je upravljao automobilom, nije ga propustio već je projurio pored njega, na što je mladić reagirao.

Modrić je zatim izašao iz vozila, zaptijetio mladiću te ga udario šakom u glavu. Nasilje u HDZ-ovim redovima po svemu sudeći nije rijetkost, no usprkos tome što je premijer i predsjednik te stranke Andrej Plenković nedavno sudjelovao na prosvjedu protiv nasilja kojega je organizirala Jelena Veljača, o ovom potresnom slučaju za sada se nitko nije očitovao. očitovanje i reakcija vrha HDz-a dugo su se čekali i kada je u javni prostor dospjela priča o obiteljskom nasilju nekadašnjeg HDZ-ova župana Alojza Tomaševića.

Prije isključenja požeškog župana iz stranke, javnost se od strane rukovodstva naslušala brojnih floskula, a prozivkama usprkos Tomašević je i danas na poziciji župana. Još jedan donedavni HDZ-ovac Igor Krizmanić, također iz požeškog ogranka stranke javno je prozvan zbog nasilja. Učinila je to njegova kćerka iz prvog braka Petra Š., tvrdeći da je provodio nasilje nad njom i njezinom majkom, svojom tadašnjom suprugom u vrijeme dok su živjeli zajedno.

On sam nakon tih prozivki odlučio se povući iz političkog života, demantirajući navode svoje 25-godišnje kćeri. ”Sjećam se i dana, još iz osnovne škole, kada sam htjela otići na sladoled, pa umjesto 5 kn sam dobila glavom od vrata, ali to je u redu, tako očevi vole svoju djecu, zar ne? Sjećam se da više ne mogu podnijet juhu, jer smo sjedili za stolom dok je nismo pojeli, makar pao i mrak. Sjećam se vike i galame, sjećam se kako je mami gurao papir u usta, sjećam se divljačkog pogleda dok su mu bile ruku oko njezinog vrata.

Sjećam se i moje krvi, ostavio je na kuhači. Sjećam se i rastave. Sjećam se suza, samoozljeđivanja i upornog pitanja: ZAŠTO MENE TATA NE VOLI”, tvrdila je među ostalim Petra. A na ove tvrdnje oglasio se i Plenković. “Ja sam kao i vi, čitajući te informacije saznao za to. Odmah smo kontaktirali predsjednika Županijskog odbora da provjeri. Koliko vidim već je dao izjavu da zamrzava status i napušta sve stranačke dužnosti. To je jasan signal da HDZ ne tolerira nasilje. Ne znam kako se to događa, ali stalno je nešto vezano za Požegu. Koliko vidim, riječ je o događajima od prije barem 15-ak godina”, rekao je premijer svojedobno.

Za nasilje je svojedobno od strane supruge prozivan i SDP-ov Boris Lalovac, no nedavno je zagrebački Županijski sud odbacio prijavu protiv njega, nakon što je isto učinilo i Državno odvjetništvo te suci istrage. A kako protiv rješenja izvanraspravnog vijeća ne postoji pravo žalbe, protiv bivšeg ministra financija u tom predmetu više se ne može pokrenuti kazneni postupak. Podsjetimo, Lalovca je u rujnu 2016. godine zbog navodnog zlostavljanja prijavila njegova bivša supruga Tončika Anastazija Lalovac, što je i javno potvrdila nekoliko mjeseci kasnije gostujući u emisiji ‘Bujica’, izjavivši kako ju je u nekoliko navrata tukao u vrijeme dok je bila bolesna. Kada je o nasilju riječ javno je prozivan i odvjetnik Anto Nobilo. Jadranka Nobilo tada je tvrdila:

”Posjetila sam supruga u uredu u Amruševoj 5 te zatražila rastavu braka jer on nije, kako je obećao, prekinuo vezu sa sutkinjom Općinskog suda. Prebio me je tako da su mi napukle nosne kosti, na gornjoj je usni bio podljev, a na leđima sam s obje strane imala ogrebotine”, ispričala je Jadranka dodajući kako ju je suprug bacao po podu i s fotelje na fotelju te da je sreća što se izmakla njegovim udarcima. Govorila je tada kako je Nobilo jednom prilikom do krvi pretukao i njihovu kćer Ivanu. Prije nego li se ovaj skandal ohladio uslijedio je novi.

Podsjetimo, desetak dječaka iz Centra, maloljetnika starih 15 i 16 godina, mjesecima je prosvjedovalo tako da su kontejnerima blokirali cestu, jer su im zabranili igru u parku kojega su sami uredili. Brojni građani Zagreba imali su razumijevanja za ove klince kojima su davali potporu. Sklad je narušio odvjetnik Anto Nobilo koji je tuda naišao svojim automobilom. Nije mogao proći, a to ga je razljutilo do te mjere da je probleme riješio nasilnim putem. Izašao je iz svojeg vozila te pred svjedocima ispljuskao 15-godišnjeg Filipa Zelića. Mladiću se od udarca zavrtjelo u glevi, jer je netom prije imao potres mozga pa je stoga pao na pot. Tvrdio je da mu je odvjetnik autom prešao preko noge, a Nobilo svjestan svoje moći tada je poručio:

”Prepriječili su cijeli Zeleni val i nisu dopustili da se prođe. Pokušao sam odgurati kontejner, ali ga je taj mladić gurao prema meni pa sam mu lijepo opalio šamar da ga obeshrabrim”.