NASILJE PREMA IZBJEGLICAMA: Kolektivna laž i zataškavanje ili Balkanska sramota

Autor: Dnevno.hr

Posljednjih godina imigranti traže azil u europskim zemljama, nadajući se boljem životu, bježeći od strahota rata koji se i dalje nastavlja u njihovim rodnim grudama. Mnogi koji su krenuli na to putovanje nisu dospjeli na bolje mjesto. Na žalost većina ima negativna iskustva koja se protežu od nesreća tijekom putovanja preko odbijanja azila te nepoštivanje temeljnih ljudskih prava migranta na granicama raznih europskih zemlja.

Povodom raznih medijskih članaka koji govore o sustavnom nasilju i kršenju ljudskih prava na hrvatskim granicama i to od strane hrvatskih policajaca kontaktirali smo Ministarstvo unutarnjih poslova i Centar za mirovne studije kako bi imali kompletniju sliku cjelokupne situacije.

MUP samo poštuje zakone

Kako priopćuju iz MUP-a, granična policija provodi nadzor i zaštitu državne granice s ciljem odvraćanja osoba od nezakonitih prelazaka te provodi kompenzacijske mjere u unutrašnjosti države sukladno Zakoniku o schengenskim granicama i Zakonu o nadzoru državne granice, zaključno sa 7. srpnja ove godine, procesuirala 2.169 osoba zbog nezakonitog ulaska u Republiku Hrvatsku. Također, do 20. srpnja ove godine hrvatska policija je evidentirala 225 kaznenih djela “Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma” iz čl. 326. Kaznenog zakona, a za koja je kazneno prijavila 231 počinitelja.

Također govore kako svim državljanima trećih zemalja koji nezakonito uđu i borave u Republici Hrvatskoj, a koji ne zatraže međunarodnu zaštitu policija je dužna donijeti rješenje o povratku i poduzeti mjere za njihov odlazak iz Europskog gospodarskog prostora. Prilikom postupanja prema takvim strancima policija je dužna poštivati njihova temeljna prava i dostojanstvo te im omogućiti pristup sustavu međunarodne zaštite ukoliko im je takva zaštita potrebna, sukladno općim dokumentima o ljudskim pravima, EU acquisu i nacionalnom zakonodavstvu. Napominjemo kako su prioritetna politika MUP-a RH i Ravnateljstva policije zakonite i održive migracije.

Tvrde da izjave u vezi nezakonite primjene sile prilikom provođenja readmisije nisu opravdane. Readmisija je strogo formalan postupak koji zajednički provode nadležna tijela obiju država ugovornica te je policijsko postupanje podložno obostranom monitoringu. Republika Hrvatska ima sklopljen bilateralni readmisijski ugovor s Republikom Slovenijom, na temelju kojeg se prihvaćaju i vraćaju osobe koje nezakonito borave u jednoj državi ugovornici, a ušle su iz druge države ugovornice. Iako je državljane trećih zemalja moguće vratiti i na temelju zakona o strancima, većina prihvata i vraćanja provodi se na temelju bilateralnog readmisijskog ugovora.

Napominju kako je npr. kroz medijske slike iz Bosne i Hercegovine te službena izvješća bosansko-hercegovačke policije vidljivo da se migranti na njihovom području međusobno sukobljavaju, ozljeđuju, a policija u provođenju racija i pretraga prostora pronalazi hladno i vatreno oružje pogodno za napad i ozljeđivanje. Izjave osoba koje pokušavaju ilegalno prijeći granicu Republike Hrvatske potrebno je sagledati u kontekstu situacije u kojoj se nalaze, a to je da na svom putu, dolaskom pred hrvatsku granicu, koja je ujedno i vanjska granica EU, nailaze na granicu koja se štiti i nadzire.

Centar za mirovne studije uvjeren kako se krše ljudska prava

Međutim, Centar za mirovne studije (CMS) ima sasvim drugačije mišljenje o cjelokupnoj situaciji. Kako navode u priopćenju, posljednje više od dvije godine CMS u sklopu Inicijative Dobrodošli i u suradnji s udrugom Are You Syrious i kolektivom No Name Kitchen objavio četiri izvještaja o nasilnim i nezakonitim vraćanjima izbjeglica iz Republike Hrvatske, o kojima su svjedočile same izbjeglice, te napominju kako su slične članke i izvještaje objavile brojne međunarodne organizacije, domaći i strani mediji, kao i Pučka pravobraniteljica, koji su također su isticali kršenja ljudskih prava i nasilno ponašanje hrvatske policije.

Kažu kako Amnesty International Slovenia i Pravno- informacijski centar objavili su izvještaj s terenske posjete Bihaću i Velikoj Kladuši na kojoj su bili krajem lipnja (26.-28.6.). Ustanovili su kako su izbjeglice bile sustavno vraćane iz Slovenije u Hrvatsku, pa i iz Hrvatske natrag u BiH, što se potvrdilo kroz 51 svjedočanstvo izbjeglica. Također, svjedočanstva govore o tome da je za mnoge bilo onemogućeno traženje azila riječima ‘there is no asylum in Slovenia’ uz dodatno financijsko kažnjavanje za ilegalni prelazak granice, a da ih po vraćanju u Hrvatsku policija nije predala policiji BiH već ih ostavlja pored granice s uputom da se pješke vrate natrag.

Ističu kako se na to se nadovezuju i najnovije izjave Međunarodne federacija Crvenog križa i društava Crvenog polumjeseca. “U svakom slučaju, iskazi izbjeglica, kao i izvještaji mnogobrojnih organizacija ukazuju na to da se nasilje provodi. Informacije o radnjama provedenim temeljem kaznenih prijava koje smo podnijeli 2017. protiv nepoznatih počinitelja u MUP-u, slijedom dojava i svjedočenja izbjeglica o učestalom policijskom nasilju nad izbjeglicama, još nam nisu poznate.’ priopćili su iz CMS-a.

Konfliktne izjave MUP-a i CMS-a ne daju konkretan odgovor ovom pitanju, no svakako valja imati na umu da ljudska prava vrijede za sve, pa tako i za izbjeglice koji također moraju poštivati proceduru traženja azila i zakone o prelasku granica. I građani ove zemlje kao i susjedne nam BiH dobro se sjećaju ratnih godina i kolona izbjeglica koje su sa suzama u očima i najbitnijim potrepštinama u tek običnim vrećicama hodale i tražile bolje sutra, bolju zemlju.

Stoga ovaj članak valja završiti riječima velikog Nelsona Mandele: “Zabraniti ljudima njihova ljudska prava znači staviti na test njihovu ljudskost”.