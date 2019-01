Narod odlučuje: ‘ Dok Vlada biračima krade referendum, Ustavni sud sebe proglašava nenadležnim’

Autor: dnevno.hr

“Ono što je važno naglasiti hrvatskoj javnosti jest da Ustavni sud nije ulazio u sadržaj zahtjeva građanske inicijative Narod odlučuje, ali će biti dužan odlučiti o tome jesu li ispunjeni uvjeti za raspisivanje referenduma te jesu li državna tijela postupala u skladu sa Zakonom, onda kada to od njega zatraži Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je ovo dužan učiniti sukladno Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu prema kojemu je Ustavni sud jedini nadležan odlučiti jesu li ili nisu ispunjeni uvjeti za raspisivanje referenduma, a ne Hrvatski sabor na temelju izvješća Vlade”, rekao je Luka Mlinarić, koordinator građanske inicijative Narod odlučuje, na konferenciji za medije ispred Ustavnog suda, komentirajući rješenje Ustavnog suda u kojem se Ustavni sud proglašava nenadležnim za odlučivanje o zahtjevu GI Narod odlučuje.

Mlinarić je istaknuo kako je potpuno pogrešno tumačenje predsjednika Ustavnog suda koji tvrdi kako se Sabor može, ali i ne mora obratiti Ustavnom sudu ukoliko smatra da nisu zadovoljeni uvjeti. “Zašto je on to pogrešno protumačio pitajte njega i one koji su ga postavili na Ustavni sud, a znamo tko i kako postavlja ustavne suce”, rekao je Mlinarić.

“Dakle, kada Hrvatski sabor razmotri izvješće Vlade imat će samo dvije opcije”, nastavio je Mlinarić.

“Moći će odbaciti izvješće Vlade i raspisati referendum o promjeni izbornog sustava ili ukoliko Sabor prihvati izvješće Vlade, odnosno ukoliko se Sabor složi da nisu zadovoljeni uvjeti za raspisivanje referenduma, morat će zatražiti od Ustavnog suda da odluči jesu li za to ispunjeni uvjeti, i tek tada će Ustavni sud morati odlučiti o meritumu stvari, dakle o tvrdnjama GI Narod odlučuje o kojima sada nije, iz proceduralnih razloga odlučio, jer jedino Ustavni sud može odlučiti jesu li ili nisu zadovoljeni uvjeti”, objasnio je Mlinarić.

Tvrtko Krpina, koordinator GI Narod odlučuje, naveo je kako je jasno da je Plenkovićeva Vlada prekršila ustavno pravo građana na referendum: “GI Narod odlučuje prikupila je više od 10% potpisa – koliko za raspisivanje referenduma traži hrvatski Ustav. Dakle, 11% hrvatskih birača zatražilo je referendum o pravednijem izbornom sustavu”, rekao je Krpina.

“Vlada Andreja Plenkovića samovoljno je i na temelju proizvoljnih kriterija poništila oko 40 000 potpisa za prvo i oko 40 000 potpisa za drugo referendumsko pitanje. Radi se o kršenju Ustavom zajamčenog prava hrvatskih građana na referendum i Ustavni sud će biti dužan očitovati se o tim postupcima državnih tijela i dužnosnika jednom kada će odlučivati o tome jesu li ispunjeni uvjeti za raspisivanje referenduma te o nadzoru nad cijelim ovim postupkom”, rekao je Krpina.