NAPRAVIT ĆE KAOS I POMUTNJU! Najvažnija HDZ-ova bojišnica: Gdje se zapravo vodi pravi okršaj?

Na jednoj strani ministar branitelja Tomo Medved, general i čovjek koji je u mandatu doista osvojio simpatije braniteljske populacije, a na drugoj pak vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, noćna mora premijera i aktualnog šefa stranke Andreja Plenkovića.

Upravo su ova dva imena ona oko kojih će se voditi najvažnija bitka na unutarstranačkim izborima u HDZ-u. Naime, kao što je poznato Penava je kandidat za zamjenika predsjednika vladajuće stranke, a na tu poziciju pretendira kao član “Opcije za promjenu”, kojom rukovodi Miro Kovač. S druge pak strane ministar Medved predstavlja Plenkovićev odgovor na Penavu i njegove pretenzije. Upućeni u omjer snaga u vladajućim redovima svjedoče kako se na terenu uistinu vodi tijesna bitka između Penave i generala Medveda.

Napominju kako Penava doista uživa velike simpatije među stranačkim članstvom, no isto tako naglašavaju kako ministar nije bez šansi. Za razliku od Medveda, Penava je ipak u nešto većem riziku ako ne izgubi, no dobro upućeni svjedoče kako vukovarski gradonačelnik za svoju političku budućnost ne strahuje.

”Ako postane zamjenik predsjednika HDZ-a, a na čelu stranke ostane Plenković, e onda će to zaista biti prava tvrda kohabitacija. Penava ima ogroman utjecaj u vukovarskim braniteljskim udrugama, ima realne šanse postati zamjenik predsjednika HDZ-a, a ako do toga i ne dođe, on će opet za godinu dana izaći na lokalne izbore i osvojiti gradonačelnički mandat. Rizika za Penavu dakle nema, i baš zato bi mogao napraviti kaos i pomutnju Plenkoviću”, zaključuje naš sugovornik blizak Penavi.