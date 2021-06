NAPOKON ISTINA O HRT-u! ISCURILI SVI PREŠUĆENI SKANDALI: Jedna djelatnica sve nam je otkrila! Ovo je šokantno…

Autor: Iva Međugorac

Uhićeni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić svojim je kolegama na Prisavlju dobro poznat. Kako i ne bi bio, kada više od dva desetljeća radi na javnoj televiziji. Zgrnuo je Bačić golemo nekretninsko bogatstvo, a što se s njime dogodilo, ni naši sugovornici ne mogu definirati. No kažu kako je “Kazo” nadimak dobio zbog ponašanja kojim se “proslavio” u posljednjih nekoliko godina.

”Nitko nije mogao ni naslutiti da će se on pretvoriti u šefa koji izaziva skandale. Godinama se čekalo da netko pročešlja poslovanje ovdje, a sada je na HRT-u zavladao kaos i neviđena panika, svi se pitaju tko je sljedeći i što je sljedeće. Za sada se sve svodi na njegove poslove s Bandićem, no ovdje je bilo svega”, priznaje jedna naša sugovornica s televizije te potvrđuje kako nije moguće da je Bačić “ordinirao” sam.

”On je dao otkaz Zovku, svađao se s kolegama i politizirao cijeli program. Nije tajna da je naklonjen HDZ-u. Ovdje zapravo još vladaju kadrovi Plenkovićevih prethodnika, a on sam očito nije imao snage s time se obračunati. Nerijetko svjedočimo cenzuri, nazivaju nas iz vrha stranke, diktiraju sadržaj i redoslijed priloga, a poseban je pritisak na ekipu iz Informative”, govori naša sugovornica potvrđujući da i bez sukoba između Zovko i Katarine Periše Čakarun HTV-om vladaju konflikti, nepovjerenje i povišeni tonovi.

”Za vanjsku produkciju podobnima su isplaćene stotine milijuna kuna. U ovom sektoru bi također štošta moglo isplivati na površinu, a ne zaboravite ni da je zbog afera s ulaznicama još prije par godina smijenjen Drago Čosić. Imali smo mi posla s institucijama, a sve to manifestira se na sadržaj, ali i na same zaposlenike. Posljednjih godina napustila su nas brojna zvučna imena, sve je manje onih koji u ovakvim uvjetima žele ostati, ljudi su nezadovoljni i naprosto dižu ruke od svega! Pogoduje se određenim skupinama, i onima koji su bliski sa šefovima, ali to je izgleda dio hrvatske svakodnevice”, smatra naša sugovornica koja drži da Bačić jednostavno nije dorastao poslu kojega obnaša.

Cenzura, otkazi, krađe…

”Neprestano svjedočimo padu gledanosti. HRT se ideološki svrstao i to se održava na gledanost. Imali smo i skandal s nestalom opremom pa se ustanovilo da su kradljivci ljudi s televizije”, nabraja nadalje naša sugovornica pa podsjeća i na slučaj u kojem je Nadzorni odbor HRT-a upozorio na to da se javni novac na televiziji rasipa i da se unutar kuće događa milijunski kriminal.

”Još je tada zahtjevano da se provjeri HRT-ova nabava audiovizualnog djela, ali umjesto da se nešto poduzme, razriješeni su članovi Nadzornog odbora. Razriješio ih je Jasen Mesić, HDZ-ov ministar kutlure, danas veleposlanik”, prisjeća se naša sugovornica, a onda spominje i slučaj s početka 2018. godine kada je misija predstavnika vodećih europskih organizacija za zaštitu medijskih sloboda na dva dana stigla u Hrvatsku upozorivši na nedefiniran status i pozicije javnog servisa kao i na zabrinjavajuće posljedice njegova urušavanja.

”Predstavnici EBU-a htjeli su se sastati s vodstvom HRT-a, željeli su govoriti o problematici sa cenzurom, o otkazima novinarima, masovnim odlascima kadrova, no nitko se s tim ljudima nije želio sresti pa do sastanka nije niti došlo. Mislim da vam to sve govori o stanju na Prisavlju”, zaključuje naša sugovornica.