NAPOKON DRŽAVNIK! Desnica oduševljena Milanovićem: Bolji je od Kolinde! U SDP-u ‘na aparatima’

Pitanje je koliko je Zoran Milanović toga svjestan, no nekoliko njegovih posljednjih poteza i poruka iznimno je pozitivno odjeknulo među predstavnicima hrvatske desnice, dok se u isti mah njegovi kolege iz SDP-a love za glavu, zbog izjava novog predsjednika, kojega su sami instalirali na Pantovčak. Desnicu je Milanović oduševio stajući neizravno u obranu Željke Markić, jer u svojem posljednjem intervjuu vrlo je jasno dao do znanja da je ne smatra državnim neprijateljem te da ne vidi ništa sporno u tome što je za savjetnicu imenovao ženu koja je s njom surađivala.

”Tako to rade državnici. Milanović zaista pokazuje čvrst, neslomljiv karakter, ne dopušta kokošarenja, jasan je i principijelan, već se sada čini da će biti odvažniji i konkretniji od Kolinde Grabar-Kitarović. istina, izjavio je da neće ići na Bleiburg, ali to za njega nije ništa novo. To je njegovo pravo, no ipak pokazuje određenu zrelinu, ugodno nas je iznenadio”, tvrdi u razgovoru za naš portal HDZ-ovac iz konzervativnog djela stranke koji se na predsjedničkim izborima zalagao za Grabar-Kitarović no sada mu dodaje nije žao što je u konačnici ipak pobjedio Milanović koji je bio vrlo jasan i po pitanju izvođenja vojske na granice, uslijed migrantske krize. Naime, premda skučenih ovlasti Milanović je kada je riječ o zaštiti državne granice bio prilično jasan, humanost da, ali i sigurnost državnih granica pa i po cijenu izvođenja vojske na iste. I baš taj stav neugodno je iznenadio njegove bivše partijske kolege.

”Znamo da je Milanović taj koji mora potpisati suglasnost za to da se vojska izvede na granice, mi u SDP-u s time se ne slažemo, to je nehumano, i bespotrebno. Granice treba čuvati policija, u to je i Milanović vjerovao kao premijer, žestoko je odbijao ideje o angažmanu vojske na granice, to je štoviše i javno kritizirao, ali sada kao predsjednik očito i sam vrluda. Neugodno nas je iznenadio time što Bernardića nije pozvao na inauguraciju, onda je uslijedilo imenovanje savjetnika koje nas je ostavilo bez teksta, a sada se priklanja konzervativcima, krajnjim desničarima koji smatraju da vojska treba na granice. To je suludo, mi smo zgroženi”, prepričavaju SDP-ovci razočarani u svojeg predsjednika, koji se oteo kontroli, jer uostalom i u kampanji je tvrdio kako je vojska obučena da ubija. ”Ne vojsku u to. To je posao policije, službi za suzbijanje nereda, odnosno očuvanje javnog reda, ali nikako ne vojske. Vojska nema tamo što raditi”, tvrdio je tako Milanović tijekom kampanje, tvrdnje je podebljao i u sučeljavanjima. ”Vojska nije apsolutno nikako rješenje”, govorio je dodajući potom da bi izvođenje vojske na granicu bilo nepoštivanje prema vojsci i zdravom razumu budući da je za taj posao zadužena hrvatska policija.

“Moramo jasno donijeti odluku, kada smo već promijenili zakon o angažmanu Hrvatske vojske i mogućnosti da Hrvatska vojska pomaže policiji u poslovima osiguranja granice, koja su to pravila djelovanja Hrvatske vojske u neželjenim situacijama, koja su to rules of engagement, to nemamo, to može samo ujedinjena i racionalna politika, političke stranke i svi oni koji sudjeluju u ovom procesu”, izjavio je pak u intervjuu za RTL. I dok SDP-ovci u nevjerici gledaju i slušaju izjave Zorana Milanovića, on je svojim tezama razgalio šefa Sabora HDZ-ova Gordana Jandrokovića, koji je zadovoljan Milanovićevim tranformacijama.