NAPOKON DOBILI ZELENO SVJETLO OD STOŽERA No, udruga građana protivi se kruzerima u Dubrovniku

Autor: Hina

Lista „Srđ je Grad!“ usprotivila se pokušaju dubrovačkog gradonačelnika da ugovori uplovljavanje kruzera u Dubrovnik ističući kako svaka odluka koja u pitanje dovodi zdravlje, ne može imati pokriće ni u kakvoj gospodarskoj inicijativi niti financijskim rezultatima.

Kandidacijska lista grupe građana (KLGB) „Srđ je Grad“ istaknula je u priopćenju kako svaka odgovorna gradska uprava na Mediteranu izbjegava uplovljavanje kruzera, prije svega zbog negativnih učinaka na lokalnu zajednicu i razvoj turizma kakav priliči mogućnostima grada i raspoložive infrastrukture, ali isto tako i zbog dodatnih zdravstvenih rizika.

“Nakon što je kruzerska kompanija MSC početkom kolovoza održala konferenciju za novinare na kojoj je predstavila svoj Protokol vezan uz zaštitu zdravlja i sigurnosti kruzerskih gostiju, posade te lokalnih zajednica koje posjećuju kruzeri, svega nekoliko dana nakon predstavljene su i dvije mediteranske ture koje bi trebale voziti dva velika kruzera – MSC Grandiosa i MSC Magnifica. I gle, na opće zaprepaštenje vodećih ljudi Luke Dubrovnik i Lučke uprave Dubrovnik kao i samog gradonačelnika Frankovića, dubrovačka se Luka nije našla na ovoj ruti istočnim Mediteranom koja povezuje talijanske gradove Bari i Trst s trima grčkim lukama”, navode.

“Iz tona njihovih izjava moglo se zaključiti da su ‘iznenađeni i uvrijeđeni’ takvom politikom velike cruise kompanije. I premda su neki, poput direktora Luke Dubrovnik Željka Raguža nastojali prebaciti odgovornost na Stožer civilne zaštite, navodeći da je njihova „Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19“, kojom se ograničava broj putnika najprije s 40, pa na 200 ‘totalna nelogičnost i glupost’, prava je istina da oni o tome što radi MSC ili neka druga velika cruiserska kompanija – nisu imali pojma! I sada nastupa gradonačelnik Franković koji iz pregovora s MSC-em problem nalazi u Odluci Stožera civilne zaštite i traži od Capaka izmjene ili nekakav ekskluzivitet za Dubrovnik.

Capak, navodno, pristaje, uz nedoumicu što raditi ako su na brodu zaraženi ljudi“, smatraju ‘Srđevci’.

Ističu kako medijski stručnjaci gradonačelnika Frankovića, danima javnost ‘bombardiraju isječcima njegovih ‘gigantskih’ pokušaja u kojima, poput junaka Marvelovih stripova, nadljudskim naporima u isto vrijeme vodi Grad, glumi Turističku zajednicu, ide u Sabor jer mora, zbog nas, piše pisma britanskom premijeru i što sve ne’.

“No sve to nema nikakve veze s realnošću i zamućuje logično i realno zaključivanje“, upozoravaju ‘Srđevci’, podsjećajući na dokument „EU Healthy Gateways’ COVID-19 guidance for cruise operators and ports”, sa smjernicama za kruzere i pristanišne luke u vrijeme epidemije COVID-19.

“One, između ostalog, utvrđuju da prije početka putovanja, kruzerske kompanije trebaju ugovoriti s lokalnim lučkim vlastima pristanišnih luka (‘home portova’ i drugih luka), postupke usluge liječenja i hitne pomoći (čak i zračnu evakuaciju), kao i pitanje karantene na kopnu, uredivši pitanje smještaja oboljelih, npr. u bolnicama, hotelima i sl. Premda se u ovom slučaju karantene preferiraju ‘home portovi’ i ostale pristanišne luke mogu ući u obzir”, tvrde.

“U konačnici postavlja se pitanje – treba li nama sve ovo? Ako se sve radi zbog uvrijeđene trojke zbog koje se dovodi u potencijalni rizik građane Dubrovnika, uvrijeđene trojke koja do neki dan nije imala pojma što rade ključne kruzerske kompanije i s kime pregovaraju oko zdravstvenih i sigurnosnih mjere (pregovori s Grčkom traju već neko vrijeme), onda sve ovo više sliči na neko političko medijsko silovanje i navrat-nanos snalaženje u kojima se ne preže ni do najviših sigurnosnih instanci Republike Hrvatske”, smatraju.

Stav „Srđ je Grad“, ističu, o kruzerskom turizmu je odavno jasan – to je loš izbor.

“Čak ako i ne ulazimo u analizu dugoročne isplativosti kruzerskog turizma koji utječe na naše zdravlja, na kvalitetu našeg življenja, na sprečavanje boljih alternativa, te zbog evidentne masovnosti, na potkopavanje lokalnih privatnih iznajmljivača, odnos rizika i isplativosti je negativan po nas”, zaključuju.