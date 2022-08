NAPETO JE: Plenković partnerima objašnjavao što se događa u Ini, sastao se Nadzorni odbor

Hrvatsku potresa golema afera, u akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja našli su se direktor u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Šteta za Inu prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca Dane Škugora je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68.9 milijuna kuna. Uskok je pokrenuo istragu i zatražio pritvaranje svih petero uhićenih u akciji zbog malverzacija s prirodnim plinom koje sumnjiče za zločinačko udruženje, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u tom nedjelu i pranja novca. Istražitelji sumnjaju da su prirodni plin kojim raspolaže Ina prodavali po cijenama ispod tržišne cijene.

U 10 sati sastat će se Nadzorni odbor Ine, a oporbene stranke najavile su niz konferencija za medije na tu temu. U 13 sati očekuje se koalicijski sastanak, gdje će partneri iz vladajuće koalicije raspravljati o najvećoj pljački u povijesti Hrvatske.





Događaji iz minute u minutu

14:40 Sastanak je gotov, nema izjava

Završio je maratonski sastanak uprave i Nadzornog odbora Ine. Po završetku sastanka izjava za novinare nije bilo, a najavljeno je priopćenje.

14:00 Sastanak traje više od četiri sata

Već više od 4 sata traje sjednica Nadzornog odbora Ine nakon razotkrivanja prijevare teške milijardu kuna.

13:00 Oporba se ujedinila, traži ostavku Vlade i premijera

Progresivna saborska oporba zatražila je u srijedu od Vlade da zbog afere s preprodajom plina u Ini na idućoj sjednici razriješi Upravu i Nadzorni odbor Ine, a nakon toga i sama podnese ostavku.









Predstavnici SDP-a, Socijaldemokrata, Možemo, GLAS-a i HSS-a nakon sastanka u Hrvatskom saboru dogovorili su da će poduzeti sve institucionalne i izvaninstitucionalne mjere kako bi osigurali da dođe do prijevremenih izbora i poručli da su spremni za izbore.

12:24 Čuraj: Nije ugodno ni nama ni HDZ-u

Predsjednik HNS-a na konferenciji za medije je rekao kako treba promijeniti način upravljanja Ine, komentirajući aferu preprodaje plina u toj tvrtci. Predlaže i ograničenje izvoza i cijene proizvedenog domaćeg plina za kućanstva.









Čuraj je podsjetio da se pokušalo promijeniti način upravljanja Inom, ali mađarska je strana to odbijala jer joj je odgovaralo da odluke donosi Odbor izvršnih direktora, time zaobilazeći Nadzorni odbor, zbog čega je ova afera, smatra, bila i moguća.

“HNS će na koalicijskom sastanku predložiti regulaciju proizvodne cijene plina iz vlastitih izvora, tako da sav plin proizveden za građanstvo ne smije izaći iz zemlje i da se ograniči njegova prodajna cijena do 95 posto aktualne cijene zajamčene odlukom HERA-e (41.08 eura za megavatsat). To će nam donijeti sigurnost opskrbe i nižu cijenu plina, kaže Čuraj, jer su godišnje potrebe kućanstava oko 500 do 600 milijuna kubnih metara plina, što je oko dvije trećine Inine proizvodnje, koja iznosi oko 800 milijuna kubnih metara” najavio je Čuraj dodavši kako su ukupne potrebe Hrvatske oko 2.8 do 2.9 milijardi kubnih metara plina godišnje. Istaknuo je i da Petrokemija, koja trenutno ne radi, trošila otprilike kao i kućanstva.

“To (afera u kojoj se spominju HDZ-ovci) nije ugodno njima, a ni nama, no tek treba vidjeti je li odgovoran HDZ ili neki član budući da ih imaju oko 200.000 i ne može se znati što radi svaki pojedini član. Istragom će se utvrditi odgovornost i ima li među njima nekih koji obnašaju ili su obnašali vlast, tek nakon toga možemo govoriti o eventualnoj političkoj odgovornosti”, komentirao je Čuraj ulogu HDZ-a u aferi sa Škugorom.

09:45 Članovi NO-a pristižu na sastanak

Izvanrednu sjednicu NO Ine tražili su MOL i ministar gospodarstva Davor Filipović. Trebalo bi se utvrditi čiji je propust bio da se dvije godine nije primijetiolo da je Ina oštećena za više od milijardu kuna.

08:15 Ratkić: O tom društvu ne znam ništa

Predsjednica uprave Plinare istočne Slavonije (PIS) Marija Ratkić na ispitivanju u USKOK-u nije izravno priznala krivnju, ali je činjenično potvrdila optužbe USKOK-a te je za sklapanje ugovora i prodaju prirodnog plina tvrtki OMS – Upravljanje izravno optužila direktora iz Ine, prvookrivljenog Damira Škugora. Jutarnji list donosi ključne dijelove njezine obrane.

“O tom društvu baš ne znam ništa. Damir (Škugor np. a.) mi je rekao: ‘Nećeš imati nikakvih problema, Plinara će naplatiti svoje, neće ti nitko ostati dužan‘. U početku je bilo tjedno, pa dvaput mjesečno i jednom mjesečno. To je bilo u proljeće 2021. godine”.

08:00 Sastaje se vladajuća većina

Danas će premijer Andrej Plenković okupiti koalicijske partnere iz Vlade te raspraviti golemu aferu pljačke Ine.

07:45 Sastanak NO Ine

U 10 sati sastat će se Nadzorni odbor Ine.