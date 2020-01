Napadači na novinarku Slobodne Dalmacije: ‘Ovo je naša istina!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Reporter Televizije N1 Hari Kočić razgovarao je s dvojicom koji su napali novinarku Slobodne Dalmacije Andreu Topić.

“Čujte, ispalo je malo nesmotreno. Ne znam kako bih vam to opisao, jer jako je zanimljiva situacija. Vozilo se kretalo makarskih tablica gore-dolje, gore-dolje i vidjeli smo neka curica da vozi i mislili smo da se neko izgubio. Da se osoba izgubila u prostoru, pošto je ovo malo zavučeno. Tu se parkirala uza zid i mi smo joj prišli i pitali je treba li joj pomoć i je li se izgubila gledajući da joj je na mobitelu upaljena navigacija. Odbila je bilo kakvu suradnju, ništa nije razgovarala i u tom trenutku mi smo se odmakli od vozila. Ona je nastavila dalje sjediti u autu i raditi već što je radila, ne znam ni ja što.

Nakon nekoliko minuta izašla je iz auta i tu je prešla preko zida i u tom trenutku kad je prešla preko zida napravila je nekoliko slika i možda snimak. Mi smo joj tada prišli, odnosno moj susjed i pitao je – oprostite, tko ste vi? To je privatan posjed, popeli ste se tu na tuđi zid . Tko vas je poslao? Zašto ste došli? Ona je sašla, on joj je prišao, ona je ušla u auto. S nama nije htjela razgovarati, mi nismo znali ni da je novinarka. Ni tko je, ni što je i malo smo se zabrinuli pošto je kuća već tu dva puta opljačkana i nismo znali o kojoj osobi se radi, s kakvom namjerom je došla da napravi taj snimak i onda smo mi njoj okružili auto. U međuvremenu je susjed zvao brata od ministra da nepoznata osoba vrši snimanje i slikanje kuće – hoćemo li zvati policiju ili ćemo je pustiti da ona slobodno slika ili snima. Čovjek je rekao može, ali ne smije se penjati tuda oko kuće i ulaziti u dvorište nego s puta da prođe fino na put i da sve što s puta može fotografirati i snimiti da to i napravi. Mi smo se tada makli od auta i nitko joj poslije nije rekao ni jedne riječi”, kazao je Josip Kujundžić.

Novinarka Slobodne Dalmacije spomenula je kako joj je Josip Kujundžić poznat oprije jer je s njime radila intervju.

“Ja se ne sjećam, to je bilo kratko. Nekih desetak minuta. Ja da nju poznajem, ja bih ju pozdravio i prišao bih joj na drugačiji način pošto poznajem osobu. Ovako sam prišao nepoznatoj osobi, a u tom trenutku bih prišao poznatoj osobi. A ona ako je mene poznavala i ako je vidjela da je radila intervju prije godinu dana sa mnom, mislim da bi bilo fer i korektno da je prišla i da je rekla “gospodine, ja sam radila intervju s vama prije godinu dana, ja sam novinarka Slobodne Dalmacije, tu sam da napravim neki intervju vezano za gospodina Milana Kujundžića. Ja ću biti tu kratko i mislim da vam neću smetati i tako”, kazao je.

Upitani da komentiraju snimku na kojoj se vidi njihovo ponašanje prema novinarki, rekao je: “Malo smo se poigrali. Nismo se pristojno ponašali . Mi smo radili, bili smo malo zaigrani. S nikakvom lošom namjerom je nismo ometali, zaustavili. Nego eto, nismo znali o kome se radi i onda u cijelom tome iščekivanju dok smo uspjeli dobiti dojavu što napraviti – da li zvati policiju pošto je nepoznata osoba ili puštati je da snima i da radi što je volja. Malo smo se tu oko auta poigrali, niti smo oštetili vozilo, niti smo željeli curi nešto nauditi niti ja niti moje kolege. Je snimka ispala malo bezveze, ali s nikakvom lošom namjerom mi to nismo napravili”.