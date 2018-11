Nakon javnih i sindikati državnih službi prihvatili povećanje osnovice za tri plus dva posto

Autor: Hina

Povećanje osnovice plaća za tri posto od 1. siječnja i dva posto od 1. rujna iduće godine poslijepodne su u nastavku pregovora dogovorili i sindikati državnih službi pa će zaključak o povećanju plaća u javnom i držanom sektoru biti upućen na istu sjednicu Vlade.

Mogu reći da Vlada jednako cijeni javne i državne službe i da se odnosimo s poštovanjem prema jednima i drugima, rekao je nakon pregovora ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, dodavši da su poslijepodne dali sindikatima državnih službi istu ponudu kao ranije danas javnima. Sa sindikatima je također dogovoren nastavak razgovora sljedeće godine za 2020.

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić rekao je da su javne službe “zavezale” ruke državnim službama jer bi, da su nastavili pregovore kao što su imali namjeru i kao što je bio razgovor s Vladom, to moglo biti više od tri plus dva, minimalno tri plus tri ili tri plus četiri.

Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Boris Pleša rekao je kako se nada da su pregovori zaključeni s jednakim uvjetima koji su dogovoreni na razini sindikata javnih službi.

Vlada i sindikati javnih službi ranije danas uspješno su dovršili proces mirenja i dogovorili povećanje osnovice plaća za tri posto od 1. siječnja i dva posto od 1. rujna iduće godine, nakon čega su sindikati odustali od štrajka najavljenog za srijedu, 28. studenoga.