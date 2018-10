NAKON DVA SATA, USPJEŠNO OBRANILA: Predsjednica nakon obrane komentirala Brkićevu aferu

Autor: Dnevno.hr

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović danas je na Fakultetu političkih znanosti branla nacrt doktorske teze.

Kolinda je na fakultet stigla oko 17 sati te se fotografirala sa studentima. Podsjetimo, Kolinda je doktorski studij upisala 2015. godine.

Prilikom ulaska na fakultet, kratko je rekla da se osjeća spremno.

Kolinda je dva sata branila temu – i obranila. Za RTL je rekla da je zadovoljna, a onda je komentirala curenje informacija iz istrage.

“To pitanje nije u mojoj ingerenciji, to trebaju pratiti nadležne službe. Pratit ću svakako stanja, tražit ću informacije, no to je za postupanje pravosudnih tijela. Što se curenja informacije tiče, nažalost, to je nešto što se događa ne samo u Hrvatskoj nego i drugim državama na čemu svakako treba poraditi. To je, opet, na relevantnim službama da to rješavaju, to nije u okvirima mojih ovlasti da govorim kako bi tko trebao raditi svoj posao”, rekla je Kolinda.