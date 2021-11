NAKON BOŽIĆA TESTOVI SE NEĆE PRIZNAVATI! Testiranje službenika stajat će nas 190 milijuna kuna! U Marićevu resoru alarmiraju: To je neodrživo

Od prošloga tjedna više od 360.000 zaposlenika javne uprave na svoja radna mjesta ne može pristupiti ako nisu cijepljeni, preboljeli ili testirani na koronavirus. Oni koji posjeduju covid-potvrde na svoja radna mjesta mogu pristupiti neometano, no veliki broj zaposlenika podvrgava se testiranjima za koja trošak snosi država, no kako tvrde upućeni, ne zadugo. Naime, prema riječima naših sugovornika iz Ministarstva financija, za državu je to posve neisplativo, te bi s tom praksom trebali prestati već koncem ove godine, odnosno nakon božićnih blagdana.

”Testiranja ćemo plaćati u naredna dva mjeseca, nakon toga ono neće biti preduvjet za dolazak na posao, već će biti potrebno dostaviti potvrdu o preboljenju, ili se cijepiti, time se građane nastoji motivirati da se cijepe, druge opcije država u ovim okolnostima nema”, otkrivaju naši sugovornici te kažu kako u državnom sektoru radi vojska od 240.000 ljudi koji su zaposleni u školstvu, socijali, policiji i zdravstvu.

”Dodajte tome njih nešto više od 16.000 zaposlenih u Oružanim snagama, odnosno vojsci, pa njih skoro 45 tisuća iz državnih firmi, pa više od 65 tisuća s lokalne razine, dolazite do skoro 400.000 ljudi za koje su covid potvrde obavezne, u Hrvatskoj se do sada cijepilo manje od 55 posto građana, ako se pola državnih službenika cijepilo i njih deset posto ima potvrdu da su preboljeli covid dolazimo do skoro 130 tisuća ljudi kojima država dva puta tjedno plaća testove jer se oni svojevoljno ne žele cijepiti, a time dodatno ugrožavaju zdravstveni sustav za čiju se opstojnost mi mjerama borimo. To je apsurdno”, navode u Ministarstvu te kažu kako se tjedno na testiranje izdvaja skoro 30 milijuna kuna.

”Ako brojke ostanu ovakve kakve jesu po pitanju cijepljenja mi do kraja godine dolazimo do troška od preko 190 milijuna kuna, to je ogroman apsurd”, smatraju u Ministarstvu u kojem su radi tih izdataka ozbiljno zabrinuti te smatraju kako je to praksa koju treba privesti kraju te po ubrzanom postupku početi s primjenom covid-potvrda, što u ovom trenutku nije lako s obzirom na građanski bunt i prosvjede koje u vladajućim redovima nazivaju pokušajem destabilizacije premijera Plenkovića.