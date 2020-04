Nakon 22 dana bez ijednog slučaja zaraze koronom, u OVOJ županiji je petero novozaraženih

U posljednja 22 dana nije bilo novooboljelih u Virovitičko – podravskoj županiji. No, u jednom danu, broj novozaraženih porastao je za čak petero.

“Prije svega želim jasno reći da nemamo pet novooboljelih nego pet novozaraženih osoba. Naime, kod zaraznih bolesti je bitna razlika je li netko bolestan i ima simptome bolesti ili je samo zaražen, dakle nosi uzročnike bolesti, ali nema ispljene kliničke znakove. Ovdje se dakle radi o novozaraženima”, rekao dr. Miroslav Venus, ravnatelj ZZJZ Virovitičko – podravske županije.

“Zamislili smo danas iskomunicirati da su oni negativni i da više nemamo zaraženih. No, kada smo radili kontrolne briseve tih supružnika, koji su imali blage kliničke znakove te su klinički praktički ozdravili, kontrolno testiranje je pokazalo da je jedan supružnik ostao pozitivan, a drugi je negativan. S obzirom da su živjeli u domaćinstvu sa još dva člana obitelji koji cijelo vrijeme nisu imali nikakve kliničke znakove, testirali smo i njih i sada se pokazalo da su oni pozitivni. Dakle u jednoj obitelji jedan je negativan, ali njega ćemo danas opet testirati jer trebamo dva uzastopna negativna nalaza kako bismo ga skinuli s popisa zaraženih, jedan je ostao pozitivan i imamo dva nova pozitivna. Oni su pod nadzorom, a i do sada su bili u kućnoj samoizolaciji”, rekao je dr. Venus za Jutarnji list.

Što se tiče preostalih troje novozaraženih oni dolaze s drugih, različitih krajeva županije i nisu nikako međusobno povezani, kao ni sa ranije zaraženim supružnicima.

Zahvaljujući odluci epidemiologa u Virovitici da se sve zaposlenike Domova za starije i nemoćne osobe preventivno testira prije povratka na posao spriječena je zaraza širih razmjera. “Na taj smo način detektirali jednu pozitivnu osobu, koja je zaposlena u jednom Domu za starije i nemoćne osobe, ali je srećom bila na godišnjem odmoru i upravo je danas trebala preuzeti smjenu. Sada to nije učinila, jer se pokazalo da je pozitivna. Sve njene kućne kontakte, a riječ je o šest osoba, stavili smo u samoizolaciju, testirat ćemo ih i izvijestiti o rezultatima. Dobro je da nije radila, a njezin izvor zaraze tek trebamo utvrditi”, ističe dr. Venus.

“U trećem slučaju također imamo supružnike, pri čemu je supruga klinički bolesna s blagom slikom, a suprug potpuno klinički zdrav, bez simptoma. Testirali smo ih oboje i oboje su pozitivni. Izvor zaraze je iz Koprivničko-križevačke županije jer su tamo njegovali stariju osoba koja je razvila simptome bolesti, pa smo ih stavili u samoizolaciju, a sada se pokazalo da su pozitivni”, rekao je.

Dr. Venus ima i poruku za sve građane. “Ovo nas uči da sva prerana opuštanja i popuštanja mjera, pritisci kojima smo i mi i ostale kolege u Hrvatskoj izloženi kako bi se što prije vratili u normalu mogu biti ljudski shvatljivi, ali su očito stručno potpuno neopravdani. O tom virusu ne znamo baš sve i prema ovom iskustvu možemo pretpostavii da imamo aimptomatske osobe koje su zaražene i mogu zarazu prenijeti na nekoga. Štiteći bolnicu i domove za starije preventivnim testiranjima pokazalo se da smo ispravno postupili. Išli smo široko u zahvaćanje i to se pokazalo opravdanim.”

“Ne vidimo nikakvu svrhu takvih objava, jer je velika i nepotrebna stigmatizacija oboljelih i zaraženih, što može dovesti do izbjegavanja javljanja nekih drugih zbog straha od stigmatizacije”, poručio je.

Župan Igor Andrović rekao je kako vijesti nisu dobre, ali da je sve pod kontrolom. Planirao je predstaviti županijske mjere za spas gospodarstva, međutim, zbog novonastale situacije to je odgodio. “No, to je dokaz da nema mjesta za opuštanje i da se moramo držati svih mjera koje je dao nacionalni Stožer i struke. Svi bismo htjeli da se mjere što prije popuste, to smo i tražili, ali ipak to moramo prepustiti stručnjacima, koji će znati najbolji tajming za popuštanje mjera”, istaknuo je Andrović.