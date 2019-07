NAKIT VRIJEDAN 200 TISUĆA EURA: Tko je HDZ-ov kapitalac sklon ovom luksuzu?

Da su hrvatski političari skloni luksuzu, pa i onda kada je u pitanju nakit, svjedoči javnost ovih dana na primjeru drugog čovjeka HDZ-a Milijana Brkića. Mediji su se naime raspisali o vrijednim satovima, zamijećenim na Brkićevoj ruci.

Riječ je o Oris Aguist Depth Gauge Chronographovom satu s Brkićeve ruke, a radi kojega se našao pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, gdje je ustvrdio da mu je sat vrijedan oko 35.250 kuna za rođendan darovalja obitelj. Osim ovog, Brkić na ruci nerijetko nosi i Omega Seamaster, sat vrijedan 42 tisuće kune, a osim toga tu je i Breitling Crhonomat kojega procjenuju na 35 tisuća kuna, iako Brkić navodi da je Oris jedini sat kojega posjeduje.

No, naravno Brkić nije jedini kolekcionar skupog nakita, svojedobno su se mediji bavili HNS-ovim Mihom Obradovićem, dubrovačkim vijećnikom koji je u fokus dospio sa skupocjenim satom Audemars Piguet Royal Oak čija je vrijednost 300 tisuća kuna. Da je riječ o skupoj urici svjedoči činjenica kako istu posjeduje Zdravko Mamić, no upravo stoga nametnulo se pitanje od kuda mladom vjećniku takav skupocjeni sat, no on je pak objasnio da ga je posudio od prijatelja koji dobro zarađuje.

Nedavno je hrvatska javnost uoči ličkih izbora raspravljala o satu kojega je na ruci nosio HDZ-ov Marijan Kustić. Riječ je o nakitu vrijednom 7.500 dolara, odnosno oko 49.000 kuna (bez poreza), što se vidi i na službenim stranicama proizvođača. Kustić sat nije prijavio u imovinsku karticu, jer je kako je rekao zaboravio, no tvrdio je i da nije znao koliko je vrijedan te da se radi o poklonu.

Pošto je spoznao težinu propusta sat je prijavio u imovinsku karticu. I živozidaš Ivan Pernar nedavno se hvalio satom od 30 tisuća kuna, koji mu je darovan, Čačiću je pak sat darovao katarski emir, i Vlahušić, nekadašnji gradonačelnik Dubrovnika dobio je sat vrijedan između 22 i 45 tisuća kuna, no baš kao Čačić nije ga zadržao zbog odredbe o neprimanju darova skupljih od 500 kuna.

Skupi sat na ruci je svojevremeno nosio bivši premijer Ivo Sanader, doduše u njegovom slučaju govorilo se i o kolekcijama, a jedan od satova s kojim je fotografiran procijenjen je na oko 190 tisuća eura, što ne čudi, budući da je na njegovoj ruci bilo i Cartiera, i Rolexa te drugih skupocjenih urica.