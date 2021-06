NAJZAGONETNIJI TOMAŠEVIĆEV IZBOR: U Holding imenovao bankarku koja se zamjerila aktivistima! Evo što stoji iza te odluke!

Autor: Daniel Radman

Izbor Suzane Brenko za predsjednicu Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga za mnoge insajdere veliko je iznenađenje.

“Vodili smo se time da nam trebaju članovi Nadzornog odbora koji poznaju situaciju. Radi se o ljudima s iskustvom i ljudima koji poznaju sustav, da ne gubimo vrijeme”, pojasnio je svoj naoko neologičan izbor Tomašević.

I doista stoji što je Tomašević rekao, Suzana Brenko je 20-ak godina je na menadžerskim pozicijama, no zbog jednog detalja mogla se opako zamjeriti aktivistima iz Možemo. No, krenimo redom…

Odlazak s ‘državnih jasli’ u bankarski sektor

Karijeru je počela je u Ministarstvu financija kao devizna inspektorica 1993. godine, tamo je dogurala sve do v.d. pomoćnice ministra Mate Crkvenca (2000. godine), a iz ministarstva u siječnju 2002. odlazi u Fond za naknadu oduzete imovine gdje ostaje do travnja 2006. kada ju je na njezin vlastiti zahtjev razriješio Ivo Sanader.

Potom odlazi u bankarski sektor, gdje je i prethodno imala iskustva – bila je tri godine (2001. – 2004.) u Nadzornom odboru Karlovačke banke. U svibnju 2006. tako je objavljena vijest da je dobila posao kao direktorica u Hypo Alpe-Adria Bank zadužena za poslovanje s javnim institucijama. Također, istoveremeno se bavi i nekretninama, pa je od 2005. do 2009. u Nadzornom odboru pulske “Terra firme”, a od 2009. do 2012. u Nadzornom odboru “Hypo Alpe-Adria-Investa”. Potom odlazi u Croatija banku gdje je odradila trogodišnji mandat kao predsjednica Uprave od listopada 2012. do 2015. godine.

Vodila je golf-projekt koji je rasrdio Tomaševićeve partnere

I tada dolazi do zanimljivog obrata, u lipnju 2016. postaje predsjednica Uprave tvrtke “Razvoj golf”, koja je još od još od 2007. vodila projekt izgradnje golf-terena na Srđu. To, dakako, ne bi ništa bilo sporno da na drugoj strani nije bila inicijativa “Srđ je naš” iz koje će na ovim lokalnim izborima izrasti stranka pod nazivom “Srđ je Grad” i koja će u koaliciji s “Možemo!” izaći na lokalne izbore u Dubrovniku. Imali su čak i zajedničkog kandidata za gradonačelnika, bio je to profesor povijesti Đuro Capor.

No, on nam nije previše mogao reći o suprotnim interesima aktivista s gospođom Brenko ni je li iznenađen time što ju je Tomašević imenovao na mjesto predsjednice Nadzrnog odbora Holdinga.

"Ovo mi je prvi glas", rekao nam je Capor, trenutno okupiran državnom maturom. Dodao je da o gospođi Brenko ne može puno reći. "Poznato mi je ime, a iskreno, ne znam ni kako izgleda", kratko je rekao.









U “Razvoj Golfu” nije se dugo zadržala te odlazi u konzultantske poslove, što samostalno, što sa svojom poslovnom partnericom Matejom Mrkoci Smolom s kojom je radila i u Hypu. Posao u Holdingu nije iznađenje za one koji je poznaju, no zbog epizode s golfom sigurno da su mogli imati “pouzdanijih” kandidata. Njezin izbor prokomentirao nam je i insajder blizak bankarskim krugovima.

“Izbor je odličan, gospođa Brenko je osoba s velikim iskustvom i velikom energijom. Zašto su baš nju izabrali, unatoč golfu? Vjerojatno su njezinim izborom željeli poslati poruku da su otvoreni i za suprotne opcije koje im prvotno nisu dale glas”, kaže nam kolega nove šefice NO Zagrebačkog holdinga.