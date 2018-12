Najvrući politički trač ikada: Plenković razmišlja o kandidaturi za predsjednika države?

Predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović rejting je, barem ako je suditi po posljednjim rezultatima Crobarometra, opasno poljuljan premda spada u skupinu najpopularnijih političara u zemlji, što krajnje objektivno nije jednostavan zadatak, jer biti popularan u hrvatskoj politici koja se narodu smučila odavno kompleksan je proces. A da doista nije lako održavati rejting svjedoči i nezavidna situacija u kojoj se nalazi šefica države čija je podrška svakoga mjeseca sve manja, čega je evidentno i ona sama svjesna pa se na sve moguće načine pokušava očešati o simpatije javnosti.

Grli se tako Grabar-Kitarović sa sportašima, posvaja pse, i ne osvrće se na kritike već se stavlja u ulogu te koja vladajućima dijeli packe i ulazi i konflikte s premijerom Plenkovićem. Da ne znamo da se Grabar-Kitarović još uvijek nije odlučila za sudjelovanje u utrci za još jedan mandat, onako laički rekli bi da sudjeluje u kampanji, no pravo je pitanje zašto bi predsjednica uopće sudjelovala u kampanji kada protukandidata nema. Barem ne onih konkretnih. U kontekstu preuzimanja njene funkcije spominjala se Dalija Orešković, no to je bitka za koju se može reći da je unaprijed izgubljena, jer nekadašnja šefica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa volju ima, javnost možda jest djelom i zaintrigirala međutim nedostaje joj financijska potpora i infrastruktura koja je ovakvih situacijama neophodna.

Ujedno, Orešković se profilirala kao kandidat raslojene ljevice kojoj prijeti sudbina pravaša, koji su pak pukli u bezbroj opcija koje je gotovo nemoguće pobrojati, a isti scenarij upravo se odvija i na lijevoj političkoj pozornici gdje se spominje čitava vojska potencijalnih kandidata, što aktualnoj šefici države ide na ruku. Ugroziti je, svojoj volji unatoč, teško mogu i Esih, i Hasanbegović jer predsjednica je ta koja vrlo inteligentno vlada na njihovom biračkom polju.

No, ono polje s kojim se predsjednica sve teže nosi jest polje u kojem vlada Andrej Plenković, prvi čovjek Vlade s kojim je u ozbiljnim sukobima gotovo na tjednoj bazi. No, dok Plenkovića prozivaju i pripisuju mu afere, istovremeno njegov rejting sasvim je stabilan, jednako kao i rejting stranke kojom ravna pa se u političkim kuloarima pojavila priča koja se može uvrstiti u kategoriju onih vjerovali ili ne.

Naime, predsjednički izbori koji se odvijaju naredne godine mnoge je aktere političke scene dovela u nedoumice, a oko kandidature se kao što je već rečeno ne izjednačava ni predsjednica, među ostalim nije poznato ni hoće li u slučaju kandidature Grabar-Kitarović imati potporu HDZ-a, koji također kada je ovo pitanje posrijedi znakovito šuti. Da se pak pita Plenkovića on bi odavno otpisao kao svoju kandidatkinju za šeficu države, međutim, svjestan je i sam da boljeg kandidata od nje nemaju, osim dakako njega samoga. Iako izvori bliski premijeru demantiraju svaku ideju o tome da se Plenković osobno kandidira za predsjednika, politika u Hrvata uči nas da su sva čuda na ovom svijetu moguća.

HDZ budimo realni boljeg kandidata od Plenkovića nema ako se doista želi suprotstaviti predsjednici. Jedno vrijeme u javnom se prostoru spominjao ministar obrane Damir Krstičević, ali uz sav respekt ministru to nije uloga u kojoj bi se on dobro snašao. Kada bi Plenković uistinu poželio zavladati Pantovčakom to i ne bi bilo tako kompleksno, a ruku na srce, samo on realno bi i mogao ugroziti prvu hrvatsku predsjednicu. U ovom času to se doima daleko od realnog scenarija pa stoga i Grabar-Kitarović može spokojno spavati jer Milanović, Dalija Orešković i svi oni koji se u kontekstu njene ugroze spominju samo će joj koristiti.