NAJVJERNIJA ČAČIĆEVA SURADNICA! Tko je Varaždinka koja umjesto njega ide u Sabor?

Najvjernija suradnica Radimira Čačića svakako je Natalija Martinčević, nova saborska zastupnica koja će ga u saborskim klupama mijenjati dok on obnaša dužnost župana Varaždinske županije. Martinčević je inače na izborima osvojila 3106 glasova, a angažman u saboru nije joj stran pošto je skupa sa Čačićem bila saborska zastupnica HNS-a.

No, kada se ondašnje stranačko rukovodstvo predvođeno Vesnom Pusić i Ivanom Vrdoljakom odlučilo Čačića izbaciti iz stranke, Martinčević mu je među prvima dala bezrezervnu potporu šaljući kritike vodstvu stranke. Kasnije se pisalo kako Martinčević Čačića posjećuje u pulskom zatvoru službenim vozilom Grada Varaždina, no to nikada formalno nije potvrđeno.

Ono što ipak ima potvrdu jest to da je Martinčević po struci upravna pravnica. Rođena je u Varaždinu gdje je završila gimnazuiju, a uz studij je dodatno učila engleski i talijanski jezik u Londonu i Firenci. Sama za sebe jedne je prigode kazala kako je cijeli život u gospodarstvu. Karijeru je počela u varaždinskom Mundusu, nakon toga prešla je u Cognor Vetting, a u tvrtki koja se bavi crnom i obojenom metalurgijom napredovala je do položaja referentice i direktorice.

Kroz karijeru je u Gradu Varaždinu bila zadužena za gospodarstvo, poduzetništvo, energetiku i turizam, s Čačićem je surađivala i u županiji, a koje će teme nametati u sabornici ostaje za vidjeti.