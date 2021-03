NAJVEĆI ZAŠTITNIK MILORADA PUPOVCA! Šef SDSS-a najmoćniji je hrvatski političar: Tko ga godinama održava na ‘sceni’?

Autor: Iva Međugorac

Zahvaljujući predsjedniku Zoranu Milanoviću saborski predstavnik srpske nacionalne manjine i dugogodišnji šef SDSS-a Milorad Pupovac ponovno je aktualna tema u medijskom prostoru. Predsjednik je naime na račun njegova političkog djelovanja iznio niz kritika, no kao što je poznato kritike za Pupovca nisu nikakva nepoznanica. Zahvaljujući njima i jest godinama aktivan na domaćoj političkoj sceni na kojoj ga se smatra jednim od najutjecajnijih i najmoćnijih kadrova, jer on može i smije prozivati, upirati prstom i optuživati kada i kako želi, a sve dakako uz blagoslov premijera Plenkovića koji se nad njegovom pojavom trese stoga što mu o Pupovčevim rukama u Saboru ovisi stabilnost Vlade. Šutio je Plenković na brojne Pupovčeve nastupe i istupe pa i kritike hrvatskog društva.

Kritičan prema hrvatskom društvu, jasno je Pupovac u više navrata davao do znanja da se njega ne smije dirati, a nije ga se smjelo dirati ni onda kada je tapkao Vučića po ramenu, dok je ovaj Hrvatsku uspoređivao s Hitlerom. ”Za razliku od hrvatske predsjednice koja se pravi da nije čula pokliče na stadionu, ja sam čuo riječi izgovorene u Bačkoj Palanci”, kazao je Pupovac svojedobno obraćajući se hrvatskoj javnosti te time prezentirao sliku sebe i svoje borbe koju je i bivši predsjednik Ivo Josipović opisivao kao ‘entnobiznis‘.

Dok ga drugi kritiziraju, Pupovac sebi diže cijeni i opstaje, što mu doduše s Plenkovićem i nije pretjerano teško. Što god Pupovac naredi, to premijer bez previše mozganja realizira, kako bi dakako i on sam zadržao premijersku fotelju čija pak stabilnost ovisi o kome drugom, doli Pupovcu, čovjeku koji se može okarakterizirati i kao najstabilnija karika hrvatske politike, jer mnogi su došli, i mnogi prošli, ali on je još uvijek tu. Do koje je mjere Pupovac postao djelom hrvatske političke zbilje, svjedoče šale saborskih zastupnika koji kazuju da se njegova dolaska u Sabor sjeća još samo Radin, jer Pupovac je u Sabor došao nekoliko godina nakon njega, odnosno 1995. godine.

‘Tuđmanov Srbin’

U tom dugom periodu političkog opstanka Pupovac je uspio skupiti bezbroj neugodnih etiketa, od one da je srpski etno biznismen, do one da je profesionalni i Tuđmanov Srbin. U službenom djelu biografije šefa SDSS-a stoji kako je rođen 1955. godine u Donjim Ceranjima, selu nedaleko od Benkovca i Biograda. Jedan je od četvero djece majke Mande i oca Obrada, a u rodnom selu završava osnovnu školu.

Na srednjoškolsko obrazovanje zaputio se u Zadar, gdje je okončan gimnaziju, nakon koje se upisuje na filozofiju i lingvistiku u Zagrebu gdje drugdje doli na Filozofskom fakultetu. Malo je poznato da je Pupovac tijekom studija radio i kao vozač tramvaja, a kada je kraju priveo fakultet na njemu ostaje raditi kao asistent na lingvistici. Zatim kao docent preuzima katedru za primijenjenu lingvistiku i orijentalne studije. A na svojem Filozofskom doktorirao je i filologiju.









Društveno-politički angažman započeo je u Udruženju za jugoslavensku demokratsku inicijativu, koja na izborima nije polučila nikakav značajan rezultat, nakon čega se osniva Liga socijaldemokrata. Okuplja nedugo zatim Pupovac srpske intelektualce u Lipiku te na noge postavlja Srpski demokratski forum, a 1991. godine na haškoj konferenciji dao je potporu neovisnosti Hrvatske, zbog čega je izazvao nezadovoljstvo srpskih medija koji su tvrdili da ga je Haag pritisnuo te da to nije njegovo stajalište.

Nedugo nakon toga protiv Pupovca je podignuta optužnica od strane zagrebačkog tužitelja zbog širenja lažnih vijesti stoga što je utvrdio da je u Hrvatskoj 11 tisuća srpske djece pokršteno. Nakon tih riječi pokojni kardinal Kuharić zatražio je provjeru, a Živko Kustić ustvrdio kako niti jedan takav slučaj nije zabilježen, a jednako tako nije zabilježen ni proces protiv Pupovca.

Početkom 95-te Pupovac ponovno eksperimentira sa strankama te osniva Samostalnu srpsku stranku, a pred izbore se priključuje Akciji socijaldemokrate Hrvatske s čije se liste domogao Sabora. Potom prelazi u SDSS Vojislava Stanimirovića, a negdje u to vrijeme, odnosno dvije godine kasnije postaje i omiljeni Tuđmanov Srbin stoga što je digao ruku za ustavne promjene.









Sukob s Milanovićem

I baš u tom periodu Pupovac i počinje graditi karijeru saborskog dizača ruku za potrebe vladajućih. Iste te 97-e godine postavlja temelje Srpskog narodnog vijeća, krovne udruge Srba u Hrvatskoj. Vjerovali ili ne, na političku marginu Pupovac biva gurnut 2000. godine, kada državu preuzima Račanova vlada. Ipak, taj period nije dugo trajao jer već sa Sanaderom nastupa nova era Milorada Pupovca. Bivši premijer vratio ga je u fokus, i od tada ne silazi s političke pozornice, surađujući s premijerima koji su se nakon Sanadera redali više no korektno.

U sukob je uspio ući tek s Milanovićem, i to nakon što je ovaj napustio vladu te se sastao s predstavnicima braniteljske populacije nakon čega se Pupovac obrušio na nekadašnjeg lidera SDP-a. Kada o konfliktima govorimo potrebno je spomenuti i onaj s Josipovićem, koji ga je prozvao etnobiznismenom.

Podsjetimo, nakon što je tjednik Novosti koji izdaje SNV objavio tekst u kojem se govorilo o Josipovićevoj roli u bogaćenju prijatelja mu Marka Vojkovića, koji je ignoriranjem natječaja dobio posao ubiranja naknade za glazbena prava, oglasio se Josipović optuživši Pupovca da je u njegovoj vladavini SDSS-om za Srbe učinio malo, ali za sebe puno. Bivši predsjednik Pupovca je optužio za reketarenje koalicijskih partnera, netransparentno trošenje manjinskog novca te sve zaokružio pod etiketu etnobiznisa.

Godinama nakon toga Pupovac i Josipović odnose nisu uspjeli ustaliti, no Pupovca se to ionako ne tiče previše, jer Josipović je ionako bivši političar, za razliku od njega, kojega na životu održava suradnja s Plenkovićem, premijerom koji drhti od svake njegove izjave.