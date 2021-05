NAJVEĆI UDAR NA PLENKOVIĆEVU VLADU! Tajni sastanci pod okriljem noći: Ovo neće dobro završiti

Autor: Iva Međugorac

Uskok sumnjiči bivšu munistricu Gabrijelu Žalac i bivšu državnu tajnicu Josipu Rimac da su vršeći pritisak na HBOR nastojale tvrtki C.E.M.P. kao ulagaču u vjetroelektranu Krš-Pađene osigurati što povoljniji kredit.

Rekonstrukcijom SMS poruka iz mobitela Josipe Rimac Uskok je utvrdio kako je Žalac preko Rimac došla do kontakta od predsjednice Uprave HBOR-a Tamare Perko koju je kontaktirala u rujnu 2018. godine kada i počinje pritisak po pitanju vjetroparkova.

Bašić legenda

Dvije su kolegice vršile pritisak i na šefa NO HBOR-a ministra financija Zdravka Marića, ali i ostale koji su u tom odboru imali pravo glasa, a Žalac je vlasnika tvrtke C.E.M.P Milenka Bašića u sms-ovima nazivala legendom. Radi spornog vjetroparka Rimac je kontaktirala i sa bivšim ministrom Tomislavom Tolušićem koji je kao član NO na sjednici u HBOR-u vjetropark trebao staviti na listu strateških projekata, a 19. studenog 2018. Bašiću bivša državna tajnica šalje fotografiju sastanka Žalac i Marića na što joj on poručuje da je kraljica. U poruci koja datira od 13. prosinca 2018. godine Bašić od Rimac traži organizaciju sastanaka s Darkom Horvatom, Garijem Cappellijem i Lukom Burilovićem, također članovima nadzornog odbora, no bez obzira na to što ih je Rimac odmah kontaktirala HBOR nije pristajao na zahtjeve ove tvrtke vezano za visinu kredita pa je zato Bašić preko nje pokušavao doći i do premijera Šlekovića, 12. siječnja 2019. Rimac je Bašiću javila:

Moraju slomiti Horvata

“Samo sam kratko s AP.” Par dana kasnije Rimac je Bašiću uspjela dogovoriti sastanak s Marićem, a Žalac s Robertom Pendeom zamjenikom ministra turizma, dok Bašić u porukama javlja kako je Horvat i dalje protivnik te da ga moraju svakako slomiti. Zato se Rimac ponovno sastaje s Gabrijelom Žalac, nakon čega javlja Bašiću da će Žalac “stvarno sve napraviti”. Unatoč tome, i 18. siječnja 2019. HBOR odbija kreditirati vjetropark Krš Pađene. Prije te sjednice Žalac u svom uredu prima Bašića i Rimac, a nakon sjednice javlja im kako je zadovoljna. Drugim riječima, nedugo nakon sjednice u HBOR-.u Bašić traži sastanak s Marićem, a Rimac mu javlja da je sastanak dogovoren. . Žalac i Rimac donose 24. siječnja ažuriranu studiju vjetroparka u HBOR, što je Rimac, utvrdio je USKOK, i javila Marić, a taj isti dan uslijedio je i novi sastanak na kojem su nazočili Marić, Bašić, Rimac i Žalac. Utvrđeno je i da se 28. siječnja Bašić nasamo sastao s Marićem. Nakon što je Rimac 4. ožujka javila Gabrijeli Žalac da se sastala s predsjednikom uprave HPB-a Tomislavom Vuićem i sa “Z”, vjerojatno Zdravkom Marićem, Žalac joj šalje podužu poruku: “Ajde! Treba pomoć sa svih strana. Svi su kao kuvane noge, a vrijeme ide. Ja ću zvati Zdravka i Tamaru i biti im dosadna.” Za ovo posredovanje Bašić je Rimac nagradio jedrenjem na koje je ona povela Žalac i tajnicu Ministarstva poljoprivrede Ružicu Njavro. Zanimljivo, ovo nije prvi put da se ministra Marića spominje u kontekstu čudnih veza sa Žalac tako ih je svojedobno povezivao šibenski poduzetnik Jolly s čiji je Mercedes osvanuo ispred kuće bivše ministrice, a koji se nije pojavljivao u njenoj imovinskoj kartici. Jolly je navodno blizak i sa Rimac. Svojedobno je pak o tajnim sastancima s Marićem progovarao i bivši šef Agrokora i njegov bivši šef Ivica Todorić.

Todorićev blog

”Pod okriljem noći, ministar Zdravko Marić je dva puta dolazio kod mene između svibnja i srpnja 2017. godine”, objavio je to Todorić na svojem blogu opisujući kako mu je Marić prenosio neke informacije o konzultantima u izvanrednoj upravi te tko ima utjecaja na premijera Plenkovića. Marić se inače u to vrijeme kao bivši zaposlenik Agrokora trebao izuzimati od bilo kakvih odluka i druženja s Todorićem, no to se očito nije dogodilo. Je li se ministar Marić družio s tajanstvenim poduzetnikom Mihajlom Perenčevićem na njegovoj jahti, pitanje je na koje Marić nikada nije odgovorio, ali zato izvori iz Plenkovićeve vlade svjedoče kako je ondje zadnjih dana otkako se ‘Marića opet razvlači po medijima’ stanje kaotično. ”Marić se sastajao s tim ljudima, to definitivno ne miriše na dobro, i moglo bi u probleme uvaliti i njega, i Plenkovića. Neće to na ovome stati, kada Rimac krene slagati obranu svi će nadrapati, premijer se na vrijeme s tim mora obračunati. Ovo je velika ljaga na Marića, nije on ništa ni morao napraviti krivo, ali sama činjenica da se na ovaj način dogovaraju sastanci ispod stola ne sluti na dobro. Uz ostalo ova se priča aktualizirala sad pred lokalne izbore, koji su ionako pod upitnikom, svi u Vladi su zabrinuti jer je Marić zapravo za Plenkovića jedna od najvažnijih karika, on je jedan od stupova Vlade onda vam je i samima jasno do kuda sežu ti problemi”, zaključuje naš sugovornik iz Vlade.