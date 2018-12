Najveći porok hrvatskih političara: Mnogima se omakla ova gadna greška

Općina Rasinje nedaleko od Koprivnice, ovih se dana našla u središtu pažnje javnosti zahvaljujući HNS-ovom načelniku Damiru Kolmanu. Ne, nije ovo jedan od onih načelnika koji su u fokus dospjeli zbog odricanja ili kakve hvale vrijedne aktivnosti već stoga što je skrivio prometnu nesreću i to tako što je pijan sletio u odvodni kanal, nakon čega je kažnjen kaznom od 11.300 kuna te je ostao bez vozačke dozvole na tri mjeseca. Ovo mu nije prvi put da je skrivio nesreću. Naime, Kolman je u studenome 2008. prebrzo vozeći udario u jednu koprivničku ogradu. No, nije Kolman niti jedini političar kojega su ove nedaće snašle. Javnost je nedavno svjedočila priči o riječkoj pročelnici Veri Begić Blečić, koja je vozeći pod utjecajem alkohola u suprotnom smjeru na Istarskom ipsilonu usmrtila vozača dok su lakše ozlijeđeni njegov sin i supruga zgrozila je hrvatsku javnost, djelom i stoga što ovo nije prva nesreća u karijeri nekadašnje uspješne sportašice kojoj se i lani u lipnju dogodila nezgoda također pod utjecajem alkohola.

Vožnja u pijanom stanju u središte medijske pažnje gurnula je svojedobno Milanovićeva ministra kulture Borislava Šipuša. Prema pisanju medija iz toga vremena, Šipušu je izmjereno 1,1 promil alkohola u krvi, premda je te podatke tadašnja glasnogovornica Ministarstva kulture Nataša Petrinjak demantirala tvrdeći da je riječ o 0,7 promila. Šipuš je navodno popio tri čaše vina na zabavi koju je priredio njegov kolega s Muzičke akademije. Ubrzo ga je zaustavila policija u redovnoj kontroli: koliko je točno napuhao, u konačnici se nikada nije saznalo.

Prvi medijski eksponiran slučaj pijanog političara za volanom bio je onaj zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji je zbog toga privremeno napustio svoju dugogodišnju fotelju. Podsjetimo, on je u siječnju 2002.u večernjim satima sudjelovao u prometnoj nesreći i to u alkoholiziranom stanju, nakon čega se bacio u bijeg. Nakon medijske hajke i spoznaje onoga što je učinio, Bandić se nakratko povukao s funkcije, a ujedno od tada prema vlastitom priznanju više nikada nije popio niti kap alkohola.

Zanimljiva, ali znatno manje medijski eksponirana priča ona je SDP-ova Franka Vidovića koji se pod utjecajem alkohola motorom zabio u nogostup na šibenskoj rivi. Pričalo se tada kako je Vidović nakon nesreće prijetio šibenskim policajcima, no on sam te navode oštro je demantirao. Pod utjecajem alkohola pijan je s ceste sletio i IDS-ov Edi Štifanić i to kod Svetog Lovreča u Istri. Nakon što je na mjesto događaja stigla policija, izmjereno mu je 1,7 promila alkohola u krvi. ”Nisam sletio jer sam bio pijan, nego mi je srna istrčala pred auto”, tvrdio je tada Štifanić dodajući da više nikada odmah nakon večere neće sjesti u automobil. Štetu na autu obećao je podmiriti sam, jer dakako radilo se o službenom vozilu Grada Poreča.

Nekadašnji varaždinski gradonačelnik Goran Habuš nekoliko dana nakon preuzimanja dužnosti u svojem gradu prouzročio je nesreću vozeći pijan službeni Audi A6, i to zbog nepropisnog skretanja u desnu u ulici Braće Radića, pri čemu je prednjim dijelom vozila udario u lijevi dio auta kojim je upravljala nepoznata žena. Da priča bude gora, on je odbio prihvatiti rezultate policijskog alkotesta koji su ukazivali na to da gradonačelnik vozilom upravlja s 1,6 promila. U pratnji policije priveden u varaždinsku bolnicu na vađenje krvi. Uzorci krvi poslani su na vještačenje u Zagreb, i pokazalo se da je gradonačelnik bio u pravu kad je posumnjao u ispravnost policijskog Drägera. Naime, pretrage su pokazale da nije imao u krvi 1,6 promila, kako je prvo pokazao alkotest, već – preko dva promila! Usto, već je dvije godine ranije jednom ulovljen zbog vožnje u pijanom stanju.

“Bio je to jedan trenutak nesmotrenosti koji se nije smio dogoditi, no ja sam, osim što sam gradonačelnik, čovjek od krvi i mesa. Nisam odbio alkotest, ali nisam prihvatio rezultat jer sam ga smatrao pogrešnim. Ispričavam se zbog nastale situacije, a vezano uz prometni prekršaj koji sam počinio, postupit ću sukladno rješenju prometne policije”, rekao je dan nakon nesreće Habuš tvrdeći da se nesreća s materijalnom štetom od dvije tisuće kuna dogodila kada se vraćao doma. Međutim, ni danas nije poznato niti kuda je točno išao službenim Audijem A6 kojim se kretao suprotno od mjesta svog stanovanja, i gdje je zapravo išao. Sigurno je jedino da je slagao da je “išao doma”, jer mu je doma bilo u suprotnom smjeru.

I bivši Osječko-baranjski župan a svojevremeno i predsjednik HDSSB-a Vladimir Šišljagić uhvaćen je u večernjim satima u listopadu 2014. u vožnji s nedopuštenom koncentracijom alkohola u krvi, a on sam tada je tvrdio da je samo išao preparkirati auto.