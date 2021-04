NAJVEĆI OD SVIH! LOKALNI ŠERIF MILAN BANDIĆ: Vojska uhljeba, netransparentno potrošeni milijuni, namješteni natječaji, optužnice i afere

Autor: Iva Međugorac

Premda je Hrvatska prepuna lokalnih političara, koji ujedno nose stigmu lokalnih šerifa, svi se oni mogu skriti iza pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, čovjeka koji je gotovo dva desetljeća ravnao glavnim hrvatskim gradom, te se po utjecaju svrstavao uz bok predsjednika i premijera. Ispratio je doduše Bandić sa čela države mnoge Vlade, ponekima služio kao žetončić, s nekim drugima ratovao, a sa čela Zagreba u kampanji za sedmi uzastopni mandat uspjela ga je maknuti samo smrt. Svi pokušaji njegova rušenja nisu urodili plodom, a na prošlim lokalnim izborima bivšu ministricu Anku Mrak Taritaš pobjedio je faktički s jednom nogom u Remetincu. Upravo su zatvorski dani pokojnom gradonačelniku najteže padali, no nije to jedino što je obilježilo njegovu dugogodišnju karijeru, bilo je tu i optužnica, sudskih procesa, blatnjavih cipela, ali i uhljebljivanja. Dva desetljeća na čelu Zagreba Bandića su pretvorile u sinonim u pajdaško sklapanje poslova, a u svemu tome nisu izostale ni kontroverze, tračevi te optužbe o korupciji. Dakako, Bandiću je to omogućio i golemi prirez, ali i golemi zagrebački proračun iz kojega je financijska sredstva crpio za gradnju zlatnih zahoda, fontana, spomenika i drugih objekata koji su nerijetko bilo podložni kritikama i prozivkama za pogodovanje. Utjecaj je Bandić crpio i kroz Zagrebački holding u kojem je danas zaposleno gotovo 8000 ljudi, a koji se također spominjao u kontekstu suspektnih natječaja. spominjalo se šefa metropole i radi netransparentne raspodjele što javnog novca, što gradskih prostora, i sve to sezalo je i do stotinu milijuna kuna. Iako je ostavljao dojam da radi i gradi, stvarna slika Bandićeva Zagreba vidljiva je toga što vodovod i kanalizacija nisu provedeni u cijelom gradu, vidljivo je to i iz očajnog i zapuštenog stanja u kojem se nalaze gradske bolnice, ali i iz centra koji je ‘pao’ tijekom lanjskog potresa, na kojeg doduše nitko nije mogao utjecati, no upravo je ta nesreća otkrila koliko se suštinski Zagreb nije održavao i koliko se u gradsku infrastrukturu nije ulagalo. Ulagalo se zato u 25 gradskih ureda, u razne pročelnike, pomoćnike, tajnice i zamjenike, a ta ulaganja Bandiću su osigurala titulu najutjecajnijeg hrvatskog političara, ali i titulu najvećeg lokalnog šerifa na domaćoj političkoj sceni.