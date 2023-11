Najveći misterij Josipe Pleslić: Ovo je adut koji čuva za sud

Autor: Iva Međugorac

”Mislim da se prekapacitira ime gospođe Pleslić. Ona je bila lutka”, komentar je to političkog analitičara Žarka Puhovskog na novi krak afere kroz koju se još jednom po tko zna koji put provlači ime bivše državne tajnice i nekadašnje kninske gradonačelnice Josipe Pleslić ex Rimac ex Čulina. I unutar samog HDZ-a dio je onih koji se pitaju na koji je način njihova nekadašnja kolegice uspjela izgraditi svoj utjecaj do te razine da su joj mnogi s kojima je surađivala riskirajući vlastite pozicije i ulazeći u duboke afere činili usluge čija se vrijednost mjeri u milijunima.

Pitanje koje se ponovno otvorilo

Pitanje je ovo koje se ponovno otvorilo nakon što je zbog korupcijske afere uhićena nekadašnja rektorica zadarskog Sveučilišta Dijana Vican, koja je usput budi rečeno bila iznimno bliska s premijerom Andrejom Plenkovićem, s kojim je poprilično korektno surađivala Pleslić, ali i njena prijateljica i bivša ministrica Gabrijela Žalac.





“Imamo to pitanje utjecaja. Kako to ja tražim od vas da oprostite milijun kuna? Koliko sam ja to moćan? Mislim da se prekapacitira ime gospođe Pleslić/Čulina/Rimac, ona je, mislim, bila glasnogovornica. Ona koja je prenosila. Ona je bila lutka. To mi se čini vjerojatnim. Tu je problem. Kako ja dolazim k vama i kažem da zaboravite milijun i pol kuna. Što vi imate od toga? Ili opet znate da vam ja mogu to naplatiti u narednom koraku nekim svojim utjecajem. Mi imamo mrežu koja ide kroz ministarstva, ekonomiju, firme, sveučilišta, nisu to univerziteti, sveučilišta su.

U svim aspektima života ta mreža funkcionira, ona više nije ni HDZ-ovska. To se javlja kao neki unutrašnji krug za koji ljudi koji kontroliraju HDZ moraju znati i smatraju da moraju tolerirati”, izjavio je Puhovski na ovu temu govoreći ono što se već dugo šuška i izvan vladajuće stranke. Pitanje je tko je taj misteriozni netko tko je stajao iza Pleslić, a upitno je i je li postojao netko veći i utjecajniji za koga je ona odrađivala posao navlačeći na sebe veliki uteg. Ona sama nerijetko u svojim istupima spominje istinu koja će je osloboditi, čuvajući po sve mu sudeći najsnažnije adute za sud na kojem bi moglo isplivati podosta pikanterija.

Pleslić ni po čemu nije ostavljala dojam da je utjecajna

Dok se to ne dogodi u vladajućim redovima još uvijek traju interne analize, a dio HDZ-ovaca smatra da Pleslić ni po čemu nije ostavljala dojam da je utjecajna.

”Ona je djelovala moćno dok je bila kninska gradonačelnica, tada joj se laskalo da je najutjecajnija HDZ-ovka i da je pred njom blistava budućnost, a onda je HDZ preuzeo Andrej Plenković i ona je praktički marginalizirana u Ministarstvo uprave koje niti nije neki resor od pretjeranog značaja”, kaže naš sugovornik iz vladajućih redova te dodaje da je Pleslić bez obzira na marginalizaciju očigledno od nekud ili uz nečiju potporu ipak uspjela izgraditi ogroman utjecaj, kojega je koristila uvlačeći u svoju hobotnicu pola administracije iz Plenkovićeve Vlade od državnih službenika i njenih kolega državnih tajnika pa sve do ministara i vodećih ljudi iz državnih tvrtki i javnih poduzeća koji su iz samo njima znanih razloga pristajali svirati po notama kolegice Pleslić.

”Ono što se dogodilo nakon njenog privođenja je u najmanju ruku sramotno za sve njene nadređene počevši od ministara do premijera Plenkovića. Ispada da je Pleslić bila inteligentnija od njih svih. Oni se od prve afere Vjetroelektrane masovno ograđuju od Pleslić, ali netko je morao provjeravati što radi državna tajnica, dati joj zeleno svijetlo, a netko je morao u nešto i posumnjati pa je prijaviti. Ništa od toga nije se dogodilo, i to je posebno čudno sada kada se vidi koliko je njena mreža bila široka i koliko je krakova imala”, kaže naš sugovornik.

Kada se govori o Pleslić treba podsjetiti i na nedavno odluku optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu koje je odbilo njen zahtjev da se iz sudskog spisa kao nezakonit dokaz izdvoji dio tajno prikupljenih dokaza, što je kako tvrde upućeni izazvalo paniku u redovima premijera Plenkovića budući da je dio tih spisa i prepiska u kojoj se neizravno spominje i premijera inicijalima A.P..

Nakon toga sudskog manevra u Plenkovićevoj se vladi očekuju nove istrage jer DORH mora postupati temeljem dokaza koji su proglašeni zakonitima, a to otvara prostor za otvaranje novih predmeta što bi moglo uključivati i prepisku između Vladina glasnogovornika Marka Milića i donedavnog čelnika Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, a u kojima Milić lobira za zapošljavanje svojeg prijatelja, što je doduše tek jedna od spornih prepiski koje su dospjele u javnost dok su se raspetljavale afere Josipe Pleslić koja je i u svojem posljednjem intervjuu biranim riječima govorila o premijeru Plenkoviću.