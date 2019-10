NAJVEĆI HRVATSKI APSURD! Sudac se na poslu nije pojavio 8 godina, ali je dobivao plaću i dočekao mirovinu

Na popisu od 50 sudaca koji su tijekom ove godine otišli iz sudstva nalazi se i 27 umirovljenih, a tu je pak uvršteno i ime Marina Črnje. Radi se o bivšem ministru i crikveničkom općinskom sucu, o kojem je naš portal ranije pisao. On je otišao u mirovinu sa navrešnih 70.godina, što i ne bi bila neka vijest da se ne radi o sucu koji od 2011.godine ni jedan radni dan nije proveo na sudu, a država mu je usprkos tome isplatila oko pola milijuna kuna. Črnja je naime od sporne godine prema nalogu Državnog sudbenog vijeća suspendiran, a protiv njega se vodi i kazneni postupak u kojem ga se tereti da je pomagao Miroslavu Kutli u izvlačenju 22 milijuna kuna iz Tiska. Suspenzija znači da sudački posao nije mogao obavljati, no pola plaće je ipak sukladno zakonu mogao dobivati i u periodu kada se protiv njega vodi kazneni postupak. Dakle, osam godina nije radio, ali je za to dobivao plaću od oko 5000 kuna. a da priča bude po hrvatskim navikama apsurdna on na ovom popisu nije jedini.

Vojska sudaca je privremeno suspendirana s dužnosti – riječ je o stegovnoj mjeri koju izriče Državno sudbeno vijeće (DSV), riječ je o sucima protiv kojih su podignute optužnice, ali ne odlaze iz profesije, već se samo udaljavaju s dužnosti, pa se proces produžuje do okončanja sudskog procesa. Tako su neki suci suspendirani gotovo deset godina, te za to vrijeme primaju – polovicu plaće.

Robert Pešutić je sudac splitskoga Općinskog suda, privremeno suspendiran 2011. godine zbog kaznenog postupka u kojem mu je dokazano primanje mita, zlouporaba položaja, te protuzakonito posredovanje u sudskim poslovima. Za to je osuđen na tri i pol godine zatvora, uz desetogodišnju zabranu obavljanja sudačke dužnosti. Iako je zatraženo da ga se razriješi sudačke dužnosti, DSV je odbio zahtjev i produljio mu privremenu suspenziju, na temelju koje i dalje dobiva pola plaće. Uporište za takvu odluku je ustavna tužba koju je podnio, pa je time suspenzija na snazi sve dok traje taj proces…

I Bariša Gašpar je pet i pol godina proveo pod suspenzijom, koja mu je ukinuta nakon presude, a osim njega na listi su i suci s dubrovačkog Županijskog suda – Pero Miloglav i Ivo Besjedica. Oni su u svibnju 2009. privremeno suspendirani zbog kaznenog postupka u aferi Vrtovi sunca. Smatralo se da su zlorabili sudačku poziciju kako bi pogodovali poduzetniku, Peri Vićanu, odnosno njegovoj tvrtki kojoj su „ispod stola“ osigurali da se domogne 150 tisuća kvadrata atraktivnog turističkog državnog zemljišta. Miloglav je nakon pola godine vraćen na posao, jer je pravomoćno oslobođen, ali Besjedica već cijelo desetljeće živi pod suspenzijom.