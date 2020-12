NAJVEĆI BANDIĆEV ADUT: Tomašević je već zakasnio

Od lokalnih izbora dijeli nas nešto manje od pola godine, a dežurni analitičari polako, ali sigurno povlače svoje teze s parlamentarnih izbora na kojima su samouvjereno tvrdili kako dolazi kraj dugogodišnje gradonačelničke karijere Milana Bandića.

Zagrebački gradonačelnik zasukao je rukave i po uhodanoj špranci krenuo u utrku za još jedan, sedmi mandat, a svi oni koji su o njemu raspravljali kao o političkom mrtvacu zatečeni su onime što vide, kao da Bandić nikada ranije nije pokazivao moć preživljavanja na političkoj sceni, na kojoj opstaje dva desetljeća.

Na toj se sceni održao kada je prije dvadesetak godine prebrzo vozio pod utjecajem alkohola, skrivio prometnu pa zbrisao s mjesta događaja potom nastojeći zataškati policijski zapisnik. Na noge se dočekao i nakon što je izbačen iz SDP-a, ali i onda kada su mnogi u pitanje dovodili njegovo zdravstveno stanje zbog hospitalizacije. Da za njega odustajanje nije opcija bilo je vidljivo i poslije poraza na predsjedničkim pa i parlamentarnim izborima, ali i nakon toga što je u dva navrata uhićen. Štoviše, prošle izbore Bandić je dobio s jednom nogom u Remetincu, a tada je na njega uz podršku SDP-a jurišala glasova Anka Mrak Taritaš.

Danas bi pak po istom modelu uz potporu socijaldemokrata na gradonačelnika trebao krenuti mladi Tomašević, no izgleda da je Bandić već sada korak ispred njega ponajprije zbog iskustva kojega vuče za sobom, a zatim i zbog toga što je duboko zabrazdio u kampanju nudeći ciljanim skupinama građana brda i doline. Afere, skandali, optužnice i uhićenja nikada nisu previše utjecale na Bandićev opstanak, a tajna uz ostalo leži u tome što on populistički, ali nenametljivo zna kako se nametnuti svojem biračkom tijelu. Potvrdio je to i ovih dana kada se nakratko ukazao na promociji Juričanova Kumeka, njegovi suradnici slavodobitno su tada ustvrdili da je gradonačelnik ‘pregazio’ godine Juričanova truda i rada na filmu u kojem se bavi upravo Bandićevim likom i djelom te silnim aferama koje ga prate kroz karijeru. Nakon pojavljavanja na promociji koju su popratili svi mediji u zemlji, Bandić se brže bolje razletio po rubim djelovima grada, najavio masovna testiranja svojih sugrađana, podijelio lampione za Vukovar…

Za to vrijeme Tomašević vodi pregovore s Grbinom kojemu se kao kandidat nameće vječni Gordan Maras kojemu nitko nema hrabrosti ni obraza reći da stane na loptu s najavama vlastite kandidature. Za Tomaševića uistinu jest ključno pitanje podrške koju će dobiti, no ni to ne mora biti presudno, jer čak ni udruženi s Mrak Taritaš SDP-ovci svojeg bivšeg kolegu nisu uspjeli okrznuti. S druge strane HDZ nikada nije ozbiljno ni pokušao ugroziti zagrebačkog gradonačelnika, na kojega su do sada uglavnom slali benigne protivnike, koji su ulazeći u ring s Bandićem potpisivali vlastite političke smrti bez da su uopće ozbiljno i zakoračili u politiku. Ni ovi nadolazeći lokalni izbori ne čine se kao oni na kojima će HDZ imati ozbiljnog kandidata koji bi mogao urušiti Bandićevu poziciju, pa je očito da bi ovaj uistinu na slabostima svojih konkurenata doista mogao realizirati plan i po sedmi put zaredom zavladati hrvatskom metropolom.