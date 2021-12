NAJVEĆE I ZABORAVLJENO PRIZNANJE ZLATE HRVOJ ŠIPEK! Je li ovo uzrok svih njenih problema?

Autor: Iva Međugorac

Odlukom saborske većine, odnosno vladajućeg HDZ-a, Zlata Hrvoj Šipek je 18. svibnja 2020.,u 64-toj godini života, imenovana je glavnom državnom odvjetnicom na četiri godine. Na tu je poziciju ova pravnica iz Karlovca stigla kao prva žena na čelu DORH-a, ali i kao prva šefica ove institucije koja dolazi iz građanskog odjela, bez ikakvog iskustva u kaznenim predmetima, što se u startu isticalo kao njena velika manjkavost.

“Onoga časa kad sam shvatila da se nitko od kolega iz DORH-a nema namjeru javiti, naprosto zato da se ne zaustave ustavni procesi, svojevrsni unutarnji preustroj koji nitko neće izvana registrirati. Osjećala sam svoju obavezu dati svoj doprinos da se taj dio posla završi i da se stvori kvalitetan okvir za rad i daljnje djelovanje Državnog odvjetništva”, izjavila je Šipek tada na predstavljanju u sabornici govoreći o motivima svoje kandidature. Na tom predstavljanju tvrdila je kako se borba protiv korupcije neće riješiti kaznenim postupcima, već kvalitetnim zakonima koji će zatvoriti rupe kroz koje se korupcija može provući. Izjavila je u to doba i da će se u kaznenim predmetima oslanjati na odluke svojih zamjenika koji u tome imaju nešto više iskustva. Da je uloga DORH-a prvenstveno kazneno-pravni progon upozoravala je u vrijeme imenovanja glavne državne odvjetnice u razgovoru za N1 poznata odvjetnica Jadranka Sloković.

”Ona je izjavila da se može pouzdati u suradnike, ali to će onda biti njihove, a ne njene odluke, postavlja se pitanje tko je odgovoran”, objašnjavala je Sloković uz opasku da su neke odluke jednostavne, neke složenije, ali ima i onih s dalekosežnim posljedicama koje utječu na politiku i ulaze u društvene odnose.

Plenković ignorirao upozorenje

Iz današnje perspektive riječi ugledne odvjetnice doimaju se gotovo proročanski, slučaj Žalac definitivno je potvrdio da se ova nekadašnja zamjenica državnog pravobranitelja Petra Šela našla na krivoj poziciji. Upozorenja o tome da ona za DORH nije dobro rješenje Plenković je svjesno ignorirao. Slijedom toga mi danas za glavnu tužiteljicu imamo ženu koja ne pokazuje da zna svoj posao, ali i ženu koja se na korak do mirovine grčevito bori za svoju fotelju, nastojeći odgovornost za slučaj u kojega se upleo Ured europskog tužitelja prebaciti na ravnateljicu USKOK-a Vanju Marušić.

Pitanja je u ovoj priči mnoštvo, a dojam je da odgovornost za propuste podjednako snose obje perjanice domaćeg pravosuđa. Zbunjena Šipek prvotno nije znala objasniti zašto USKOK nije procesuirao bivšu HDZ-ovu ministricu, a kada to nije znala objasniti ustvrdila je da slučaj Žalac nije niti znala. I ta je teza dovedena u pitanje onoga momenta kada se u medijima pojavila teza o tome da je Šipek s Marušić nazočila na sastanku na kojem je zaključeno da nema elemenata za pokretanje istrage protiv Žalac. U kojoj je mjeri ovo ozbiljna situacija svjedoči istup odvjetnika Čede Prodanovića.

“Gđa Hrvoj-Šipek, koja si je na konferenciju za tisak dovela gđu Marušić kao smokvin list da pokrije problem koji je nastao, ne razumije da je za nju jednako pogubno da je znala i nije učinila ništa ili nije znala i nije organizirala rad jer je posao glavnog državnog odvjetnika da sve zna. On je osoba s velikom moći i najvećom odgovornošću. U času inauguracije Šipek ja sam javno rekao da je to po meni promašen potez jer po toj logici ja sutra mogu biti predsjednik Trgovačkog suda, a nikad nisam radio trgovačko pravo. Ja se to nikad ne bih usudio”, istaknuo je Prodanović koji se referirao i na ravnateljicu USKOK-a.

“Gđa Marušić je osoba koja zna svoj posao, to se ne može negirati, ali se u ovoj situaciji dovela u nelagodnu poziciju, ona je to mogla i odbiti, da pokušava spasiti nešto što se spasiti nije dalo. U stvari je požar gasila benzinom. Obje su se mogle izjasniti da su možda pogriješile”, smatra Prodanović koji je u izjavi za N1 istaknuo kako se sigurno pogriješilo i kako se pogreška pokušala sanirati, a onda se pritom dogodilo najgore što može, a to je da se govorila neistina.

Nije se u slučaju Šipek dogodila samo neistina, dogodio se tu i drugi važan predmet koji pomalo pada u zaborav, radi se o slučaju Agrokor koji je otkrio kako su tužitelji skloni korupciji. Da korupcija u pravosuđu postoji potvrđuje iz Međugorja mjesecima Zdravko Mamić koji je nedavno spomenuo 50 sudaca koje je osobno korumpirao.









Razbijeno povjerenje

U svega desetak dana razbilo se povjerenje u pravosudni sustav, ono malo što ga je bilo, a povjerenja u svoju šeficu nemaju ni u DORH-u u kojem tvrde kako je ona dovedena da bi kontaminirala i degradirala sustav. Teške su to riječi, no teški su i propusti kojima svakodnevno svjedoči hrvatska javnost, koja godinama očekuje reformu pravosuđa, nadajući se pravednom sustavu.

Kako pravedan sustav ne postoji tako u Međimurju na čelu županije imamo Posavca, koji se ispostavljao kao svojevrsni odgovor građana prema vodećim vladajućim strukturama, koje su oformile sustav u kojem narod bira između onih koji su uzeli manje, i onih koji su maznuli više.