NAJVEĆE CIFRE U DRŽAVI! ŠOKANTNO! Znate li koliko samo na dnevnicama ‘ubire’ Sandra Švaljek?

Kako žive, i što rade glavni hrvatski bankari u doba krize, i u situaciji u kojoj država razmatra redove i uštede sa svih strana, pitanje je kojim se svakako vrijedi pozabaviti. Donedavno je guverner Boris Vujčić, kojemu je Plenkovićeva vlada osigurala još jedan mandat na čelu HNB-a živio sasvim lagodno, a ako je suditi po porukama iz Vlade to se neće previše promijeniti. Inače, Vujčić je na čelu središnje banke još od srpnja 2012. godine, a Plenković ga je u toj fotelji, unatoč kritikama njegova rada, zadržao kako bi realizirali zajednički cilj i Hrvatsku uveli u eurozonu.

Oni koji dobro poznaju Vujčićev rad, tvrde kako je guverner strastveni ljubitelj putovanja, a putuje do te mjere da ga je u Hrvatskoj gotovo nemoguće – sresti. Kako to obično biva, Vujčić na putovanja odlazi poslovno, a za te poslovne izlete redovno mu se isplaćuju i dnevnice, a prema tvrdnjama zlobnika, te su dnevnice nerijetko i veće nego li guvernerova plaća.

Vujčić na putovanja godišnje troši oko 450 tisuća kuna, a poput svakog pravog bankara i naš guverner pomno pazi na svoj stil. Strastveni je ljubitelj kvalitetnih ića i pića s posebnim akcentom na skupocjena vina. U zadnje dvije godine na smještaj i njegova službena putovanja otišlo je i više od 900 tisuća kuna, dok na dnevnicama, naš guverner, ubere oko 45 tisuća kuna. Bacite li samo površno pogled na Vujčićevu imovinsku karticu, s obzirom na funkciju koju obnaša moglo bi se reći – ništa posebno.

Naime, prema kartici, guverner mjesečno zaradi plaću od 35.672,66 kuna, ali od tzv. ostalih prihoda, ubere pozamašnu cifru – samo edukacijskih djelatnosti godišnje uprihodi i više od 30 tisuća kuna. Osim toga, u Medakima u Istri, posjeduje građevinsko zemljište vrijedno 1,745.625 kuna, na površini od 4750 četvornih metara. Posjeduje i nekoliko dionica, dok štednje, prvi bankar Lijepe, naše – nema.

Viceguverner Michael Faulend mjesečno od plaće uprihodi 37.348,79 kuna neto, a od imovine i dodatnih 2000 kuna. Vlasnik je stana u Zagrebu od 138 m2, vrijednog 1,500.000 kuna, a tu je i drugi stan u metropoli od 50 m2, vrijedan 470.000 kuna. U imovinskoj kartici navodi i deset kvadrata garaže procjenjene na 7500 kuna, voćnjak u Dragovanjšnjaku čiji je suvlasnik sa suprugom. Prostire se na 4500 m2, a vrijedi 750 tisuća kuna.

Supruga je vlasnica Golfa iz 2006. godine, vrijednog 55 tisuća kuna. Kada je o štednjama riječ, viceguverner Faulend osobno posjeduje dvije – od 200.000 kuna i od 60.000 eura. Istodobno i supruga posjeduje štednju od 100 tisuća kuna.

I njegov kolega, viceguverner, Bojan Fras, može se pohvaliti plaćom od 30.765,24 kuna. U imovinskoj kartici ovog odvjetnika nalazi se i dodatnih 300 tisuća kuna prihoda godišnje od – kapitala. Fras i supruga mu, vlasnici su stana u Zagrebu od 110 m2 koji se procjenjuje na 1,900.000 kuna, a tu je još jedan stan u Zagrebu, od skromnih 55 kvadrata, te vrijedi 700.000 kuna.

U viceguvernerovoj imovinskoj kartici ističe se i kuća s okućnicom u Zagrebu, gdje je suvlasnik s trećim osobama, a nekretnina od 77 m2 procijenjena je na 750.000 kuna. Suvlasništvo nad 16 m2 vikendice u Novom Vinodolskom procijenjeno je na 200.000 kuna, a supruga posjeduje još jedan stan u Zagrebu od 35 m2, vrijedan 350.000 kuna. Frasov Volvo iz 2011, godine vrijedan je 150.000 kuna, a Mazda iz 2004. – 45.000 kuna.

Supruga posjeduje Peugeot iz 2008. godine vrijedan 45 tisuća kuna, a vlasnici su i broda koji je procijenjen na 270.000 kuna. U imovinskoj kartici navedene su i umjetnine vrijedne 90.000 kuna, a mogu se pohvaliti – štednjama. Naime, u kunama osobno posjeduje štednju od 1,500.000, a tu je i štednja od 26.600 britanskih funta. Supruga je, pak, uštedjela 31 tisuću eura, a tu je nadalje i Frasova štednja od 38.300 švicarskih franaka, štednja od 168.000 američkih dolara, te štednja od 158.000 eura.

Viceguverner, Neven Barbaroša, mjesečno prima plaću od 34.981,36 kuna. Zanimljivo i njegova supruga zaposlenica je HNB-a s primanjima od 145.590,05 kuna na godinu. Na popisu Barbarošovih nekretnina nalazi se kuća s okućnicom u Gornjem Stupniku, površine 160 m2, vrijedna 1,200.000 kuna, a tu je i 36 m2 garaže vrijedne 70.000 kuna. Njegov Ford Mondeo iz 2014. vrijedi 120.000 kuna. Štednja ovog viceguvernera iznosi 170.000 kuna.

Martina Drvar je viceguvernerka s plaćom od 33.162,69 kune. Vlasnica je stana u Zagrebu vrijednog 1,852.500 kuna, površine 113 m2, dok suprug također posjeduje stan vrijedan 540.000 kuna, površine 48,46 kvadrata. Kuća s okućnicom u Rogoznici, vlasništvo je supruga, a vrijedna je, pak, 1,120.000 kuna, što ne čudi budući da se radi o nekretnini od 139,48 m2. Kuća s okućnicom u Lipovcu također je vlasništvo supruga, a vrijedi, pak, 370.000 kuna, a prostire se na 260 m2. Suprug je vlasnik Opel Astre od 30 tisuća kuna, no tu je i Mercedes iz 2017. godine, vrijedan 350.000 kuna. Osobna štednja viceguvernerke Drvar iznosi 17.000 eura.

Najplaćeniji dužnosnik u Hrvatskoj je viceguverner Slavko Tešija – njegova mjesečna neto plaća iznosi 40.226,36 kuna. U Zagrebu je vlasnik kuće s okućnicom od 270 m2 vrijedne 1,500.000 kuna, u Kaštel Starom je suvlasnik kuće s okućnicom procijenjene na 900.000 kuna, a vozi se u Peugeotu vrijednom 25.000 kuna. Zanimljivo – Tešija štednje nema.

Viceguverner Roman Šubić mjesečno zarađuje 31.956,25 kuna, a i njegova supruga zaposlenica je HNB-a s primanjima od 133.684,40 kuna godišnje. Nekretnina Šubić nema, vozi se u Passatu iz 2010. godine vrijednom 70.000 kuna. Supruga je vlasnica Opel Corse vrijedne 20 tisuća kuna, a njegova osobna štednja iznosi 153.000 kuna.

No, najzanimljivija je u ovoj priči, svakako – Vujčićeva zamjenica Sandra Švaljek koja je zagrebačkoj javnosti i više no dobro poznata. Riječ je o dami koja spada u kategoriju najplaćenijih osoba u državi, što i ne čudi budući da na svojoj funkciji u HNB-u mjesečno uprihodi 38.064 kune. Inače, plaća je to koja premašuje mjesečna primanja premijera Plenkovića ili, pak, Zorana Milanovića. Dnevnica zamjenice mu Švaljek, iznosi tako 1900 kuna, a do ove funkcije došla je odlukom Sabora. Prema podacima s HNB-ove internetske stranice, Švaljek za ovu lovu kooriinira i rukovodi poslovima na polju Sektora za centralnobankarske operacije, Ureda unutarnje revizije, Sektora komunikacija i Ureda guvernera.

Podsjetimo, Švaljek je široj javnosti poznata zbog suradnje sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem s kojim se konfrontirala u utrci za zagrebačku gradonačelnicu. Ova nesuđena vladarica hrvatske metropole, doktorirala je 2000. godine na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu. Nakon diplome radila je na Ekonomskom institutu kao znanstvena suradnica i istraživačica, a jedno vrijeme bila je i ravnateljica Instituta.

Političkim vodama zaplivala je 2013. godine, kada je postala kandidatkinja na Bandićevoj listi, a to joj je, pak, osiguralo poziciju zamjenice gradonačelnika, a kada je on obitavao u Remetincu, Švaljek je preuzela i njegovu funkciju. Kada se Bandić domogao slobode, sukob između tog „neraskidivoga“ dvojca isplivao je na površinu, a nisu se mogli usuglasiti ni po pitanju kadrovskih riješenja.

Bandić se uskoro riješio Švaljek, a ona je dala ostavku na poziciju zamjenice, te se vratila na Institut. Kada se okušala kao kandidatkinja za gradonačelnicu, te ostala bez željenog rezultata, okrenula se drugim pothvatima. Premda je ušla u Gradsku skupštinu, tu je poziciju napustila i smjestila se na znatno bolji položaj u HNB-u.