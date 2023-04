NAJVEĆA ZAMKA ZA PREMIJERA PLENKOVIĆA! On toga nije ni svjestan: Samo ovako može otići iz Hrvatske

Autor: Iva Međugorac

Premda nas od redovnih parlamentarnih izbora dijeli još podosta vremena, pošto bi se Sabor trebao raspustiti tek koncem srpnja naredne godine, iz svega onoga što se na političkoj sceni događa teško je ne zaključiti da je premijer Andrej Plenković duboko zabrazdio u kampanju. U kampanji su u posljednje vrijeme sve intenzivnije i oporbeni saborski zastupnici, no za Plenkovića su parlamentarni izbori iznimno značajni jer na njima kreće u borbu za treći uzastopni mandat.

Samo kao premijer može u Bruxelles

”Plenković mora osvojiti treći mandat, i sastaviti Vladu. Nije uopće bitno kada će se izbori održati, no njemu je osobno iznimno važno da dobije iduće parlamentarne izbore, odnosno da HDZ na njima osvoji većinu”, kaže naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da je to za predsjednika Vlade značajno jer se samo s pozicije premijera može nadati nastavku svoje političke karijere na bilo kojoj od pozicija u Bruxellesu, što je prema teorijama iz djela HDZ-a vrlo izgledan scenarij.

”Ako Plenković ne uspije sastaviti iduću Vladu, on će ostati na razini saborskog zastupnika, a to bi za njega, njegove ambicije i karijeru bio ogroman udarac, on je toga svjestan i zato je već sada upregnuo sve snage u parlamentarne izbore”, navodi naš sugovornik napominjući kako je vrlo moguće da se parlamentarni izbori održe u redovnom roku, a ne ranije u ožujku kao što se to govori.





Naime, kao što je poznato europski izbori održavaju se tek u svibnju naredne godine, a nakon njih dijeliti će se fotelje u Europskom parlamentu pa će tek tada i biti jasnije na koju poziciju bi Plenković uopće i mogao računati ukoliko se odluči karijeru nastaviti u Bruxellesu. Kada bi se izbori održavali u ožujku, kao što se to najavljivalo tada Plenković do svibnja niti ne bi imao dovoljno vremena za sastavljanje Vlade, a osim toga nakon raspuštanja Sabora izbore raspisuje predsjednik Republike u roku od dva mjeseca od raspuštanja pa je pitanje bi li Plenković i na taj način stigao posložiti sve u svoju korist.

Mora presložiti i HDZ

Uz to što je za njegovu briselsku karijeru značajno to da osvoji parlamentarne izbore, odnosno da formira vladajuću većinu za njega je vrlo važno da prije eventualnog napuštanja hrvatske politike posloži stanje i u svojem HDZ-u.

”Prije nego što ode premijer mora u HDZ-u na vodećim pozicijama ostaviti ljude na koje se može osloniti, jer je i to važno za realizaciju njegovih planova u Europi”, smatra naš sugovornik te navodi da Plenković doista nije bez šansi ni za poziciju glavnog tajnika NATO-a, ali da je ipak nešto izglednije da on karijeru nastavi u Europskoj uniji gdje se Plenković spominje kao novi predsjednik Europskog vijeća posebice ako predsjednik Europske komisije bude netko iz redova EPP-a, a osim toga spominje ga se i kao Visokog predstavnika za vanjsku politiku i sigurnost što je pozicija koja je na glasu kao vrlo ugledna i jedna od najprepoznatljivijih pa bi Plenkoviću vjerojatno laskalo da dođe na mjesto Josea Borella.

No, sve su to mogućnosti i pozicije kojima se može nadati isključivo iz premijerske fotelje premda je Plenković u Europskom parlamentu na glasu kao iskusan diplomata i poliglota, kojemu ne nedostaje iskustva. Svrstava ga se u mladu generaciju Pučana s velikom perspektivom, i on naprosto na političkoj sceni u Europskoj pučkoj stranci, ali i u samoj Europskoj komisiji uživa veliki ugled radi čega ga mnogi i vide kao jednoga od ključnih igrača Pučana u narednom periodu, i nakon narednih izbora. Do tada će se Plenković morati pozabaviti ovdašnjim izborima, jer po svemu sudeći ankete koje mjesecima idu u prilog njegovom HDZ-u i nisu nešto na što se može u cijelosti osloniti.

Problemi nakon izbora u Varaždinu

Da je tome tako potvrdilo se ovih dana na izborima za Gradsko vijeće u Varaždinu, ne treba zaboraviti da je Plenkovićev HDZ ne tako davno poražen i na ponovljenim lokalnim izborima u Splitu, a sve to pokazatelji su da će se Plenković za treći mandat ipak morati dobrano oznojiti što vrlo dobro znaju i u HDZ-u u kojem premijera i svojeg stranačkog šefa kritiziraju ponajviše zbog promašene kadrovske politike po HDZ-ovim ograncima.

”Izbori u Varaždinu su za Plenkovića morali biti signal da situacija na terenu nije glatka kao što je on to mislio. Njega su u stranci upozoravali na to da ima problema s kadrovima, a on je inzistirao na svojim ljudima. Pitanje je što će nam sve to donijeti na parlamentarnim izborima, koga će Plenković poslati da ga predstavlja primjerice u Vukovarsko-srijemskoj županiji, tko će mu u Dalmaciji biti nositelj liste, s kim ćemo ići na šibensku županiju, on želi osvojiti još jedan mandat, ali je zakasnio sa stvaranjem ljudi i kadrova koji mu mogu donijeti tu pobjedu bez previše straha i kalkulacija”, smatra naš sugovornik koji Varaždinca Damira Habijana ističe kao primjer lošeg kadroviranja.









”Habijan je zahvaljujući Plenkoviću postao jedan od glavnih predstavnika stranke, on u ime HDZ-a gostuje po raznim medijima, on se eksponira i u sabornici, moglo bi se reći da je sveprisutan i da je već trebao postati prepoznatljiv i među biračima izvan Varaždina, umjesto toga, mi smo u Habijanovom Varaždinu poraženi na izborima i to od SDP-a kojega su već proglasili otpisanim. To je naivno vjerovanje, ovi izbori su pokazali da je SDP stranka koja još uvijek ima svoju infrastrukturu, i kada u nekim ograncima imaju snažnog kandidata kao što je to u Varaždinu bio Bosilj oni mogu dobiti izbore. Vrlo je opasno to zanemariti jer bi SDP za Plenkovića na koncu ipak mogao biti najveća zamka”, zaključuje naš sugovornik.