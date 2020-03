NAJVEĆA OPASNOST ZA PLENKOVIĆA! Vlada mu visi o koncu: Smije li povući najradikalniji potez ikada?

Srušen GUP, žetončići koji se doimaju sve nestabilnijima, prosvjednici pa i sudski procesi, sve se to splelo oko zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji više ne uspjeva naciju uvjeriti da on samo dela, dok mu drugi podmeću. Da Bandićevo delanje i populizam ne nailaze na odobrenje građana potvrđuje i posljedni Crobarometar, prema kojem Bandić masovno gubi potporu među građanstvom.

Tako o njemu pozitivan dojam ima skromnih 21 posto ispitanika, na drugoj je strani njih 71 posto koji imaju negativan dojam o Bandiću. Negativan dojam o šefu metropole, nije međutim samo Bandićev problem. Problem je to i šefa Vlade Andreja Plenkovića, jer kao što je poznato Bandićevi saborski žetončići Plenkoviću su jamstvo za stabilnost Vlade.

No, s druge strane ključa i u zagrebačkom HDZ-u koji zahtjeva da se po hitnom postupku raskrste odnosi s Bandićem, te da se s njime što prije raskine koalicije. To su dali do znanja i prije glasanja o GUP-u, a na samom glasanju i potvrdili. Plenković za sada nojevski gura glavu u pijesak, ali pitanje je koliko će dugo moći ignorirati probleme koje mu stvara Bandić, jer nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u koje će možda i dobiti, na redu su oni parlamentarni.

Upravo na tim, po HDZ sudbonosnim izborima Bandić bi se mogao pretvoriti u Plenkovićevu omču oko vrata. Novo glasanje o GUP-u trebalo bi se održati u svibnju, ali i mimo toga, sudski procesi nastaviti će se rasplitati, a svi Bandićevi tereti pa i mogući nastavci prosvjeda u metropoli neće se reflektirati samo na Badnića, već i na Plenkovića i njegovu Vladu. No, na koji se način Plenković može riješiti Bandića kada o njemu ovisi, pitanje je to koje muči i samog premijera.

Jedan od mogućih scenarija je da se u svibnju uoči novog glasanja o GUP-u Plenković doista odvaži na njegovo rušenje te u Zagrebnu, ali i na nacionalnoj razini raskine koaliciju s Bandićem te da nakon toga u zadanim rokovima izađe na nove izbore. Drugi je pak scenarij da se po naputku vladajućih šefom metropole pozabave pravosudni organi smještajući ga privremeno u Remetinec, no teško da je takav scenarij moguć. Bilo kako bilo, opcija za Plenkovića nema previše, no, u svakom slučaju od njega se očekuje da se prije rujna odrekne Bandića, koji će se vrlo vjerojatno po uhodanoj špranci i sam već nekako snaći.