NAJVEĆA ENIGMA RASPUDIĆEVE BIOGRAFIJE! HDZ-ovac objavio; Je li ovo moguće?

Poznati liječnik i jedan od kandidata za potpredsjednika na nedavnim unutarstranačkim izborima u HDZ-u Hrvoje Tomasović na društvenim se mrežama dotakao parlamentarnih izbora, ali i sučeljavanja pa mu je tako pažnju odvukla borba u drugoj izbornoj jedinici, ali i kandidat Mosta Nino Raspudić kojemu je posvetio status, kojega u potpunosti prenosimo:

URBANI JUGOSLOVEN

Nakon sučeljavanja kandidata 2. izborne jedinice na RTL-u neki dana u oko mi je upao “Lepi Nino” i njegova elokvencija slična elokvenciji Milorada Pupovca.

Pa tko je taj “Lepi Nino” koji tako prosipa pamet i kritike po svima i svakome? Što bi rekli Srbi “mnogo neki pametan tip”. A tko je zapravo on?

On je profesor na katedri za talijansku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu što znači da dobro govori talijanski poput turističkog vodiča!

Aktivan je u medijima kao intelektualac, piše kolumne, gostuje na TV-u i radiju te kritički komentira aktualna društvena i politička pitanja (pr. u HRT-ovoj emisiji Peti dan). Kako savršen za politiku, tako i za turističkog vodiča na talijanskom.

Dana 24. svibnja 2020. godine prigodom gostovanja u emisiji Nedjeljom u 2 objavio je svoj ulazak u politiku.

Kaže Ninek eto i njega tu gdje nije sve gola kost. Uzeo i ženu sa sobom da bude puta dva.

No pozabavimo se malo političkim programom Nineka kada je već ušao u politiku. U politici se moraju malo i otrpjeti udarci i niski i visoki, kao i kritika svega što je radio do sada. Idemo redom.

Što je to sve bilo u njegovom političkom programu proteklih godina?

1. Spomenik Bruce Lee u Mostaru.

Ideju je “izrodio” dvojac okupljen oko Urbanog pokreta Mostar. Riječ je o Nini Raspudiću, rođenom Mostarcu na privremenom radu u Zagrebu, gdje radi kao asistent na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta, te o Veselinu Gatalu, poznatom bosanskohercegovačkom književniku.

Pa kaže Nino : “U gradu u kojem je sve podijeljeno, želimo podsjetiti da izvan začaranog kruga nacionalnog konflikta postoje brojne stvari koje su svim građanima Mostara zajedničke – Bruce Lee je naprosto drag svima – i Bošnjacima i Hrvatima i Srbima, i lijevima i desnima… ”

Da prevedem narodnim jezikom priglupog doktora : “Dižemo spomenik lijepim zajedničkim vremenima u Jugoslaviji koju smo svi voljeli, a zajedništvo personificira upravo taj Bruce Lee.” Ukratko Bruce Lee je spomenik Jugoslaviji podvaljen na jedan spektakularno perfidan intelektualni način mladoga urbanoga pisca kolumnista Feral Tribuna “Lepog Nineka”.

2. Feral Tribune. Iz Dežulovićega teksta saznao da je Hrvat!

Ovdje moram citirati meni omraženog Dežulovića koji kaže za Nineka : ” u vrijeme dok je još bio “mlad i urban”, dosljedni je Nino Raspudić u Feral Tribuneu tvrdio kako mu je “dozlogrdilo da ga, pošto kaže da je iz Mostara, stalno pitaju dolazi li iz istočnog ili iz zapadnog Mostara, kao da je to životno presudna odrednica”. Što se dogodilo u međuvremenu, kad je i kako Raspudiću to postala upravo “životno presudna odrednica”, ne zna jadnik ni sam. To da je Hrvat, saznao je iz mog teksta, i nemalo se iznenadio kaže Dežulović.”

3. Marko Grubnić biografija.

Kod Ace Nedjeljom u 2, Ninek je zapravo priznao da je pisac Grubnićeve knjige, bar sam ja to tako shvatio.

Možda je to neka vrsta političkoga programa da se preMOSTi put od nepoznatog znalca talijanskog do poznatog pisca, filozofa, erudite, političara i hrvatskog uznika ljubavi prema znanju koji na sebi svojstven način rješava pitanje hrvatskog misticizma i mitologije s kritičkim, sistematskim pristupom putem razložnog argumenta.

Ovo ni sam Ninek ne bi ovako sročio.

Dakle, Modni mačak objavio je knjigu “Otkrit ću vam tajnu”, a tajna je valjda da mu ju je Ninek napisao? Kako za to nema dokaza da je Nino pisao, ima dokaza da je knjigu uredio.

Lepom Nini je Modni mačak priznao da se igrao barbikama, doduše Barbikama koje su imale i Kena s autom za Barbike. Na to je Ninek zaključio da je ipak sve u redu jer se igrao s autićima pa nitko ne može reći da nije.

Kako je onomad rekao naš Ilija iz države Bruce Lee-ja ?

“A bio si mlad, prirodno je oćeš da jedeš, oćeš da jebeš a to košta brate.”

Htio je postati filmska zvijezda, a postao samo javna osoba. Pa sada kada je konačno postao javna osoba onda treba malo i osjetiti kako je to?

Samo da ne zaboravim. Moramo se ovdje podsjetiti i na velikoga hrvatskoga filozofa Keruma i njegovog eseja o URBANOM JUGOSLAVENU.