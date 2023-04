NAJVEĆA BRUKA ANDREJA PLENKOVIĆA! HDZ-ovci se crvenili od srama: Za njega je to ogroman problem

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković zasukao je rukave, bez obzira na salve kritika iz oporbenih redova on je odlučio krenuti u kampanju za parlamentarne izbore, koja je po njega značajna i utoliko što će se na njima boriti za još jedan, odnosno treći uzastopni mandat.

Koliko god Plenković detaljno razrađivao svoje planove, nerijetko se posklizne i to uglavnom zbog ljudi kojima se okružio, a koji nisu dorasli pozicijama na kojima se nalaze. Takav slučaj odvio se i prije nekoliko dana, nedugo nakon što je Plenković građanima predstavio novi paket mjera kako bi im u ovim teškim vremenima pomogao socijalno ugroženim građanima.

Plenković ‘pao na testu’

Na testu iz socijalne osjetljivosti Plenković je pao u sabornici gdje se načela tema naknade za roditelje njegovatelje teško oboljele djece. Riječ je o ljudima koji preživljavaju s oko 4.000 kuna na mjesec, a koje zakoni nakon smrti djece šalju na burzu rada. Zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš zatražila je da se njegovateljima omogući da nakon smrti djeteta zadrže naknadu još šest mjeseci, no taj njen prijedlog vladajuća većina nije podržala pa je Plenković po hitnom postupku morao utrčati, najavljujući konkretne zakonske izmjene kako bi sanirao štetu.





”I dio nas u HDZ-u se crvenio od srama zbog nekih istupa naših zastupnika na ovu temu, ne može se dogoditi da nešto ovako ozbiljno dođe do glasanja u Saboru, a da Plenković nema spremno rješenje, za daleko manje osjetljive teme u Vladi se provode analize i medijske pripreme, a mi u ovom slučaju istupamo u medije sa skandaloznim porukama. Plenković je i prije nego što je situacija eskalirala trebao stisnuti ministra Piletića i pripaziti da sve to ne preraste u skandal koji je prerastao” kaže naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje da ne postoji nikakava naknadna konferencija za medije kojom Plenković može ugroziti štetu koja je nastala nakon što su u javnom prostoru objavljeni prizori uplakanih i razočaranih roditelja i djece iz udruge Sjena.

”Na stranu to što nema reformi, što kasni obnova, što počinju štrajkovi, ovo je za Plenkovića najveća pljuska koju je doživio u oba mandata, on je prije sjednice Predsjedništva i prije ovog glasanja u Saboru morao izaći pred novinare i reći što Piletić poduzima, prekasno je intervenirao. To se jednostavno tako ne radi, iako je sada na koncu omogućeno da ti roditelji primaju naknadu deset mjeseci nakon smrti djeteta to se moralo poduzeti i bez ovakve hajke”, smatra naš sugovornik koji dodaje da je ovo tek jedna od važnih tema kojom se Plenković morao pozabaviti prije nego što se dogodio problem.

Problematična inflacija koja ne jenjava

Prema onome što se govori po HDZ-u izbori bi se trebali održati za manje od godinu dana, vidljivo je to i iz Plenkovićevog ponašanja, obećanja i načina na koji istupa u javnom prostoru. Ono što bi mu bez obzira na samouvjerenost i ulazak u kampanju ipak moglo stvoriti određene probleme sigurno je i inflacija i kriza čiji se kraj ne nazire bez obzira na to što je ministar Filipović preko svoje aplikacije pokušao smiriti divljanje cijena.

”Za Plenkovića sada doista je dosta važan taj paket mjera od 1,7 milijardi eura, ali kako za sada stvari stoje to neće biti dovoljno, vrlo je važno da Hrvatske i ove godine uspije zadržati lanjske brojke iz turističke sezone. To je za proračun iznimno značajno, i time će se donekle sanirati posljedice krize”, naglašava naš sugovornik dodajući da Plenkoviću kriza u jednu ruku i koristi jer će on kroz nju građanima na idućim građanima ponovno nuditi stabilnost baš kao što je to bilo u vrijeme pandemije korona virusa. Ono od čega se Plenković ipak neće moći izvući jesu pitanja koja se odnose na proces obnove.

Bačić mora pokrenuti obnovu

”Ako Branko Bačić po tom pitanju ne napravi vidljive pomake Plenkoviću se ne piše dobro. S time se ne može igrati, to je zapravo vrlo konkretno područje na kojem su pomaci vidljivi golim okom. Tu više ne prolazi nikakva politizacija, ni nova obećanja, Bačić mora djelovati jer će se oporba u kampanji sigurno najviše baviti ovom temom i temom korupcije gdje je Plenković također na skliskom terenu”, smatra naš sugovornik iz vladajućih redova. Nije tajna da se HDZ-ovci privode gotovo na tjednoj bazi, baš kao što nije tajna da bi za Plenkovića u svim tim privođenjima najveću nelagodnu mogla stvarati njegova prijateljica Gabrijela Žalac.

”Tko zna što će se tu još događati, i do kuda će ta njena afera dovesti. Uhićenja će biti još, i Plenković ne može biti miran, on toga mora biti svjestan i na to mora biti spreman. Nedavno je i izvješće iz Ureda europskog tužitelja otkrilo da je kod nas u Hrvatskoj korupcija najveći problem, a on za to nema rješenja”, komentira naš sugovornik te napominje da rješenja nema ni za sve veći broj nezadovoljnih liječnika, tužitelja, medicinara i sudaca. Sve to opasnosti su za prvog čovjeka Vlade koji se bori za svoj treći mandat, pri čemu mu ankete za sada idu u prilog, no ankete znaju i mogu biti itekako varljive. U to se i Plenković mogao uvjeriti u nekoliko navrata, stoga bez obzira na samopouzdanje ne bi bilo na odmet biti oprezan i nešto skromniji no što je to sada s premijerom slučaj.