NAJVAŽNIJA ŽENA U MILANOVIĆEVOJ KAMPANJI! Nedodirljiva SDP-ovka koja grca u aferama

”Negativna i diskriminirajuća politika gradonačelnice Kristine Ikić Baniček (SDP) i dalje se nastavlja prema sisačkom hokeju. U Jutarnjem listu gradonačelnica Kristina Ikić Baniček i njezin zamjenik Marko Krička (SDP) iznijeli su niz neistina i laži u pokušaju diskriminacije HK-a Siscia. Oštro odbacujemo bilo kakvo politikanstvo na račun djece i članova kluba koji treniraju hokej u bilo kojem klubu”, tvrde to predstavnici sisačkog ogranka HDZ-a koji se pozivaju i na službene dokumente iz kojih je, kako kažu, jasno da se klub HK Siscia diskrimira jer i nakon službenih odluka arbitražnog suda i sportske inspekcije u svojem gradu i dalje ne mogu na led u dvorani koja je koštala više od 50 milijuna kuna namaknutih kreditom. ”Stvarni krivci i akteri ove ružne priče, gradonačelnica Kristina Ikić Baniček (SDP) i njezini suradnici, dokazano diskriminiraju, politiziraju, koriste poluge političke moći da bi širili netrpeljivost i prezentirali Sisak kao grad mržnje, podjela i time punili novinske stupce. Trenutačno misle da mogu što hoće s pozicije vlasti, ali neće još dugo. Skandalozno je da na led mogu članovi jednog kluba, a da se drugom oduzima ta ista mogućnost i da se suprug sisačke gradonačelnice Darko Baniček posprdno time bavi na društvenim mrežama, objavljujući službene dokumente u koje uopće ne bi smio imati uvid. Gradonačelnica je opet javno uhvaćena u laži ističući kako joj očitovanje Hrvatskog saveza hokeja na ledu daje legitimno pravo da govori da postoji samo jedan klub KHL Sisak, kako je on jedini legitiman i iz tog razloga kao član Zajednice sportskih udruga Grada Siska može na led. Ubrzo nakon izrečene laži, Hrvatski savez hokeja na ledu dostavlja Gradu Sisku očitovanje kako su to neistine, naime, nikad nisu izdali očitovanje da je KHL Sisak jedini klub u Sisku.

Dakle, ni nakon dvije dobivene odluke arbitražnog suda pri Hrvatskom olimpijskom odboru i rješenju Samostalne službe sportske inspekcije Središnjega državnog ureda za šport, u kojima se jasno navodi kako je HK Siscia nezakonito izbačena iz članstva Zajednice sportskih udruga grada Siska, i naređenju inspekcije da se HK Sisciji omogući status koji imaju i drugi punopravni članovi, uključujući i termine za treninge, gradonačelnica Kristina Ikić Baniček (SDP) i njezin zamjenik Marko Krička (SDP) koji je ujedno i predsjednik te iste Zajednice i dalje ne poštuju odluke institucija Republike Hrvatske i diskriminiraju članove HK-a Siscije. Unatoč svemu, članovi jednog hokejaškog kluba i dalje su diskriminirani, ne smiju u Ledenu dvoranu, gledaju je tek izvana i treniraju u tuđim dvoranama, a sisačka, koju ćemo otplaćivati svi mi Siščani, trenutačno je talac jedne obitelji i isključivo u upravljačkim rukama SDP-ovih poltrona”, konstatiraju u svojem priopćenju sisački HDZ-ovci. Inače, Ikić Baniček, osim što ravna svojim gradom, odnedavno ima i važnu ulogu u kampanji za predsjedničke izbore pa tako u svojem kraju lobira za SDP-ova Zorana Milanovića s kojim se sastala u brezovačkoj šumi na Danu antifašističke borbe, od kuda je Milanović i startao svoju borbu za Pantovčak. Ikić Baniček i prije je čvrsto stajala uz Milanovića i onda kada je bio ispraćen iz fotelje predsjednika stranke kao gubitnih svih izbora koji se mogu izgubiti. Dok je Milanovića štitila, u jednom od svojih intervjua žestoko je ‘naribala’ šefa Beru i stranačko rukovodstvo i to u periodu u kojem je stranka pucala pod bremenom unutarstranačkih obračuna. Ikić Baniček žestoko se obračunala i s kolegicom Kolarić. Ova dama i inače je poznata po svojoj britkoj retorici pa je tako slavu u javnom prostoru stekla prije svega na ideološkim temama. Tako je svojedobno zdušno ratovala i sa sisačkim biskupom, Vladom Košićem, koji je pozvao Siščane da joj ne daju glas, jer je riječ o osobi koja diskriminira katolike u Sisku, izbacuje vjernike s posla u javnim službama i brani vjerski odgoj u vrtićima. Biskup Košić je s osebujnom je gradonačelnicom ulazio u sukobe i zbog Stepinčeve biste, protiv čijeg se postavljanja ova SDP-ovka pobunila.

U sukob s gradonačelnicom nedavno su ušli i predstavnici sisačkog ogranka Matice hrvatske, koje je protjerala iz njihovih prostora. Svojedobno je sisačka policija protiv Ikić Baniček pisala optužni prijedlog zbog omalovažavanja policije, koju je optužila za neprofesionalizam, ali ta je priča vrlo brzo pala u drugi plan. U drugom je planu ostao i bunt sisačkih HDZ-ovaca u povodu Dana branitelja, kada je sisački SDP predvođen gradonačelnicom, odbio dodijeliti počasne plakete generalima, Janku Bobetku i Đuri Brodarcu. Burna reakacija vijećnice, Vesne Štengl, nije tada urodila plodom, pa do danas nije odgovoreno, jesu li generali Bobetko i Brodarac ostali bez plaketa iz političkih razloga? Konfliktna Ikić Baniček, svojedobno je drsko ispreskakala i zagrebačkog gradonačelnika, Milana Bandića. U sisačkom kraju, između redaka, šapuću kako su se riješili pohlepne Marine Lovrić Merzel, a dobili njezinu učenicu – Ikić Baniček. Marina je, barem, bila šarmantna, kažu ispod glasa Siščani, ali govorkanja ne pomiču previše samouvjerenu gradonačelnicu, kojoj je neostvarena ambicija – profilirati se u političarku nacionalnog kova. A tu bi ideju mogla realizirati ako se Milanoviću poslože karte, te postane predsjednikom Republike.

Za politički uzlet Ikić Baniček, zaslužan je SDP-ov doajen, Davorko Vidović, isti onaj koji se svojedobno ozbiljno angažirao i agitirao za sisačku županicu – Merzel…

Zajedno sa suprugom, Ikić Baniček se angažirala svojedobno u SDP-ovom Forumu mladih, odakle je stasala u vijećnicu sisačke Županijske skupštine. Nedugo potom ušla je u Gradsko vijeće i postala gradonačelnicom, naslijedivši svog učitelja – Vidovića. Siščani, pak, već godinama sumnjaju da Ikić Baniček gradom ne upravlja samostalno, već uzde grada drži njezin suprug, Darko Baniček, koji je političku snagu stjecao u Milanovićevoj eri, radeći u Ministarstvu gospodarstva, što mu je i davalo vjetar u leđa.





Suprug Baniček u svojem gradu baš i nije omiljena ličnost – Siskom rukovodi nekorektno – ugovori i poslovi lokalnim tvrtkama bez argumenata se otkazuju, dok se u Sisak dovode kompanije iz drugih dijelova države, kojima je dodirna točka – veza s SDP-om.

”Zar Sisak nema niti jedan kvalitetan odvjetnički ured, već te poslove obavlja društvo iz Zagreba i za Grad Sisak i za sva gradska poduzeća? Zar u Sisku ne postoji netko tko bi odradio poslovnu reviziju gradskih poduzeća i ustanova, zar nema građevinskih poduzeća, već te poslove moraju odrađivati drugi?” enigme su koje muče stanovnike tog siromašnog grada. Ostaje nejasna i, primjerice, rekonstrukcija Šipuševe ulice odrađena bez građevinske dozvole, ali i bez zamjene dotrajale kanalizacije, a sumnjalo se da tvrtke preuzimaju rekonstrukciju bez postupka javne nabave. No, sva su ta govorkanja su bila ništa naspram afere Kopa Beach, zbog koje su gradonačelnicu prozivali i oporbeni kolege. Pritom su HDZ-ovi vijećnici otišli korak dalje te su podnijeli kaznenu prijavu protiv Ikić Baniček zbog grube i nelegalne višemilijunske krađe državne imovine.

Riječ je, naime, o priči staroj nekoliko godina. U jednom od javnih nastupa, HDZ-ovci su objavili e-mail i dopis koji je gradonačelnica poslala bivšem šefu HŽ Infrastrukture, Darku Peričiću, u kojem zahtjeva od SDP-ova direktora tvrtke, da posao demontiranja pruge od Petrinje do Karlovca dobije sisačka udruga Kopa Beach. Slučajno ili ne, čelnici udruge bili su istaknuti članovi sisačkog SDP-a, a šef udruge je u to vrijeme bio SDP-ov Robert Novosel, ujedno i zaposlenik sisačkog Komunalca. Tajnica je, pak, bila Selma Branković, supruga SDP-ova Milana Brankovića, koji je također u to doba radio u sisačkom Komunalcu, a bio je i vijećnik i dopredsjednik Gradskog vijeća. Član udruge bio je i obiteljski prijatelj prozvane gradonačelnice, Goran Kajgana. Zbog tih imena i sumnje u pogodovanje, Ikić Baniček je pozivana da podnese ostavku, što se, dakako, nije dogodilo. Iako se naknadno saznalo da je sa sređivanjem posla za koji se zauzela, bio upoznat i bivši ministar prometa, Siniša Hajdaš Dončić, kojemu su na uvid dani sporni mailovi, od svega toga nije bilo ništa, dok je Dinko Cvitan, na te prozivke – nojevski gurnuo glavu u pijesak.