NAJVAŽNIJA PLENKOVIĆEVA BITKA: Ovdje izbore mora dobiti! Bernardić mu šalje opake konkurente

Parlamentarni izbori u svakom će pogledu biti neizvjesni, a jedan od zanimljivijih okršaja odvijati će se u prvoj jedinici, u kojoj će snage odmjeravati premijer Andrej Plenković i šef oporbe Davor Bernardić. Domovinski pokret Miroslava Škore u ovu tradicionalno lijevu izbornu jedinicu poslao je Zlatka Hasanbegovića, pa je upitno kakav će im to rezultat donijeti.

Inače, ova prva izborna jedinica koja obuhvaća šire središte i zapadni dio Zagreba, Zaprešić te dio Zagrebačke županije, liderima dvaju najvećih stranaka posebno je važna stoga što će ona otkriti tko pobjedu odnosi u glavnom hrvatskom gradu. Na prošlim parlamentarnim izborima koji su se održali 2016.godine, SDP je s koalicijskim partnerima u ovoj jedinici osvojio sedam saborskih mandata, pa Bernardić sasvim sigurno nema lagan posao, jer se očekuje da ove brojke čak i pojača.

”Bernardić je pokazao hrabrost, mi od Plenkovića nemamo zašto bježati, niti Bernardić to čini, premda su mu to spočitavali nakon što je odbio sučeljavanje na javnoj televiziji, izbori će pokazati kako doista stvari stoje no vjerujemo da bi Bero ovdje mogao polučiti dobar rezultat”, kaže naš sugovornik iz Partije te napominjue da šef oporbe vjeruje kako bi zavidan broj preferencijalnih glasova u ovoj jedinici mogla povući njihova kolegica Mirela Holy, ali i Glasova Anka Mrak Taritaš.

U djelu SDP-a razočarani su time što se šef zagrebačkog ogranka stranke Gordan Maras mora boriti za preferencijalne glasove, budući da je šesti na listi, a u saborskom mandatu bio je najaktivniji zastupnik, međutim, izvori bliski Bernardiću za to ipak nude svoju verziju priče. ”Pa upravo u tome i jest poanta, očekujemo da je Bernardić kao lider najjačeg ogranka spreman i sposoiban provesti samostalnu i personaliziranu kampanju”, komentira naš sugovornik. problema s pozicijama u ovoj prvoj jedinici u HDZ-u nemaju, iako neki strahuju da bi im mogla naštetiti suradnja sa gradonačelnikom Milanom Bandićem pa i neizglasavanje zakona o obnovi, izvori bliski šefu Vlade nadaju se da do toga neće doći.

”Naravno da smo spremni nakon izbora sudjelovati u obnovi Zagreba, naša suradnja s Bandićem na lokalnoj razini se razmatra, radi se na raskidanju odnosa, osim toga, Plenkoviću je Zagreb i zagrebački HDZ doista važan, tu namjerava i nakon izbora provesti određene filtracije pa i čistke, zato se nada pobjedi u svojoj jedinici, koja prema našim projekcijama nije nemoguća”, objašnjava naš sugovornik iz HDZ-a koji osim Plenkovića u ovu zagrebačku jedinicu šalje Željka Reinera, Ninu Obuljen, Zvonka Milasa i druga zvučna imena.

Dok HDZ u Hasanbegoviću ne bi trebao imati konkurenciju, po SDP situacija u ovoj jedinici nije spokojna. Njihov rezultat u prvoj jedinici ugroziti bi mogla lijevo-zelena koalicija okupljena oko platforme Možemo, baš je zagrebačka jedincia jedina u kojoj socijaldemokrati na ljevici doista imaju relevantne konkurente. Radi se o ekipi koju predvode Tomislav Tomašević i Sandra Benčić. Svom djeliću kolača nada se ui Dalija Orešković kao predvodnica liberala, a osim toga tu je i Milan Bandić koji je u borbu za središte metropole kojom vlada skoro dva desetljeća poslao Ljubu Jurčića. Mostov najsnažniji adut je pak filozofkinja Marija Selak Raspudić.