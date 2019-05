NAJUTJECAJNIJI SVJETSKI MEDIJ POTVRDIO: Plenković odlazi! Jandroković preuzima HDZ

Ništa u politici, kako onoj hrvatskoj, tako i u onoj na svjetskoj razini nije slučajno, jer politika je dio folklora. Tako to naprosto ide. Na tom tragu, ugledni Financial times raspisao se o temi koju je u hrvatskim okvirima ekskluzivno načeo naš portal. Naime, europski lideri na summitu u rumunjskom gradu Sibiu neformalno će, tvrdi ovaj renomirani medij načeti temu procesa izbora predsjednika Europske komisije, Europskog vijeća i Europske sjedišnje banke, a osim toga o toj bi se temi trebalo raspravljati i 28.svibnja dva dana nakon završetka glasanja za sljedeći Europski parlament, kako bi se razomtrili ishodili i odredili procesi odabira kandidata. Kada je riječ o izborima za čelne ljude Europske komisije, tu među ostalim europski lideri zeleno svijetlo daju hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, kojega ovaj medij prezentira kao hrvatskog premijera i predstavnike politike desnog centra. Plenković bi, tako mogao biti dio kompromisa i dogovora između njemačke kancelarke i Webera. Naime, kao što je naš portal pisao prvi čovjek hrvatske Vlade, u rujnu bi trebao prelomiti, napustiti sve političke funkcije koje u našoj zemlji obnaša te realizirati svoje vanjskopolitičke ambicije, kao potpredsjednik Europske komisije. Upravo stoga, njemačka kancelarka stiže u Zagreb, kako bi podržala Plenkovića u realizaciji europskih ambicija. Njezin dolazak u usred kampanje za europske izbore sve je samo ne slučajan, a kako je najavljeno i na službenim stranicama njemačke Savezne vlade kancelarka Merkel sastati će se s premijerom Plenkovićem, sudjelovati na bilateralnom sastanku i zajedničkom objedu, a između redaka provučeno je i to da će govoriti o međunarodbim pitanjima i važnoj europskoj politici. Nije zgoreg podsjetiti da je ovo prvi dolazak kancelarke Merkel u Zagreb od 2011.godine, i to nakon što je Plenković čak dva put agostovao u Berlinu. Ono što je također zanimljivo i vrijedno spomena jest da ćše odlazak Angele Merkel u Zagreb biti i svojevrsni presedan jer će najmoćnija žena svijeta po prvi put u svojoj karijeri sudjelovati na nekom predizbornom skupu izvan svoje zemlje. Naravno da ništa ne ide preko noći, pa tako i lukavi Plenković svoj plan mora postepeno realizirati kako ne bi nanio štetu stranki kojom rukovodi. Prije no što u rujnu napusti poziciju premijera i prvog čovjeka HDZ-a te krene put Europske komisije, morat će kao što smo već pisali posložiti situaciju u vlastitom dvorištu, jer bi u slučaju njegova odlaska u europske vode kormilo stranke preuzeo njegov zamjenik Milijan Brkić, što je za Plenkovića nedopustivo. Upravo zato, odlučio je eliminirati Brkića, o kojem će uskoro raspravljati i HDZ-ov časni sud, dok se trakavica oko drugog čovjeka stranke plete, Plenković vjernog druga Gordana Jandrokovića priprema da preuzme ključeve stranke, kako bi i iz Europe imao sve pod kontrolom, kada strankom zavladaju njegovi ljudi, što se uostalom postepeno i događa. Plenkoviću koji će stranku ostaviti svojim ljudima, neće biti teško graditi se na europskoj razini, jer je u europskim krugovima cjenjeniji nego li u Hrvatskoj, a vrata za nastavak europske karijere otvorio si je tijekom mandata u EP-u gdje je ostvario dolične veze i poznanstva, koja mu i danas koriste. Plenkovića izuzetno cijene i u Europskoj pučkoj stranci, čiji kandidat za predsjednika EP-a Manfred Weber mjesecima hodočasti kroz Europu kako bi promorivao EPP, ali i sebe kao kandidata te stranke za Junckerova nasljednika na čelu Europske komisije, a kao jednog od njegovih zamjenika u skladu s dogovorom europskih lidera, ustoličiti će i Plenkovića kojega Merkel silno cijeni, što u konačnici potvrđuje i njezin dolazak u Zagreb par dana uoči izbora. U redovima EPP na Plenkovića se gleda kao na mladu, umjerenu snagu s kojom će uz Belgijca Charlesa Michela Danca Larsa-Lokkea Rassmusena, koji su liberali te uz Portugalca Antonia Coste moći jačati EU. Ne treba u cijeloj priči zanemariti HDZ, kojega Plenković među ostalim i zbog vlastitih ambicija kani urediti, jer kada se povuče paralela s brojem stanovnika Hrvatske i brojem zastupnika u EP koji pripadaju Hrvatskoj, nemoguće je ne konstatirati da se na europskoj razini radi o uspješnoj stranci, a ukoliko HDZ na skorašnjim izborima za Parlament uspije doći do šest mandata u budućem sazivu , biti će na samom vrhu EPP-a po broju mandata, u odnosu na one mandate koji pripadaju našoj zemlji, a takva lojalnost onda se i honirira, po svemu sudeći dio honorara jest i nova fotelja, za ambicioznog hrvatskog predsjednika Vlade.