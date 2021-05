NAJUTJECAJNIJA OBITELJ U HRVATSKOJ! Otac i majka Plenkovićeve vjerne suradnice na pozicijama moći

Autor: Iva Međugorac

Ivica Mišetić novi je predsjednik Vijeća članova Hrvatske udruge poslodavaca, premda se izbori za predsjednika ovog Vijeća održavaju danas, međutim kako je Mišetić jedini kandidat za ovu poziciju u svojstvu predstavnika Atlantic Grupe jasno je da za njegovo imenovanje ne postoji zapreka.

Inače, u poslovnom carstvu Emila Tedeschija ovaj bivši direktor Croatia airlinesa radi na poziciji glavnog tajnika, dok je njegova kćerka dobro pozicionirana u Uredu premijera Plenkovića gdje radi kao zamjenica predstojnika.

Ingrigantan životopis

Mišetić je inače suprug Ariane Bazale Mišetić, a poslovnu karijeru počeo je u slovenskoj aviokompaniji Adria Airways iz koje je prešao u Croatia Airlines iz kojeg stiže sve do Pantovčaka, nakon što ga Tuđman imenuje šefom protokola sa statusom veleposlanika u njegovom uredu. U CA se pak vraća 1997. godine te ovu nacionalnu aviokompaniju vodi bez zapaženih uspjeha sve do 2010. godine, kada se skrasio u Atlantic grupi Emila Tedeschija. Ariana Bazala Mišetić prava je poslovna žena. Od početka devedesetih pa sve do 2005. godine, karijeru je gradila u odnosima s javnošću Hrvatskog telekoma, gdje je fingirala za jednu od vodećih osoba.

Iduća postaja bila je Tisak, u kojem postaje šefica Ureda uprave. Nakon toga kratko je radila na HTV-u, a zatim se ponovno vraća na početak, odnosno u Hrvatski telekom. Svojedobno je saborski zastupnik Bojan Glavašević premijerovu suradnicu Tenu prijavio Povjerenstvu za sukob interesa i to nedugo nakon što je stupila na dućnost tvrdeći kako bi se zbog funkcija svojih roditelja mogla naći u sukobu interesa upozorivši na Plenkovićev posjet Berlinu tijekom kojeg se spominjala optička infrastruktura u Hrvatskoj.

Sukob interesa koji to nije

Mišetić je tada radila u vladinu timu koji je trebao donijeti odluku o poslu ugradnje optičke infrastrukture. “Jedini partner koji može preuzeti uvođenje te infrastrukture u Hrvatskoj jest upravo Hrvatski telekom. Vjerujem da je osnovano sumnjati da bi se Tena Mišetić mogla naći u sukobu interesa zbog toga čime joj se roditelji bave. Ako je narušena sposobnost da objektivno odlučuje i obavlja dužnost, onda je to sukob interesa”, izjavio je tada Glavašević. Plenković je njegove optužbe nazvao neutemeljenima, a Povjerenstvo za sukob interesa kasnije je odbilo Glavaševićevu predstavku, ali i upozorilo Mišetić da pripazi kada se odlučuje o HT-u.