NAJUTJECAJNIJA HDZ-OVKA! Plenković za nju nije bio spreman: Možda joj je presudila bliskost s Karamarkom i Rimac

Autor: Iva Međugorac

Na putovanju sam, tim riječima Mirjana Čagalj odgovorila je na našu poruku nakon što smo je kontaktirali kako bismo provjerili postaje li doista nova ministrica graditeljstva kao što se to pisalo u medijima. S putovanja se prema onome što nam je Čagalj napisala trebala vratiti na dan kada je Plenković novim ministrom proglasio Branka Bačića, a što se u međuvremenu događalo po svemu sudeći ni njoj nije posve jasno, barem bi se tako dalo zaključiti iz njenih medijskih istupa.

Iako Čagalj u HDZ-u opisuju jednom od najutjecajnijih žena stranke, o njoj se prije svega govori kao o vrsnoj stručnjakinji, dok u Vladi kažu kako Plenković nije htio ulaziti u nove rizike i eksperimente već je u resoru građevine zbog procesa obnove želio imati nekoga na koga se može osloniti i kome može vjerovati, a to je Bačić. Struka dakle ovdje po običaju nije bila presudna, premda bi je Čagalj u ovaj resor definitivno donijela, komentiraju i u HDZ-u te tvrde da je problem možda i u tome što je ova HDZ-ovka bliska s Josipom Rimac, ali i to što je simpatizirala Karamarka.

Sposobna nesuđena ministrica





Govori se o Čagalj u HDZ-u podosta pa je se naziva samozatajnom, sposobnom i stručnom ženom koja je karijeri izgradila u takozvanom muškom svijetu. Kada god se HDZ suočavao s kadrovskim krizama Čagalj se spominjala kao rješenje, a posljednji puta o njom se progovaralo kao o novoj šefici Fonda za obnovu, nakon što ga je napustio Damir Vanđelić. Želju za preuzimanje tog segmenta obnove Čagalj i jest imala, no nitko iz stranke na tu je temu nije kontaktirao pa je ta priča ostala na razini glasina.

U svakom je slučaju građevinska struka ono u čemu se Čagalj nedvojbeno profilirala i stekla solidnu reputaciju te osvojila niz nagrada i priznanja zbog čega se do sada držala podalje od politike, iako je s političarima i svojim stranačkim kolegama i kolegicama njegovala prisne odnose. Čagalj je poznata kao prijateljica bivše kninske gradonačelnice i državne tajnice Josipe Rimac, provodila je nadzor gradnje kninske crkve te zahvaljujući Rimac sudjelovala u nekolicini drugih projekata. Ove su dvije HDZ-ovke godinama bile do te mjere bliske da je Rimac kod kolegice Čagalj boravila tijekom svojih posjeta Zagrebu.

U kakvim su odnosima Čagalj i Rimac danas nakon što je podignuta optužnica protiv bivše gradonačelnice Knina malo tko u stranci znade, mada se nagađa da su još uvijek bliske, ali ne kao što je to bilo u ono vrijeme kada se Čagalj uz njen blagoslov pojavljivala na HDZ-ovim listama za parlamentarne izbore i ono vrijeme kada je Rimac sinu Mirjane Čagalj nekadašnje predsjednice HGK Split darovala stijeg sa kninske tvrđave.

Iza nje su brojni projekti

Inače je Čagalj rođena u Splitu gdje je diplomirala na Građevinskom fakultetu. Na mjesto potpredsjednice HGK za graditeljstvo i promet stigla je 2015.godine s pozicije direktorice tvrtke Metroholding gdje je bila zadužena za realizaciju niza projekata. Jedno vrijeme bila je članica Saborskog odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, a jedan od projekata s kojima se može pohvaliti jest rekonstrukcija kultnog splitskog hotela Park za što joj je uručena nagrada.

Uz to je radila na velikim zgradama u Dubrovačkoj ulici u Splitu te na poslovnom centru Nikola TESLA Ericsson, ali i na brojnim sakralnim objektima poput primjerice samostana sestara milorsdnica, Franjevačkog klerikata u Splitu ili pak Redovničke kuće u Šibeniku. Žena koja bi mogla oživjeti proces obnove radila je na desecima rekonstrukcija i adaptacija, a najzapaženiji projekt iz te domene je adaptacija putničkog terminala Zračne luke Split te rušenje starog hotela Split koji je preuređen u Radisson Blu. Pored toga što je cijenjena u HDZ-u Čagalj je cijenjena i u svojoj struci što ne čudi pošto je kroz karijeru bila angažirana u Zajednici udruga inženjera te je bila i članica Predsjedništva Udruge građevinskih inženjera u Splitu. Aktivno je djelovala i u Komori građevinskih inženjera, ali i u Klubu poslovnih žena Krug, a uza sve to govorimo i o uspješnoj sportašici koja je tenisu posvećena od sedme godine života.









Poznata i kao sportašica

Tenisom se Čagalj bavila sve do fakulteta, a potom još dije godine nakon diplome u Wisbadenu gdje je osim igranja tenisa za tu pokrajinu radila u IT sektoru. Dobri poznavatelji tenisa Mirjan Čagalj sjetiti će se pod djevojačkim prezimenom Bučan pa će se prisjetiti da je tijekom sedamdesetih i osamdesetih bila jedna od ponajboljih jugoslavenskih tenisačica kojoj je dopala čast da 1984.godine na Olimpijskim igrama u Sarajevu nosi olimpijsku zastavu. Premda je bila posvećena sportu na poticaj svojih roditelja majke Zdravke i oca Tomislava Čagalj se zajedno sa dvije sestre od kojih je starija tragično stradala fokusirala i na obrazovanje.

Njena sestra Željana po struci je liječnica, a ona se posvetila građevini zbog koje je pauzirala s tenisom radi obveza koje ova struka i ovaj studij sa sobom nose. Po završetku školovanja, odnosno u jesen 91-e Čagalj se preselila u Njemačku iz koje se vratila nakon dvije godine zaposlivši se kao pripravnica u poduzeću za inženjering i konzalting Bumes gdje je dogurala do pozicije tehnipčke direktorice, nakon čega je u Metroholding prešla na poziciju izvršne direktorice. Kako je Čagalj napredovala u struci, tako je napredovala i u stranci gdje je dogurala do središnjeg odbora i pozicije dopredsjednice Udruge žena Split Katarine Zrinski, i sve to u eri Tomislava Karamarka kojega je u jednom od svojih rijetkih medijskih istupa nazivala sposobnim političarem koji zna slušati i motivirati ljude. Oni koji Mirjanu Čagalj poznaju reći će da se radi o zabavnoj i duhovitoj ženi, ali sve to Plenkoviću evidentno nije bilo dovoljno pa je stoga Čagalj ponovno ostala bez pozicije na koju je prema spekulacijama trebala biti imenovana.