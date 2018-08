Najtajanstvenije žene u Hrvatskoj: Milijunašice o kojima nemate pojma

Žene koje je sreća pomazila.

Serijal priča o hrvatskim tajkunima, nastavljamo pričom o bogatim hrvatskim nasljednicama. Među ovim damama široj javnosti svakako je najpoznatija kćerka Ivice Todorića nekadašnja direktorica marketinga u Agrokoru Iva Todorić-Balent. Diplomirana ekonomistica majka je troje djece, a u obiteljski posao ulazi još kao djevojčica. Radila je u obiteljskom stakleniku u Kloštar Ivaniću kod djeda i bake, gdje je sortirala i pakirqala cvijeće. Tijekom srednje škole Iva je radila na Agrokorovom štandu na velesajmu, a radila je i kao konobarica te voditeljica štanda. Ivu veliko prijateljstvo povezuje sa Severinom, ali i Andreom Čermak, suprugom Hrvoja Čermaka, sina generala Ivana Čermaka. Ove dame nerijetko se druženjima pohvale i na društvenim mrežama, poglavito na popularnom Instagramu na kojem je Iva prilično aktivna. Jedno vrijeme medijima je kružila priča da se Todorićeva kćer razvodi, no do toga očigledno nije došlo, a u jeku najveće krize s Agrokorom do javnosti je doplivala i informacija da je Iva Todorić kupila stan u luksuznom dijelu Dubrovnika, što je također ubrzo demantirano. Inače, Ivin suprug Hrvoje Balent menadžer je s kojim je u bračnu luku uplovila 2004.godine, a svadba je organizirana u zagrebačkom Westinu gdje su uzvanici, njih 350, uživali u skupim vinima i plodovima mora. Iva i Hrvoje godinama su bili u vezi, a za najsvečaniji dan u životu, Todorićeva kći jje vjenčanicu dala ručno šivati u Italiji.

Direktorica Agrokorova marketinga jedna je od autorica vode u boci s porukom, a za sebe kaže da je velika vjernica koja rado posjećuje Međugorje. Iva voli javno kazivati o sebi pa je tako javnost svjedočila i njezinom gubitku kilograma, nakon podvezivanja želuca. Diplomirana ekonomistica sa suprugom Hrvojem ima troje djece – Taru, Ivana i Antu, a kao djevojčica radila je u obiteljskom stakleniku sortirajući i pakujući cvijeće. U javnosti se slikala i kada je poznati turski glumac Onur posjetio Hrvatsku, odnosno Konzumove supermarkete, te je tada u medijima otkrila detalje iz svojega života.

”Kada sam bila mala, željela sam biti teta u vrtiću, a kada sam odrasla shvatila sam da bih mogla imati i svoj vrtić. Međutim, roditelji su me usmjerili da završim fakultet i tako nekako je ta ideja nestala“, rekla je u intervjuu za Večernji list, dodajući da je radila i na blagajni u Konzumu. Štoviše, tom je prigodom priznala da svi Agrokorovi direktori jednom mjesečno rade u Trgovini, a njezina obitelj radi 24 sata na dan. Progovorila je tada Iva i o životu u očevu dvorcu.

”Lagala bih kad bih rekla da mi u dvorcu nije ugodno, ali iskreno, najljepši mi je vrt pod Sljemenom u kojemu mi je najveće veselje kada vidim Antinu i svoju djecu kako trče po njemu i uživaju“, kazala je Iva, nastavljajući da svoju djecu hrani Ledovom smrznutom hranom, jer preko tjedna nema vremena za kuhanje. Javnosti je relativno nepoznata, ali usprkos tome prilično je dobro osigurana i kćerka generala Ivana Čerkama samozatajna Darija. Naime, generalov sin iz prvog braka Hrvoje skrasio se u vili na Gornjem Prekrižju, koja glasi na generalovu prvu suprugu Davorku Čermak. Riječ je o zdanju sa bazenom i zemljištem ukupne površine od oko 1600 m2, a luksuzni posjed opasan je i kovanom ogradom, dok se oko kuće prostire raskošna i brižno dizajnirana okućnica. General Čermak s prvom je suprugom prije naglog poslov nog uspona živio u stanu na zagrebačkoj Šalati. A usprkos tome što je s drugom suprugom Marijanom dobio sina Bornu, obitelj iz prvog brana nije zanemario pa stoga osim što sin Hrvoje vodi vrijedne građevinske projekte te ima udjele u svim krucijalnim tvrtkama, i kćer iz prvog braka Darija, o kojoj se u javnosti ne zna previše sasvim solidno živi. Mediji su svojedobno pisali o njenoj kćerki Lani Gadža Čermak, a pažnju je privukla tijekom veze s nogometašem Vedranom Ćorlukom, koji se ovoga ljeta oženio za pjevačicu Franku Batelić. Nakon kraha ljubavne veze s Ćorlukom mlada se Lana vratila u London, gdje je studirala i živjela s roditeljima. Čermakova kćerka s obitelji bavila se između ostaloga u britanskoj prijestolnici trgovinom Baldininijeve obuće, no taj biznis odnedavno je okončan. Generalova kćerka u Hrvatskoj se spominjala kao vlasnica tvrtke Spuntino smještenoj u Martićevoj ulici, a ujedno bila je i direktorica u tvrtki svojega brata Orka film. Ujedno, osnivačica je i voditeljica ugašene tvrtke Tifoneta, a direktorsku poziciju imala je i u tvrtki Nodex. Kako je naš portal ranije pisao u zagrebačkim Mlinovića tajanstvena Darija posjeduje vilu kupljenju od Domagoja Goričkog, a prije toga bila je smještena u vili na Pantovčaku. Darijin suprug Zdravko Gadža svojedobno je poslovao sa zagrebačkim poduzetnikom Jaki Franjom preko tvrtke Fraga-GMS sa sjedištem u Šeferovoj. Ta tvrtka ne posluje od kraja 2007. godine. I on je prije londonske adrese bio prijavljen kod generala Čermaka, u vili na Pantovčaku.

I u obitelji Jake Andabaka nema pretjerane brige za financije, njegova obitelj u vlasništvu ima preko 192 milijuna kuna, a kćeri se nalaze na visokim pozicijama. Ivana Andabak bila je dirketorica marketinga u koncernu Sunce, a ondedavno se skrasila u upravi Izvor osiguranja, Sanja Gagulić, članica je Uprave koncerna Sunce i članica nadzornog odbora Izvor osiguranja. Ana Volk nalazi se na poziciji članice uprave za prodaju i marketing.

U skupinu bogatih nasljednica, o kojima se u javnosti ne zna gotovo ništa nedvojbeno spada i mlada Lana Tedeschki kćerka poduzetnika Emila Tedeshkija, koja se rijetko pojavljuje u medijima. Svojedobno se pisalo tek o prekidu njezine ljubavne veze s košarkašem Lovrom Mazalinom, osim toga te se prigode moglo saznati da je mlada Lana studentica na prestižnom američkom Sveučilištu Bronx te da je baš poput oca ljubiteljica košarke. Ujedno mlada Liza rado posjećuje i filmske festivale, a premda rijetko govori o privatnom životu Emil Tedeschki svojedobno je progovorio o svojoj djeci.

”Važno mi je da budu normalni i pristojno odgojeni mladi ljudi. Uz to, bitno je da imaju kvalitetno obrazovanje. Znanje im nitko ne može oduzeti, znanje daje sigurnost i neovisnost. Odabir zvanja i profesionalni razvoj ovisit će isključivo o njima”, rekao je prije nekoliko godina Tedeschi o svojoj djeci. Nešto zanimljivija priča od ove Tedeschkijeve, ona je o kćerima bogataša Ante Vlahovića. Njegove nasljednice odnedavno su i službeno milijunašice, iako ranije nisu bile dioničarke Adrisa niti su tamo bile zaposlene nedavno je došlo do korekcije po tome pitanju. Naime, Ines Vlahović Mazanjin i Tea Silvio Vlahović, sudjelovale su na skupštini Adrisa na kojoj su branile interese predsjednika uprave i najvećeg dioničara, jer su od oca koji je držao 23 posto dionica dopile svaka po 3,5 posto Adrisovih dionica vrijednih 192 milijuna kuna. Prije toga, kćer Ines bila je arhitektica te radila u uredu 3LDHD, dok je druga kćerka zaposlenica agencije Bruketa&Žinić. U očevoj tvrtki Vindiji u kojoj je Dragutin Drk jedini član uprave i apsolutni vladar na značajnim pozicijama nalaze se njegove nasljednice Dubravka Drk-Mravlinćić te Tamara Drk-Vojnović, a nasljednicu ima i poduzetnik Pavo Zubak. On je nedavno javnosti otkrio kako upravljanje tvrtkama polako prepušta sinu Ivanu, kćerki Žaklini i njenom suprugu Dimitriju, koji je i predsjednik uprave Auto Zubaka. ”Žaklina je u kompaniji 15 godina, a Ivan deset godina, a muž moje kćeri dokazao se najprije u tvrtki, a tek je poslije postao i dijelom obitelji. Tako da je na čelo Auto Zubaka došao kao menadžer, a ne kao udomljeni zet. Ovako veliku kompaniju nije moguće održati ako se isključivo protežira obitelj, ali odnos snaga 30 posto obitelj i 70 posto menadžera držim dobrom kombinacijom”, rekao je Zubak u jednom od svojih intervjua otkrivajući da su njegova djeca u njegovom poslovnom carstvu prošla sve faze i pozicije, poput rada u praonici tijekom studija do menažerskih pozicija. Otkrio je te prilike kako su mu djeca radila i za minimalne plaće. Treća kćer radila je za 2600 kuna, a kćerka Žaklina imala je plaću od 3500 kuna, danas su te plaće veće, no ne i najveće u kompaniji. I o kćerkama slavonskog kralja šećera Marka Pipunića ne zna se previše. Otkrio je jedne prigode kako se starija kćerka školuje u Njemačkoj, a uz to ima i sina te još jednu kći. Dvije kćerke ima i nekadašnji gradonačelnik Splita Željko Kerum. Prva iz braka sa suprugom Ankicom nedavno se udala za dugogodišnjeg dečka Antu Vukorepu u Splitu. Kerum s drugom suprugom Fani ima i kćer Eleonoru. Kćerka Neva završila je ekonomiju, a Kerum je izrazito blizak s njom pa je tako i prije javne objave da se razvodi najprije otišao do nje u Zagreb gdje je studirala kako bi joj priopćio da ostavlja Ankicu zbog mlade Fani. Kerum je za kćerkinu svadbu rezervirao restoran Sky u splitskom Jokeru, a na svadbi je nastupala Jelena Rozga.Neva i Ante zajedno su studirali u Zagrebu ekonomiju, nakon čega su se vratili u Split i zaposlili. Javnosti je nešto poznatija pravnica Ana Hanžeković kći odvjetnika Marijana Hanžekovića koja je ujedno i predsjednica NO EPH. Ana Hanžeković diplomirala je na zagrebačkom Pravnom fakultetu, na kojem je ujedno položila i pravosudni ispit. Usavršavala se na Poslovnom fakultetu London Business School, a radila je i u odvjetničkom uredu Hanžeković, Radaković i partneri. Koncem 2008.godine, imenovana je u Upravu Genere, tvrtke koja se bavi proizvodnjom veterinarsko-medicinskih proizvoda, a radila je i u Diners Clubu Adriatic, gdje je stjecala menadžersko iskustvo. Mediji su svojevremeno osali o raskošnoj Aninoj rođendanskoj proslavi 40.rođendana na koju je pozvala 400-tinjak uzvanika. Ujedno, zlobnici kazuju kako je Ana ljubiteljica luksuza te rado putuje na ekskluzivna odredišta, voli krstarenja i vrhunske umjetnine te skupocjenu odjeću i nakit. A ona i sestra Dunja o kojoj se u javnosti ne zna gotovo ništa navodno su nasljedile sto milijuna eura.