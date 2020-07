NAJSTRUČNIJI, NAJSPOSOBNIJI, NAJMOĆNIJI! On je najvažniji član Plenkovićeve vlade

Najsposobniji, najstručniji, najmoćniji! Tim riječima u vladajućoj stranci tepaju novom, starom ministru financija Zdravku Mariću koji u novom timu Andreja Plenkovića ostaje jedna od najvažnijih karika. Oko njegova imenovanja Plenković nije imao nikakvih dvojbi.

”S njim je premijer preživio sve krize. Što god o njemu pričali i mislili, on je vješto izbalansirao krizu s Agrokorom, bio je glas razuma u krizi s Uljanikom, on je taj koji jasno kaže da nema novaca onda kada to treba reći. I zaista se ponaša kao zaštitnik državne blagajne, često zbog toga ulazi u sukobe s ministrima, ali je tvrd i postojan.

Znao se svađati sa Kujundžićem, a često i sa Cappellijem. Oko Uljanika je ušao u konflikte sa Darkom Horvatom, a tijekom štrajka prosvjetara posebno ga je iritirala Blaženka Divjak”, tvrde naši sugovornici iz Vlade te napominju da je i u narednom periodu pred mladim ministrom mnogo izazova.

”Marić je među poduzetnicima dobro prihvaćen. Zahvaljujući njegovim manevrima donekle smo očuvali stabilnost u doba prvog vala korona krize, a potporama su sačuvana radna mjesta. On se snašao brzo i spretno, na međunarodnom tržištu oko zaduženja dobro pazi, ali i dobro stoji. On ima određeni kredibilitet i to definitivno nije trebalo mijenjati.

Marić je zaista najveći stručnjak u Plenkovićevoj vladi, njemu su brojke i računi opsesija, to je dečko koji nikada ne završava svoj posao”, navode u vladajućim redovima te napominju da će njegova uloga biti važna kod nastavka pomoći države poduzetnicima koje zahvaća novi val korona krize.

”Bit će bitan i kod uvođenja eura, od njega se očekuju rješenja za dugove bolnicama. Plenkoviću za nadolazeće razdoblje treba netko racionalan i zato je Marić pravi izbor”, zaključuju u HDZ-u.