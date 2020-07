NAJSTRUČNIJA ČLANICA NOVE VLADE! Iznenadit će Hrvatsku sposobnošću: Ona nema afera

Nova ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Tramišak u političarku nacionalnog kova stasala je iz Osijeka u kojem zadovoljno trljaju ruke zbog ove, nove ministarske akvizicije.

”Ona je izuzetno ambiciozna, sposobna i predana mlada žena, koja izaziva pažnju gdje god da se pojavi. Jako ju smeta kada se u javnosti progovara o njezinom atraktivnom izgledu, jer je ona strašno fokusirana na posao kojega obavlja, uvjereni smo da će i u Zagrebu kao ministrica odrađivati sjajan posao pošto za to ima sve kompeticije”, komentiraju kolege iz Osijeka novu nadu Plenkovićeva kabineta te napominju da su s njom uvijek korektno surađivali.

”S njom afera ne bi trebalo biti, njoj je posao na prvom mjestu, kada se uhvati nekog projekta fokusirana je na njega po cijeli dan”, ističu nadalje naši sugovornici.

A da Tramišak s europskim fondovima ima iskustva potvrđuje i to što ministarsku poziciju preuzima s mjesta pročelnice Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EU Osječko-baranjske županije.

”Ona je karijeru počela uz Ivana Anušića, prvo radno mjesto joj je bilo u osječkom Gradskom prijevozu putnika, tamo je radila kao pravni referent. Nakon toga postaje zamjenica Anušića u Općini Antunovac gdje je on bio načelnik, oboje su tada bili na HSP-ovoj listi. Kako on stasa u župana tako i ona odlazi za njime, ali nemojte misliti da se ovdje radi o klasičnoj uhljeb priči. Tramišak je jako sposobna žena, nemoguće je nabrojati sve diplome koje je stekla nadograđujući se na polju regionalne politike i europskih fondova. Ako je netko u Vladu izabran po kriteriju stručnosti, to je onda ona”, smatraju njeni suradnici te napominju da je do dolaska na ministarsku poziciju Tramišak bila odgovorna za 20-tak zaposlenika kako u županiji tako i u agenciji koju vodi.

Osim toga, na čelu je Lag-a Vuka-Dunav i to još od 2012. godine. ”Ona je radoholičarka koja je u sedam godina u Općini Antunovac realizirala preko 50 projekata vrijednih oko sto milijuna kuna, sagrađen je Poduzetnički inkubator i akcelerator, za to je najveći dio novca stigao iz fondova, a tu je baš ona odigrala važnu, ako ne i najvažniju ulogu”, zaključuju naši sugovornici.