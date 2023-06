Najslabija karika Vlade! HDZ-ovci otkrivaju najveći premijerov promašaj: Projekt koji je potpuno podbacio

Autor: Iva Međugorac

Novi ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić u Vladu premijera Andreja Plenkovića ušao je nakon što se Plenković odlučio razići s njegovom prethodnicom Natašom Tramišak koja svoju ostavku nije najbolje podnijela.

Kada je već Tramišak maknuo bez argumenata i jasnih objašnjenja očekivalo se da sa Erlićem na njenu poziciju stiže vrhunski stručnjak koji će se nametnuti i pozicionirati kao autoritet posebice kada su u pitanju europski fondovi, međutim i unutar samog HDZ-a priznaju da se takvo što s novim ministrom naprosto nije dogodilo.

Erlić se do sada nije proslavio

‘’Erlić je ministar koji praktički ne primjećuje, u medijskom prostoru je nevidljiv i nenametljiv, njegove izjave uglavnom prolaze nezapaženo, a ne može se reći ni da je u svojem resoru napravio neke bitnije iskorake, on je još jedan od Plenkovićevih takozvanih mladih lavova od kojih se puno očekivalo, a koji su podbacili već na prvoj stepenici’’, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a te kaže da je novi ministar unutar stranke pažnju privukao nedavno kada se u sabornici raspravljalo o godišnjem izvješću o provedbi Nacionalne razvojne strategije do 2030.godine.





‘’Do 2030. godine vidim nas uz bok najrazvijenijih, samoj svjetskoj eliti’’, izjavio je ministar koji Hrvatsku vidi među najrazvijenijim zemljama svijeta bez da je precizirao koje to točno reforme on i njegovi kolege spremaju da bi se mogli nadati takvim iskoracima.

‘’Malo tko u HDZ-u voli takve pretenciozne izjave posljednji puta je takve izjave imala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i one su baš poput ovih Erlićevih riječi i u stranci i izvan nje bile predmet podsmijeha. To se tako naprosto ne izgovara, takve izjave HDZ-u ne donose ništa dobro već nas se pozicionira kao nerealne, onda se to razvlači i po medijima, i po društvenim mrežama, a mi od svega toga nemamo koristi, niti to koristi samom Erliću’’, smatra naš sugovornik koji dodaje da Plenković nije previše postigao ni sa nasljednikom ministra rada Josipa Aladrovića nekadašnjim gradonačelnikom Novske Marinom Piletićem koji je prilikom ulaska u Vladu također predstavljen kao mladi političar s velikom potencijalom, kojega je Plenković prigrlio i radi toga što je on trebao biti novi predvodnik mlade generacije desno orijentiranih političara.

Ni Piletić nije previše pokazao

Od te njegove desne politike javnost nije imala prilike vidjeti baš ništa, a Piletić se poskliznuo na mjerama za roditelje njegovatelje tijekom rasprave o ovoj temi u Saboru. Istini za volju Plenković se naknadno upleo u tu temu i pokušao umanjiti sramotu koju je HDZ zbog toga proživio, ali je na Piletiću ostala neugodna stigma.

Osim toga, prema riječima našeg sugovornika ni ovaj mladi ministar se baš poput kolege Erlića nije uspio nametnuti već je ostao neprepoznatljiv, ni njegovi medijski istupi nisu pretjerano popraćeni te je i on primjer mladih kadrova bez iskustva na koje stranka dugoročno ne može računati.

Za razliku od mladih HDZ-ovih snaga koje su tijekom posljednje rekonstrukcije Vlade ušle u Plenkovićev tim iskusni operativac i ministar graditeljstva Branko Bačić premijerovo povjerenje uspio je opravdati i pokrenuti proces obnove s mrtve točke.









‘’Bačić je izašao na teren među narod i tu je pokazao da je operativan i da se spreman suočiti s problemima, vrlo se brzo pozabavio Zakonom o obnovi, promovirao samoobnovu i naprosto ostavlja dojam da nešto radi. On je svako malo na Banovini, druži se s građanima, postavio se kao autoritet, njegove se izjave u medijima prate i doživljavaju. Vidi se da je to čovjek i političar s iskustvom’’, nabraja naš sugovornik analizirajući Bačićev angažman kojega odobravaju i u Vladi i u stranci u kojoj smatraju da Plenković s izuzećem Osijeka i ondašnjeg gradonačelnika Ivana Radića kada je pomlađivanje HDZ-a u pitanju nije napravio nikakve značajnije korake od kojih će stranka na nadolazećim parlamentarnim izborima imati koristi.

Štoviše, kako za sada stvari stoje HDZ će i na idućim izborima svoju političku budućnost morati graditi na stranačkim kapitalcima i iskusnim političarima iz čega proizlazi da Plenkovićev pompozno najavljivani plan pomlađivanja HDZ-a nije urodio plodom.

Oni s kojima je pomladio Vladu za stranku predstavljaju problem, ali u djelu HDZ-a tvrde da takvi kadrovi koji uglavnom nisu dorasli svojim pozicijama i jesu tajna Plenkovićeva opstanka na vodećoj poziciji jer premijer onima koji pokažu da su spretni i sposobni ne daje previše prostora kako ne bi ugrozili njegovu poziciju.