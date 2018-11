Najprljaviji dućan u koji sam ušla! Moj muž je u Plodinama doživio nezapamćenu neugodnost

Autor: Dnevno

Hororima na koje se može naići u hrvatskim supermarketima, čini se, nema kraja. Tako je jedna ogorčena građanka podijelila svoje iskustvo s Plodinama u Puli s portalom Regional Express, a njenu poruku prenosimo u cijelosti:

”Danas nakon posla oko 15i 30h dolazimo u Plodine(Šijana) 5godisnji sin,muz i ja. Dosli smo kupit par sitnica za rucak sto nam je falilo i slatkise za sina. Na kasi cekamo red i stojimo svo troje. Zauzimamo red na blagajni i muz odluci zajedno sa sinom proci kroz blagajnu i sacekat mene vani dok platim. Na izlasku kroz blagajnu zaustavlja ga prodavacica rijecima,drsko: “decko kud ces? Stani malo nemozes samo tako izaci van i to jos sa ruksakom! Stani sastrane i izvadi sve sto imas! Ja i muz se pogledamo i nevjerujemo sto ona govori. On joj izbezumljeno odgovara da izlazi van sa djetetom pricekati mene dok platim jer se guzvamo u redu i stvaramo kolonu ljudi nemaju gdije odlozit stvari na traku. Ona i dalje inzistira da se torba otvori i tu se ja ubacujem i govorim da kakav im je to pristup,kakvo je to sramocenje i izigravanje redara i od kud joj pravo da tako drsko razgovara i trazi na pregled nase osobne stvari i nek mi zove sefa odmah i donese knjigu zalbe. Dolazi sef i kaze da se u Plodine ne smije ulazit sa osobnim stvarima i torbom. Ja ga pitam gdije to pise to nepisano pravilo? Kaze on na vratima ulaznim. E nije istina! Nigdije ne pise. Opet trazim knjigu zalbe da upisem ovu sramotu o drskom postupanju dok se oni i dalje raspravljaju a moj muz otvara torbu i vadi iz nje svoje radne rukavice,mokre majice s posla i kutijicu sa uzinom te se sef uvjerava da nije lopov. Iznervirani od svega bili smo glasni naravno,te neka druga djelatnica odluci da mi njih napadamo i da zovu policiju. Na sto smo se mi slozili jer ovo nije nacin. Upisem se u knjigu zalbe te upitam sefa dali je zvao policiju i za koliko su tu,te gospodin odgovori: ” za 2-3h sata ako vam odgovara.” Meni vec para na usi izlazi te ga pitam dali misli ON pocastit ruckom mene i moju obitelj ako cemo toliko stajati i cekati dolazak Policije. Kaze gospodin “a zasto bih?” Tu sam se okrenula i rekla moje podatke imate u knjizi kad dodju nek me potraze i otisli smo kuci. Vecina ljudi zna tko je sef u tim Plodinama i o kakvom je covjeku rijec,po ulici se prica i dalo se nacut svasta vec godinama. Kazu da je los covijek ali zar bas toliko?! Zar na taj nacin?! I od kad se to nesmije ulazit sa osobnim stvarima u ducan? Gdije pise? Koliko sam samo puta na zalost kupila hranu sa isteklim rokom,vracala se nazad trosila i vrijeme i novac na sta? Na plodine u Šijani gdije nema reda ni nicega. Naprljaviji ducan u koj sam usla. Gdije su tu institucije? Gdije je insprekcija? Tko ga stiti? Hvala!”.