NAJPRLJAVIJA TAJNA HRVATSKIH POLITIČARA: Sutkinje, novinarke, ministrice! Ljubavnice o kojima svi šute

Junački je drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić, donedavno eliminirao sve bitke i afere koje su se pred njim našle, no kako za sada stvari stoje političke karijere mogle bi ga stajati žene. Naime, prema posljednjim spoznajama izgledno je da Brkića nije mimoišla odgovornost za aferu SMS, barem ako je za vjerovati predstavnicima hrvatskih institucija. Potpredsjednik Sabora, i donedavno jedan od najmoćnijih političara u državi, Brkić očigledno se našao na udaru hrvatskog pravosuđa pa je tako prvotno ispitan u svojstvu osumnjičenika, a zatim je i službeno objavljeno da je protiv njega i još trojice suradnika podignuta kaznena prijava zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka na štetu više osoba.

Uz Brkića, u prijavi se tereti i njegova brata Jozu, kuma Blaža Curića, koji je do uhićenja bio vozač u Ministarstvu poljoprivrede, te Franje Varge, koji je u čitavom slučaju očito krunski svjedok. Brkiću su izgleda u kompletnom slučaju presudile žene, točn ije policijske spoznaje da je kao drugi čovjek stranke, navodno uz Varginu sabotažu provjeravao mailove svoje bivše supruge Karmen, ali i da je nadzirao vlastitu ljubavnicu, barem kako je vjerovati tvrdnjama da je o tome Varga govorio u vlastitom iskazu.

Podsjetimo, nakon što je nekadašnji policijski informatičar Varga, uhićen zbog fabriciranja lažnih SMS poruka za potrebe Zdravka Mamića, saznalo se kako se njegovim uslugama navodno pokušavao koristiti i Todorić, a pojavile su se i kalkulacije da je Varga zahvaljujući Brkiću upozoren da ga prati policija te da mu je tim kanalom naloženo da uništi dokaze koji bi ih mogli kompromitirati. Ipak, kada se saznalo da su tajne mjere prisluškivanja Varge probijene policija ga hapsi, a na njegovom mobitelu nalazi poziv Curića, Tolušićeva vozača koji je s Brkićem kumski povezan.

Enigmom, barem za sada ostaje podatak odakle ministrovom vozaču tako povjerljiva informacija i je li baš to karika koja je u aferu SMS involvirala Brkića. No, kada se već govori o Brkiću i ženama tada valja reći da se njegovo ime provlačilo kroz medijske stupce i radi navnodnog probijanja tajne istrage o elitnoj prostituciji u Zagrebu, čiji su klijenti navodno bili visoki državni dužnosnici. U to je doba Brkić bio zamjenik ravnatelja policije a jedan svjedok navodno je tvrdio da je upravo on taj koji im je dojavio da su pod istragom, u to doba Karamarko je bio ministar unutarnjih poslova, a on pak nije protvi Brkića poduzeo nikakve mjere.

Sumnju je dodatno podgrijala činjenica da je u međuvremenu spis nestao, ali valja napomenuti da je isti nedavno i pronađen te je državno odvjetništvo objavilo da nije utvrđena osnovana sumnja da je bilo tko, pa i Brkić povrijedio odredbe o čuvanju službene tajne, nakon čega je Brkiću po svemu sudeći tek kratkoročno laknulo. Kada je pak o ljubavnicama riječ, one su u više navrata spominjane u javnom prostoru u raznim kontekstima, tako je primjera radi svojedobno Brkić kao glavni tajnik HDZ-a u intervjuu za Večernji list, prozivao bivšeg predsjednika Ivu Josipovića da mu preko svojeg prijatelja Marka Vojkovića pakira priču o ljubavnom trokutu sa sutkinjom zagrebačkog Županijskog suda.

“To su zaista besmislice i ne znam što bih na to rekao. Gotovo nisam vjerovao kada sam pročitao”, kazao je Josipović te prilike odgovarajući na prozivke. Svojedobno je medijski prostor punila priča o nekadašnjem ravnatelju policije Oliveru Grbiću, io to nakon što je otkrivena njegova veza s novinarkom Dijanom Čuljak, osobom koja je bila pod Uskokovom istragom. A da za ovu priču i SDP-ovci imaju svojega asa potvrđuje drama koju je svojevremedno proživljavao Igor Dragovan, kada je u javni prostor procurila priča o famoznom ljubavnom trokutu, slikama na mobitelu i zavjeri na javnoj televiziji. Dio je medija svojedobno pisao o tome kako su političari koji nemaju ljubavnika ili ljubavnicu rijetkost, a za naš portal dušu je otvarao jedan dužnosnik blizak svim Vladama, obzirom na to da se radi o vozaču.

”Ministri često koketiraju s manekenkama i poznatim damama, dio njih sklon je poslovnim ženama, a među njima sretao sam i vruče političke parove, jedan od njih dolazi iz SDP-a, radilo se o ministrici iz Kukuriku vlade i visokopozicioniranom članu te stranke”, tvrdio je dodajući da je taj dvojac bio intiman i po saborskim hodnicima. I on osobno jedne je prigode čekao jednoga od čelnika Vlade tijekom noći, dok je ovaj boravio u ljubavničinom stanu. Nerijetko mu se događalo da ga supruge političara koje je vozao nazivaju da provjere gdje su im muževi, ili da ih samo odveze do trgovine po nešto. No i bez vozača priče o seks skandalima u posljednje vrijeme često potresaju domaću političku scenu.

Svojedobno je tako Net.hr objavio fotografije HDZ-ova Franje Lucića, koje su uoči uskrsnih blagdana procurile u medije. Fotografije su prema navodima Net.hr-a, snimljene u luksuznom grčkom hotelu Grande Bretagne s pet zvjezdica, u kojem za noćenje valja izdvojiti i do 19 tisuća kuna.

U spomenutom hotelu, neoprezni zastupnik boravio je minimalno dvije noći, a sporne fotografije ovjekovječene su u studenom prošle godine, kada je Lucić boravio u Ateni s hrvatskom nogometnom reprezentacijom i službenicima Hrvatskog nogometnog saveza, tijekom kvalifikacijskih utakmica protiv Hrčke. U delegaciju ga je pozvao njegov brat Drago Lucić koji je ujedno i predsjednik županijskog saveza Požeško-slavonske županije. Nedugo nakon objave fotografija, oglasio se i Lucić tvrdeći kako se netko igra njegovim životom i sudbinom te je nakon toga nestao iz javnosti pa tako nije odgovarao ni na pozive našega portala.

U slučaju da Lucić traži opravdanje za svoje ‘grijehe’ odgovor kojega javnosti može ponuditi jest taj da nije jedini hrvatski političar koji se našao u skandalu ovoga tipa. Podsjetimo, sredinom 2013. godine, u sličnom ‘prijestupu’ našao se SDP-ov zastupnik, a u to vrijeme i tajnik stranke Igor Dragovan. Naime nakon što je Dragovan prijetnje koje su mu stizale SMS-om prijavio policiji, uspostavilo se kako se radi o tome da je neimenovani član tadašnjeg Nadzornog odbora HRT-a s lažne e-mail adrese slao kompromitirajuće fotografije također neimenovane zaposlenice javne televizije, njenom suprugu.

S iste adrese, koja je napravljena tako da asocira na onu Dragovanovu, fotografije su odašiljane na niz adresa, a cijeli stručaj na koncu se našao i na sudu. U ovom kontekstu spominjao se i HDZ-ov Zlatko Ževrnja, u vrijeme kada je Splitom pukla priča o seks-aferi manekenki i misica iz jedne modne agencije, nakon čega se javnim prostorom proširio popis klijenata mahom poslovnih ljudi i političara, koji su navodno bili klijenti djevojkama koje su se prostituirale.

Osim Ževrnje, na popisu klijenata navodno se nalazio i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, ali priča s Kerumom nikada nije dokazana, a uspostavilo se i da Ževrnja s cijelom pričom nema veze. Krivcem za podvođenje proglašen je Ivica Jurišić koji je osuđen na 728 sati dobrotvornog rada. Dva poduzetnika koja su se također spominjala u kontekstu ove priče nagodili su se sa sudom, a Ževrnja čije se ime spominjalo u izvornoj optužnici u konačnici u cijeloj ovoj trakavici nije niti sudjelovao.

Svojedobno je upravo naš portal objavio tekstove SMS poruke koje je tijekom sjednice Županijske skupštine Osječko-baranjske slala jedna od vijećnica. ”Brzo dr*am kurac i na jezik sprica topla sperma”, stajalo je u spornoj poruci, koja je navodno poslana na adresu jednoga od najpoznatijih hrvatskih sudaca.

Hrvatska, a osobito zagrebačka javnost dobro pamti i aferu ‘striptizeta’ usred koje se našao Zvonimir Šostar početkom 2007. godine, dok je bio na dužnosti pročelnika Gradskog ureda za zdravlje – mediji su, naime, tada objavili fotografije s jedne privatne zabave na kojima je vidljivo kako Šostaru u krilu sjedni gola crnokosa djevojka. Kako je Šostar kasnije tvrdio, radilo se o spački koju su mu pripredili dugogodišnji prijatelji koji su mu na spornu zabavu naručili trbušnu plesačicu.

Očito je da posao političara nerijetko uključuje i kušnje.

Slava, moć, titula pa i novac s kojim upravljaju političari privlači poznate kako anonimne, tako i slavne dame u postelje svjetskih dužnosnika, a kriterij nisu niti godine jer neki političari pali su u zagrljaj maloljetnika. Jedna od najzanimljivijih priča svakako je ona francuskog predsjednika Françoisa Hollandea koji se našao u središtu skandala nakon što je časopis Closer progovorio o njegovoj aferi sa slavnom glumicom Julie Gayet, a članak od sedam stranica obilovao je fotografijama Hollanda pred zgradom u kojoj glumica živi. premda je predsjednik prijetio tužbom zbog povrede privatnosti, nije negirao da privatno posjećuje glumicu koja je navodno bila i trudna s njime.

Hollande je prije nekoliko godina bio u ljubavnom trokutu i s jednim ministrom iz Sarkozyjeve vlade, a između ovoga dvojca stajala je Valerie Trierweiler. Dotična je pak navodno 2000-tih imala aferu s Patrickom Devedjianom, nekadašnjim ministrom gospodarskog oporavka, a kada se pokazalo da on nije sklon ozbiljnoj vezi u priču ulazi Hollande. Ljubavna afera nekadašnjeg francuskog predsjednika Sarkozyja dospjela je u javnost 2007.godine kada su tabloidi progovorili o njegovoj vezi s 13 godina mlađom Carlom Bruni. Razvedeni Sarkozy je napravio presedan i službenim priopćenjem potvrdio navode o vezi s lijepom talijanskom manekenkom. Par se oženio 2. veljače 2008., a tri godine kasnije dobili su kćer Giuliju.

Veliki ljubitelj žena je i talijanski premijer Silvio Berlusconi čiji su seksualni skandali punili novinske stupce, a najviše pažnje izazivale su raspojasane zabave s maloljetnicama, jedna od njih poznata je pod nadimkom Ruby, a riječ je o marokanskoj plesačici s kojom je bivši premijer imao seksualne odnose te joj za te usluge i plaćao, a ona je pak u to vrijeme imala svega 17 godina. prvostupanjski sud mu je za tu aferu izrekao sedmogodišnju zatvorsku kaznu zbog maloljetničke prostitucije i zlouporabe položaja. Tko još ne zna za aferu Clinton-Levinsky? Bivši američki predsjednik imao je aferu s pripravnicom Monicom Levinsky koja je tvrdila da je svoju lojalnost državi morala dokazivati na koljenima.

Iako je Clinton prvotno tvrdio kako nije imao seksualne odnose s Monicom, kasnije je sve priznao. Priča se kako je i ruski predsjednik Vladimir Putin pao na šarm mlade ruske gimnastičarke Aline Kabajeve koja je od svojeg ljubavnika bila mlađa čak 30 godina. ona se 2007. godine ulanila i u njegovu stranku Jedinstvena Ruskinja, a vrlo brzo postala je zamjenica predsjednika Dume. Moskovski mediji pisali su o dvoje ljubavnika koji su se trebali vjenčati, a pisalo se i da njih dvoje imaju trogodišnjeg sina i kćer. Dakako da i Hrvatska svojeg kandidata za ovu listu ima.

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum ostavio je suprugu Anku zbog ljubavnice Fani Horvat priznavši svoj preljub putem TV Dalmacije na kojoj je priznao da s ljubavnicom čeka dijete. Par se nakon objave ubrzo i oženio. nekadašnji šef HDZ-a Tomislav Karamarko ljubav je pronašao u zagrljaju 14 godina mlađe Ane Šarić. Prema medijskim napisima, Ana je za Karamarka uistinu bila fatalna jer se zbog nje razveo od bivše supruge, nakon čega je s lijepom crvenokosom Splićankom uplovio u bračnu luku. Ana je danas vlasnica PR agencije, a u vrijeme kada su se upoznali radila je kao šefica marketinga EPH. Otkako su se prvi puta pojavili zajedno u javnosti, vezu nisu niti pokušavali sakriti, a nedavno su je okrunili i djetetom.