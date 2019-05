NAJPOZNATIJI HRVATSKI STRUČNJAK! Ovo je zamka! Što se krije iza velike izlaznosti dijaspore?

Poznati demograf Stjepan Šterc za naš je portal prokomentirao visoku izlaznost na biračka mjesta u dijaspori. Kako kaže to je još jedan pokazatelj demografske slike Hrvatske. ”Moram priznati da sam ja isto iznenađen da se povećao broj registriranih birača, ali to je očito posljedica iseljavanja jer se dio njih odjavio iz Hrvatske i onda ide na glasačka mjesta vani”, kaže Šterc te podsjeća i na reakciju birača u Srbiji.

”I njihovi glasovi doprinijeli su povećanju, ali to je još uvijek malo u odnosu što hrvatsko iseljeništvo predstavlja, to je niti deset posto, najviše 15 posto populacije koja je u inozemstvu izvan Hrvatske. Ovi izbori pokazali su da Hrvatsku iseljeništvo niti malo ne zanima, mislim na ljude koji upravljaju državom i da je to nešto na čemu se u budućnosti mora raditi. Mi moramo napraviti potpuno novi koncept države gdje se Hrvatsko iseljeništvo funkcionalno uključuje u domocilni razvoj zemlje. To je po izraelskom modelu, ako to ne napravimo onda ćemo imati upitan gospodarski rast, depopulaciju i izumiranje. S obzirom da imamo primjer Izraela, pa donekle i Irske mislim da bi se mi morali okrenuti hrvatskom iseljeništvu u gospodarskom, akademskom, i naravno u intelektualnom smislu”, zaključuje Šterc.