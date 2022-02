‘NAJPERSPEKTIVNIJI HDZ-ovac’ NESTAO IZ JAVNOSTI! Njegova karijera ovisi o Milanoviću

Autor: Iva Međugorac

Bio je HDZ-ov europarlamentarac, saborski zastupnik i ministar vanjskih poslova, a onda se zbog sukoba sa premijerom Andrejom Plenkovićem povukao s pozicije šefa diplomacije, jer nije želio prihvatiti koaliciju s HNS-om. Riječ je dakako o Davoru Ivi Stieru, kojega su mnogi još prije par godina opisivali kao najperspektivnijeg HDZ-ova političara, ali i jednoga od rijetkih članova stranke koji su u stanju parirati Plenkoviću, dobrim dijelom i radi razgranate mreže koju je Stier doista donedavno unutar stranke imao.

Na stranačkim izborima, ta se mreža ipak nije uspjela dovoljno razgranati pa Stier tu borbu završava u gubitničkom timu kojega je predvodio još jedan bivši ministar Miro Kovač.

Mnogi su se tada iznenadili zbog toga što je Stier krenuo na Plenkovića u suradnji s Milijanom Brkićem, s kojim nikada nije uspjevao pronaći zajednički jezik i kojega je u suradnji s Plenkovićem rušio, ali se Stier tada pozivao na zajedništvo, koje je u HDZ-u izostalo nakon ratifikacije Istambulske konvencije, kojoj se on žestoko opirao, i radi koje je izgubio tajničku poziciju u vladajućoj stranci. Iako je s Brkićem i Kovačem rušio Plenkovića, Stier za razliku od njih dvojice na parlamentarnim izborima dobiva adekvatnu mogućnost da se bori za zastupnički mandat, i u toj borbi uspijeva.

Sve vrijeme igrao za Plenkovićev tim?

Tada HDZ-om kreću spekulacije, kako je on svo vrijeme i igrao za Plenkovićev tim te da je zbog zastupničkog mandata izigrao HDZ-ovce nesklone premijeru, no te teorije nikada nisu potkrijepljenje. Danas pak Stieru nastavak karijere ovisi o dobroj volji predsjednika Zorana Milanovića jer je on taj s kojim Plenković mora pronaći zajednički jezik oko imenovanja diplomata, a nije tajna da je Stier kandidat za hrvatskog veleposlanika u Vatikanu.

Time će se dugoročno vratiti svojoj prvoj ljubavi – diplomaciji, jer politika ga po svemu sudeći sve manje zanima pošto se i u medijima sve rjeđe pojavljuje.

Inače, prema podacima iz imovinske kartice, Stier za zastupnički posao prima plaću od 18.233 kune. Ponešto novca zaradi i od nastavne djelatnosti, a na isti način zarađuje i njegova nezaposlena supruga. Stier i supruga vlasnici su milijun kuna vrijedne kuće s okućnicom u Samoboru od 944 m2, u Crikvenici Stierova supruga posjeduje vikendicu od 100 m2 vrijednu 796.099 kuna, a u imovinskoj kartici Stier je naveo i garažu u Samoboru.

U rubriku pokretnina upisao je pak suprugin Hyundai iz 2001.godine vrijedan 31.000 kuna, ali i svoj Ford Focus vrijedan 67.000 kuna. Uz to Stier posjeduje osobnu ušteđevinu od 17.000 eura.