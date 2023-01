NAJOKRUTNIJA TRENERICA I NAJBOGATIJI RUS! Kako je misteriozna jahta nestala iz Jadrana? Propust je u sustavu

Autor: Iva Međugorac

Početkom tjedna ministar prometa i potpredsjednik Vlade Oleg Butković poručio je kako se još uvijek utvrđuju okolnosti pod kojima je prije tri mjeseca iz marine u Betini nestala blokirana jahta koja se povezuje s ruskim oligarhom Ališerom Usmanovom. Saznalo se u međuvremenu da su se u istragu uključili DORH i SOA u čijim se redovima progovara o sigurnosnoj ugrozi, ali i ozbiljnom kriminalu koji je lako moguće u ovom slučaju popraćen korupcijom.

Prema pisanju medija jahta je prije tri mjeseca pod okriljem noći misteriozno nestala te je usidrena u turskoj marini Didim na Egejskom moru, a za to propuštanje prema tezama iz obavještajnih krugova netko uzeo pozamašnu svotu novca kojega ruskim oligarsima ne nedostaje.

Usmanov je blizak Putinu





Kao što je poznato radi se o jahti Irina Vu koja je bila pod sankcijama ne samo Europske unije već i Sjedinjenih Država te Velike Britanije, pošto je to dio imovine ruskog oligarha Alishera Usmanova koji je prijateljski povezan s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vrlo je vjerojatno u ovom slučaju bilo propusta u kompletnom sustavu, smatra naš sugovornik iz obavještajnih krugova te napominje da su se institucije iz nekog razloga prekasno uključile u ovaj slučaj na kojega nitko nije reagirao tri mjeseca u koliko je u luku na Murteru uplovila gotovo ista jahta. Javnost će u svakom slučaju morati dobiti odgovor uz ostalo i na pitanja o tome što se čekalo do sada i kako je moguće da na ovaj slučaj mjesecima nitko nije reagirao te je li doista realno da nitko ništa nije znao i primijetio.

Butković je tijekom posjeta Ninu napomenuo da nikoga ne može prozivati dok ne bude imao sve informacije. Informacije za sada i iz sustava cure na kapaljku, a sama jahta zanimljiva je i utoliko što je godinama plovila Jadranskim morem te je bila u vlasništvu tvrtki koje su povezane sa Usmanovom suprugom Irinom Viner-Usmanovom koju je on u međuvremenu proglasio svojom bivšom suprugom. Irina Vu je još 2012.godine registrirana u Splitu, a tada je pripadala hrvatskoj tvrtki Leraux jahte čiji je vlasnik Leraux Investment sa Cipra. Potom je jahta prešla u vlasništvu povezane ciparske tvrtke Leraux Yachts Leasing, a onda je preuzima tvrtka Leraux Yachtas s Kajmanskih otoka koja je još uvijek njena vlasnica.

Ciparski Leraux Yachts Leasing je po podacima iz ondašnjeg registra godinu dana bio u vlasništvu Leraux Holdingsa čija je vlasnica Viner Usmanova koja je preko Leraux Holdingsa vlasnica još jedne hrvatske tvrtke Kisik koja raspolaže s nekretninama u Orebiću, a osim toga portal Oštro otkrio je kako imućna Usmanovaljeva obitelj na Pelješcu posjeduje stari ljetnikovac i šumu no oni pripadaju sestri Usmanova koja nije među sankcioniranim osobama.

Najokrutnija trenerica na svijetu

Inače je Irina V iner-Usmanova poznata kao trenerica okrutnih metoda. Pulenice ove odlikovane ruske trenerice svojoj su zemlji donijele 17 olimpijskih medalja, i još mnoštvo medalja s drugih natjecanja, a osim što je Irina na glasu kao supruga najbogatijeg ruskog oligarha, poznata je i kao Putinova prijateljica o čijim je trenerskim metodama Marta Prus snimila dokumentarac Preko svih granica, u kojem poljska redateljica prati pripreme za olimpijske igre Margarite Mamun.

”Ti nisi ljudsko biće. Ti si gimnastičarka. Ne tresi se, nećeš umrijeti”, urlala je Irina na djevojku koja je bila na rubu sloma, a kada je pomoćna trenerica poželjela zagrliti mladu sportašicu ova joj je ljuto dobacila da je ne liže jer je to opušta. ‘‘Moraš ih dresirati kao pse”, govorila je okrutna Irina koja je psihički zlostavljala i maltretirala djevojke nazivajući ih glupim kravetinama. Jednoj mladoj sportašici s ozljedom noge kojoj otac umire od raka poručuje da zamisli kako će joj Bog spasiti oca ako dobro odradi vježbu.









”Tata ti umire, iskoristi to”, govorila je ova okrutna trenerica bez miloti. “Naravno, radi se i o svojevrsnoj javnoj tajni profesije u koju se malo tko usudi dirati. Sama Irina Viner-Usmanova dugo je i uporno blokirala premijeru filma, dok ga na koncu nismo premontirali u jednu benigniju verziju. Ovo što ste vidjeli je film za međunarodnu publiku, a u Rusiji su tonovi izmijenjeni, jer domaća publika ne smije čuti kako se tretira njihove sportske zvijezde. Nažalost, takvo stanje s vremenom postaje sve gore”, izjavila je svojedobno Prus za Večernji.

Inače je Irina rođena 1948.godine u Uzbekistanu, premda se u mladosti željela baviti baletom to joj nije pošlo za rukom pa se opredijelila za gimnastiku u kojoj je u tri navrata bila prvakinja Uzbekistana. Radila je kao trenerica reprezentacije u ritmičkoj gimnastici, a na njenom trenersko popisu našla se slavna gimnastičarka Venera Zaripova kao i britanska reprezentacija.

Početkom 90-tih Irina nakon Olimpijskih igara u Barceloni seli u Moskvu i počinje raditi za ondašnje Gradsko sportsko društvo pa postaje glavna trenerica Olimpijskog trening centra, a onda i glavna trenerica ruske reprezentacije te predsjednica Ruskog saveza ritmičke gimnastike.









Usmanov najbogatiji Rus

U međuvremenu se upoznaje s Ališerom Usmanovom koji je na glasu kao najbogatiji čovjek Rusije, prema Forbesu radi se o 28.najbogatijem čovjeku svijeta teškom 18,720 milijardi dolara. Navodno je Irinu i njega spojila ljubav prema sportu, a on je taj koji je Putina spojio s navodnom ljubavnicom, ruskom gimnastičarkom Alinom Kabajevom. Usput rečeno Usmanov je vlasnik ruskog metalurškog Metaloinvesta te novina Komersant, ali i vodeće internetske tvrtke u Rusiji Mail.ru Group te pored svega toga posjeduje 29,9 posto udjela u londonskom Arsenalu.

Novca dakle Usmanovu ne nedostaje, ali on sam jasno je dao do znanja da jahta nije njegova. Istodobno se saznalo da je lučki kapetan izdao naredbu da se Irini VU nitko ne smije približavati, a vlasnici su obaviješteni da je ista pod sankcijama, no sve se to pretvorilo u farsu u kojoj jedni ne govore istinu, a drugi šute s tim da svi u ovoj priči štite sebe. Kako se govori po obavještajnim krugovima najizglednije je da brod nije niti bio pod sankcijama, a posada je navodno imala svu urednu dokumentaciju, a po Ministarstvu prometa prst se upire u državnog tajnika Franu Matušića iz Ministarstva vanjskih poslova koji i jest zadužen za kontrolu sankcija.

Naravno da je ponešto o ovom slučaju moralo znati i Ministarstvo prometa ali ako jahta nije plombirana kao što je trebala biti tada je to propust Ministarstva unutarnjih poslova, SOA-e te Ministarstva vanjskih poslova. Pitanje je i koja je u ovom slučaju uloga Lučke kapetanije Šibenik koja je pod istragom zajedo s kapetanom Robertom Baljkasom koji je odgovornost prebacio na Butkovića odbijajući javno istupiti. Ministar je pak za sada suzdržan i čeka okončanje istrage, a oni koji slučaj istražuju govore pak kako je jahta kojoj su Pomorska policija i Carina u Dubrovniku provjeravali imala urednu dozvolu za plovidbu izdanu od strane šibenske Lučke kapetanije.